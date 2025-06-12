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Doğru Kedi Maması Nasıl Seçilir? Bu İçerikte Anlatıyoruz!

etiket Doğru Kedi Maması Nasıl Seçilir? Bu İçerikte Anlatıyoruz!

mulan
mulan - Onedio Üyesi
12.06.2025 - 17:03

Kediler evimizin neşesi. Bu sevimli dostlarımıza her şeyin en iyisini vermek istiyoruz. Mama seçimi de kedilerimiz için almamız gereken önemli kararların başında geliyor. Peki kedin için en doğru mamayı nasıl seçebilirsin? Piyasadaki birçok mama arasından kendi kedine en uygununu nasıl seçebilirsin biz anlattık! Kedi maması seçerken nelere dikkat edilmeli, kedi maması içeriğinde ne olmamalı gibi soruları cevaplıyoruz. En iyi kedi maması hangisi, birlikte bakalım mı?

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Kedinin yaşı mama seçiminde önemli!

Yavru ya da yetişkin kedilerin ayrı mamalar yemesi gerekiyor. Yaşa uygun mama kullanımı bağışıklık sistemini korumak için önemli.

Kilo ve aktivite düzeyine de dikkat etmek gerek.

Kedinin kilosunu dikkate alarak bir mama seçmelisin. Mesela çok kilolu bir kedin varsa ona uygun mamalar bulunuyor. Ayrıca aktivite düzeyi de burada önem verilmesi gereken kriterlerden biri. 

Kedinin sağlık problemleri de seçeceğin mamayı belirliyor.

Böbrek problemi ya da alerji yaşayan bir kedin varsa buna uygun üretilen mamaları tercih etmen gerekiyor.

Ve tabii ki içindekileri bilmen gerek!

Mamanın içinde ne olduğunu bilmen kedinin sağlıklı beslenmesini sağlaman için önemli.

Şimdi kedin için alabileceğin mamalara bakalım...

Pro Plan Somonlu Kedi Maması

Pro Plan Somonlu Kedi Maması

Kedilerin en sevdiği aromalardan biri somon. Balık aromasını seven kedilerin beğenerek yiyeceği kedi maması 10 kiloluk paketle geliyor. Bu mamanın özelliği kısırlaştırılmış kedilere uygun olması. Kedininin uzun süreli sağlığını korumak için ihtiyaç duyduğu besinleri içeren bir mama. Kısırlaştırılmış kedilerin daha sağlıklı olması için protein, yağ ve karbonhidrat bu mamada dengeli bir şekilde sunuluyor. Kısır kedilerin vücut ağırlığını korumaya Pro Plan mama yardımcı oluyor.

Pro Plan Somonlu

Royal Canin Sterilised Kedi Maması

Royal Canin Sterilised Kedi Maması

Kısırlaştırılmış kediler için uygun bir başka mama Royal Canin'in bu maması. 15 kiloluk mama kısırlaştırdığın kedine en iyi besini sağlamana yardımcı oluyor. Kısırlaşan kedinin değişen enerji ihtiyacını destekleyen bu mama sayesinde kedinin kısırlaştırma işleminden sonra kilo almasını kontrol edebiliyorsun. Aynı zamanda kedinin üriner sistemini de destekleyip korumaya yardımcı oluyor. Yüksek protein içeriği ile kedinin kas kütlesini koruyor.

Royal Canin Sterilised Kedi Maması

Pro Plan Opti Start Original Yavru Kedi Maması

Pro Plan Opti Start Original Yavru Kedi Maması

Yavru kediler için ayrı mama gerektiğini söyledik. Yavru kediler için tercih edilebilecek mama 10 kiloluk pakette geliyor. İçeriğinde tavuk ve pirinç olan mama renklendirici ve aroma verici içermiyor. Yavru kedinin bir öğünde alması gereken tüm besini almasını sağlayan Pro Plan mama ile kedin sağlıklı ve dengeli beslenerek büyüyor. Yavruyken iyi beslenen kedin büyüyünce çok daha sağlıklı olacaktır. Anne sütünde bulunan DHA, bu mamada da bulunuyor.

Pro Plan Opti Start Original Yavru Kedi Maması

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Royal Canin Kitten Yavru Kedi Maması

Royal Canin Kitten Yavru Kedi Maması

10 kiloluk pakette gelen Royal Canin yavru kediler için uygun mamalardan. Yavru kedinin sağlıklı büyümesi için ona uygun bir mama kullanman gerekiyor. Royal Canin yavru kedilerin beslenme ihtiyaçlarına dikkate alarak hazırlanmış bir mama. Özel formulü yavru kedilerin artan enerji ihtiyacını karşılıyor ve kemik, kas gelişimine destek oluyor. Protein, mineraller, vitaminler yönünden zengin mama aynı zamanda beyin gelişimini ve göz sağlığını destekliyor. 

