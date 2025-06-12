Doğru Kedi Maması Nasıl Seçilir? Bu İçerikte Anlatıyoruz!

Yavru ya da yetişkin kedilerin ayrı mamalar yemesi gerekiyor. Yaşa uygun mama kullanımı bağışıklık sistemini korumak için önemli.

Kilo ve aktivite düzeyine de dikkat etmek gerek.

Kedinin kilosunu dikkate alarak bir mama seçmelisin. Mesela çok kilolu bir kedin varsa ona uygun mamalar bulunuyor. Ayrıca aktivite düzeyi de burada önem verilmesi gereken kriterlerden biri.

Kedinin sağlık problemleri de seçeceğin mamayı belirliyor.

Böbrek problemi ya da alerji yaşayan bir kedin varsa buna uygun üretilen mamaları tercih etmen gerekiyor.

Ve tabii ki içindekileri bilmen gerek!

Mamanın içinde ne olduğunu bilmen kedinin sağlıklı beslenmesini sağlaman için önemli.