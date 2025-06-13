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Yazın Vücudunuzda Meydana Gelen Garip Durumlara Karşı 10 Kişisel Bakım Ürünü

etiket Yazın Vücudunuzda Meydana Gelen Garip Durumlara Karşı 10 Kişisel Bakım Ürünü

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
13.06.2025 - 17:05

Yaz aylarında karşılaştığımız tuhaf durumlarla başa çıkmak için sizlere 10 farklı kişisel bakım ürünü önerisinde bulunacağız. Bu ürünler; sivrisinek ısırıklarından koruyan losyonlardan, güneşin cildinize verdiği zararları onaran nemlendirici kremlere kadar geniş bir yelpazede yer alıyor. Bu önerilerimizle, yazın getirdiği bu tür sorunları en aza indirgeyebilir ve kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

Bu içerik 13.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Sivrisinek kovucu bileklik seti

Sivrisinek kovucu bileklik seti

Yaz aylarında açık havada vakit geçirmek ne kadar keyifliyse, sivrisineklerle uğraşmak da o kadar can sıkıcı olabiliyor. Neyse ki sivrisinek kovucu bileklik setleri bu soruna oldukça pratik ve doğal bir çözüm sunuyor.

Bu bileklikler, citronella, lavanta yağı veya okaliptüs gibi doğal uçucu yağlar içeriyor. Bu bitkisel içerikler, sivrisineklerin sevmediği kokular yayarak onları uzak tutmaya yardımcı oluyor. 

Sivrisinek kovucu bileklik seti

Sebamed Sun Care After Sun Güneş Sonrası Bakım Losyonu

Sebamed Sun Care After Sun Güneş Sonrası Bakım Losyonu

Güneşin yıpratıcı etkileri ve havuzdaki kurutucu klor, cildin nem dengesini alt üst edebilir. Bu hafif yapılı losyon ise güneşten yorgun düşen cildi rahatlatır, hızla nemlendirir ve onarmaya yardımcı olur. 

Sebamed Sun Care After Sun Güneş Sonrası Bakım Losyonu

Schwarzkopf Osis Air Whip Hacim Ve Tutuş Sağlayan Esnek Köpük

Schwarzkopf Osis Air Whip Hacim Ve Tutuş Sağlayan Esnek Köpük

Yaz sıcaklarında saç şekillendirmek çoğu zaman tam bir mücadeleye dönüşebilir. Hem hafif olsun, hem hacim versin, hem de saçımı sertleştirmesin diyorsanız, Schwarzkopf Osis Air Whip tam aradığınız ürün olabilir!

Schwarzkopf Osis Air Whip  Köpük

NIVEA SUN Karoten Özlü Yoğun Bronzlaştırıcı Güneş Vücut Sprey

NIVEA SUN Karoten Özlü Yoğun Bronzlaştırıcı Güneş Vücut Sprey

Güneşte saatler geçirip sadece kızarıp sonra soyuluyorsanız, bronzlaşmak için doğru ürünü hâlâ bulamamışsınız demektir. Gerçekten kalıcı ve sağlıklı bir bronzluk istiyorsanız, NIVEA SUN Bronzlaştırıcı Güneş Vücut Spreyi işinize yarayacak.

Kullanıcı yorumu;

Güneşte yanmak yerine muhteşem bronzluğuna sahip olmak isteyen almalı.

Bronzlaştırıcı Güneş Vücut Sprey

La Roche-Posay Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi SPF50+

La Roche-Posay Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi SPF50+

Ben bronzluk değil, sadece sağlıklı bir cilt istiyorum” diyenlerdenseniz, güneşin yakıcı etkilerine karşı güçlü bir kalkan şart!

Kullanıcı yorumu;

Hızlı kargo, güzel paketleme, cildim çok hassas yıllardır bu markayı kullanıyorum harika göz yakmıyor.

La Roche-Posay Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi SPF50+

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Celenes Herbal Güneş Öncesi ve Sonrası Nemlendirici ve Ferahlatıcı Jel

Celenes Herbal Güneş Öncesi ve Sonrası Nemlendirici ve Ferahlatıcı Jel

Bitkisel içerikleriyle cildi güneşe hazırlarken aynı zamanda nemlendiren bu jel, gün sonunda da güneşin yıpratıcı etkilerine karşı rahatlatıcı bir bakım sunuyor. Hafif yapısı sayesinde cilt tarafından hızla emiliyor, ferahlatıcı etkisiyle anında rahatlık sağlıyor.

Celenes Herba Ferahlatıcı Jel

mjcare mijin cosmetics Miracle Foot Peeling Pack - Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi

mjcare mijin cosmetics Miracle Foot Peeling Pack - Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi

Yaz gezilerinde gün boyu yürümek harika, ama akşam olunca ayaklar “bize de biraz bakım lütfen” diye adeta haykırıyor! Özellikle sıcak havalarda tahriş olan, sertleşen ya da yorgun düşen ayaklar için mucize gibi bir çözüm: Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi.

Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi

Morfose Kuru Şampuan Milk Therapy

Morfose Kuru Şampuan Milk Therapy

Yaz sıcaklarında saçlar gün ortasını bile göremeden yağlanıp sönmeye mi başlıyor? O zaman sizi kurtaracak o 'ilk yardım çantası' ürünle tanışma zamanı.

Sadece birkaç fısla saçtaki fazla yağı ve ağırlığı yok ediyor, taze yıkanmış gibi hacimli ve temiz bir görünüm sağlıyor. 

Morfose Kuru Şampuan Milk Therapy

L'ORÉAL PARIS True Match Pudra 1.R/1.C Rose Ivory

L'ORÉAL PARIS True Match Pudra 1.R/1.C Rose Ivory

Yaz sıcağında cildiniz kısa sürede parlamaya başlıyorsa, makyajınız gün içinde eriyip gidiyorsa endişelenmeyin, çözüm oldukça pratik! L'ORÉAL PARIS True Match Pudra, sıcak havalarda cildin fazla yağını dengeleyerek mat ve pürüzsüz bir görünüm sağlıyor.

L'ORÉAL PARIS True Match Pudra 1.R/1.C Rose Ivory

URBAN Care Coconut Coffee Yenileyici Ve Pürüzsüzleştirici Vücut Peelingi

URBAN Care Coconut Coffee Yenileyici Ve Pürüzsüzleştirici Vücut Peelingi

İçeriğindeki hindistan cevizi ve kahve özleriyle cildinize enerji verirken, nazik tanecikleri sayesinde ölü derileri arındırıyor, gözeneklerin nefes almasına yardımcı oluyor. Üstelik kokusu da adeta bir yaz tatilini hatırlatacak kadar ferah ve cezbedici!

URBAN Vücut Peelingi

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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