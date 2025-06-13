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Yazın Trend Bikini Modelleri

etiket Yazın Trend Bikini Modelleri

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
13.06.2025 - 03:13

Yaz demek deniz, güneş ve tabii ki birbirinden tarz bikini modelleri demek! Bu sezon plaj modasını yansıtabileceğin birbirinden iddialı bikini modelleriyle karşındayız. Çizgililerden çiçeklilere, fırfırlardan minimal tasarımlara kadar sahilde stil sahibi olmanın yollarını senin için derledik. Plaj çantanı kap, güneş kremini sür ve en sevdiğin bikiniyi seç. Çünkü sahilde hem rahat hem de modaya uygun görünmenin tam zamanı. Yazın en renkli haline geçiş yapmaya hazır ol!

Bu içerik 13.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Penti Elora High Vintage Bikini Altı

Penti Elora High Vintage Bikini Altı

Yüksek bel kesimi sayesinde hem konfor hem de vücut hatlarını saran zarif bir duruş sunuyor. İnce bir dokunuşla belini vurguluyor, sana da özgüvenle güneşe çıkmak kalıyor.

Penti Elora High Vintage Bikini Altı

Penti Çok Renkli Çizgili Havana Üçgen Bikini Üstü

Penti Çok Renkli Çizgili Havana Üçgen Bikini Üstü

Canlı çizgilerle süslü bu model, yazın coşkusunu tam anlamıyla kutluyor. Üçgen kesimi sayesinde klasik ama cool bir stil yakalarken, çok renkli tasarımı ile göz kamaştırıyorsun.

Penti Çok Renkli Çizgili Havana Üçgen Bikini Üstü

Penti Basic Deep V Sarı Bikini Üstü

Penti Basic Deep V Sarı Bikini Üstü

Yazın en sıcak tonunu en sade ve şık haliyle buluşturuyor. Bronz tende nasıl parlayacağını hayal bile edemiyorum çünkü gerçek hâli çok daha etkileyici!

Penti Basic Deep V Sarı Bikini Üstü

Penti Çok Renkli Neon Energy Halter Bikini Üst

Penti Çok Renkli Neon Energy Halter Bikini Üst

Neon tonları “ben buradayım” diye bağırırken, halter kesimiyle hem spor hem havalı bir görünüm sunuyor. Yazın enerjisini vücuduna taşıyor!

Penti Çok Renkli Neon Energy Halter Bikini Üst

Penti Sarı Nora Hipster Bikini Altı

Penti Sarı Nora Hipster Bikini Altı

Sarı tonu tam bir yaz rüyası gibi, slip kesimi ise konforla şıklığı buluşturuyor. Hem tek başına hem de dilediğin bikini üstüyle kolayca kombinleyebiliyorsun.

Penti Sarı Nora Hipster Bikini Altı

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Koton Brazilian Bikini Altı Basic Yanları Bağlama Detaylı

Koton Brazilian Bikini Altı Basic Yanları Bağlama Detaylı

Yanlardaki bağlama detayıyla istediğin gibi ayarlayıp, tam sana göre konforu yakalayabiliyorsun. Minimal tasarım sevenlerin favorisi, çünkü hem rahat hem de göz alıcı!

Koton Brazilian Bikini Altı Basic Yanları Bağlama Detaylı

Penti Çok Renkli Escape Bralet Bikini Üstü

Penti Çok Renkli Escape Bralet Bikini Üstü

Sanki gün batımında dans ediyormuşsun gibi hissettiren bu modelle yazı sonuna kadar yaşamak garanti! Hem plaj partilerine hem storylere çok yakışıyor.

Penti Çok Renkli Escape Bralet Bikini Üstü

Suwen Dolgulu Bralet Bikini Üst

Suwen Dolgulu Bralet Bikini Üst

Dolgulu yapısıyla toparlayıcı bir etki sunarken, bralet formu sayesinde hareket özgürlüğünü sonuna kadar yaşatıyor. Bu bikini üstü her şeyin kontrol altında olduğu bir yaz vadediyor!

Suwen Dolgulu Bralet Bikini Üst

Penti Renkli Noche Bralet Bikini Üstü

Penti Renkli Noche Bralet Bikini Üstü

Canlı renkleriyle yaz ruhunu yansıtıyor, bralet formuyla hem rahatlık hem de şıklık sunuyor. Eğlenceli, özgür ve capcanlı bir yaz seni bekliyor!

Penti Renkli Noche Bralet Bikini Üstü

Penti Mint Yeşili River Deep V Bikini Üstü

Penti Mint Yeşili River Deep V Bikini Üstü

Yaz gardırobuna renk katmanın tam zamanı! Bu bikini yazın ferahlığını ve zarafetini bir araya getiriyor. Bir de bronz tende nasıl durduğunu bir hayal et :)

Penti Mint Yeşili River Deep V Bikini Üstü

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Penti Zigzag Makrome Düşük Bel Bikini Altı

Penti Zigzag Makrome Düşük Bel Bikini Altı

El işçiliğini andıran makrome detaylar, zigzag deseniyle birleşince ortaya tam bir bohem görünüm çıkıyor. Plajda fark yaratmak isteyen, sıradan modellerden sıkılan herkesin favorisi olmaya aday.

Penti Zigzag Makrome Düşük Bel Bikini Altı

Pierre Cardin Blush Dolgulu Straplez Bikini Üstü Carnaval

Pierre Cardin Blush Dolgulu Straplez Bikini Üstü Carnaval

Canlı renkleri ve enerjik havasıyla bu bikini adından da anlaşılacağı gibi tam bir festival havasında! Sanki sahilde parti varmış gibi hissettiriyor. 

Pierre Cardin Blush Dolgulu Straplez Bikini Üstü Carnaval

Penti Basic Wrappy Bikini Üstü

Penti Basic Wrappy Bikini Üstü

Vücudu saran çapraz bağlama detayı sayesinde ister romantik ister sportif bir hava yakalayabiliyorsun. Yaz stilinin yıldız parçası olmaya aday!

Penti Basic Wrappy Bikini Üstü

Penti Mavi Juno Balenli Bralet Bikini Üstü

Penti Mavi Juno Balenli Bralet Bikini Üstü

Balenli yapısıyla toparlayıcı bir etki sunarken, bralet formuyla gün boyu rahatlığı garanti ediyor. Masmavi tonuyla yaz kombinlerinin başrolü olmaya geliyor!

Penti Mavi Juno Balenli Bralet Bikini Üstü

Penti Zigzag Desenli Üçgen Bikini Üstü

Penti Zigzag Desenli Üçgen Bikini Üstü

Üçgen kesimi sayesinde klasik ve rahat bir stil sunarken, zigzag desenleri enerjini ve dinamizmini yansıtıyor. Hareketli desenleriyle plaj modasının en eğlenceli parçası!

Penti Zigzag Desenli Üçgen Bikini Üstü

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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