Royal Canin Kitten Yavru Kedi Maması

Pro Plan Elegant Opti Derma Plus Yetişkin Kedi Maması

Pro Plan Elegant Opti Derma Plus Yetişkin Kedi Maması

Somonlu mamaları seven kedilerin hoşuna gidecek mama yetişkin kedilere uygun. Yetişkin bir kedin varsa Pro Plan Elegant, bir öğünde ihtiyacı olan besini içeriyor. Aynı zamanda tüy ve deri sağlığını korumaya da yardımcı oluyor. Bu mamanın içinde renklendirici ve aroma verici bulunmuyor. Besin değerinin yanında Pro Plan kedi maması kedilerin yuttuğu tüylerin sindirim sisteminden kolayca atılmasına yardımcı oluyor. 

Pro Plan Elegant Opti Derma Plus Yetişkin Kedi Maması

Royal Canin Hair&Skin Kedi Maması

Royal Canin Hair&Skin Kedi Maması

4 kiloluk mama hassas tüylü kedilere özel. Deriyi dış etkenlere karşı koruyan formülü hassas derisi olan kedine iyi gelebilir. Royal Canin kedi maması kedilerin tüylerinin sağlıklı büyümesine yardımcı oluyor. Yüksek kaliteli protein içeriğinin yanında omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin kombinasyonunu içeriyor. 21 gün kullandıktan sonra kedinin tüylerindeki değişimi fark edeceksin!

Royal Canin Hair&Skin Kedi Maması

Pro Plan Delicate Kuzu Etli Yetişkin Kedi Maması

Pro Plan Delicate Kuzu Etli Yetişkin Kedi Maması

Kuzu etli mamaya hangi kedi hayır diyebilir ki? Eminiz senin kedinin de bu kuzu aromalı mama çok hoşuna gidecektir. Yetişkin kedilerin beslenmesi için uygun mama kedinin ihtiyacı olan tüm besinsel ögeleri içeriyor. Ayrıca kedinin böbrek sağlığını korumaya da destek oluyor. Renklendirici ve aroma verici içermediği için rahatlıkla kullanabiliyorsun. Lezzetli mama kedinin çok hoşuna gidecek bizce!

Pro Plan Delicate Kuzu Etli Yetişkin Kedi Maması

Royal Canin British Shorthair Yetişkin Kedi Maması

Royal Canin British Shorthair Yetişkin Kedi Maması

British Shorthair kedin varsa ona uygun bir mama kullanmalısın. Daha hassas bir cins olan Britishler için özel bir mama ihtiyacı var. 4 kiloluk paketle gelen mama yetişkin kediler için hazırlanmış. Geniş ve kıvrımlı yapısı olan mama, British ırkının çene yapısı için özel olarak tasarlanmış. Özel üretilen mama ağız hijyenini desteklemeye yardımcı oluyor. Ayrıca kemik ve eklemleri desteklemek üzere formüle edilmiş bir mama çeşidi.

Royal Canin British Shorthair Yetişkin Kedi Maması

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Pro Plan Opti Renal Original Yetişkin Kedi Maması

Pro Plan Opti Renal Original Yetişkin Kedi Maması

Tavuklu mamayı da kediler çok seviyor. Yetişkin kedilere uygun mama 10 kiloluk pakette. Renklendirici ve aroma verici içermediği için kedine gönül rahatlığıyla verebilirsin.Yetişkin kedilerin ihtiyacı olan besini bu mama sağlıyor. Bunun yanında böbrek sağlığını korumaya da yardımcı oluyor. Pro Plan mama 1-7 yaş arası kedilere uygun. Yüksek protein içeriği sayesinde kolay sindirilebiliyor ve kas kütlesinin yoğunluğunun korunmasına yardımcı oluyor.

Pro Plan Opti Renal Original Yetişkin Kedi Maması

Royal Canin Sensible Yetişkin Kedi Maması

Royal Canin Sensible Yetişkin Kedi Maması

Bazı kedilerin sindirim sistemi hassas oluyor. Eğer böyle bir kedin varsa onun sağlığını düşünerek bu mamayı alabilirsin. Yetişkin kedilere özel mama 1-7 yaş kediler için uygun. Rahatlatıcı etkiye sahip mamanın özel bir formülü var. Hem sindirim sistemini koruyan hem de lezzetli mama ile kedin rahatlayacaktır. Üriner sistemi korumaya da yardımcı olan kedi maması sindirim sistemini destekliyor ve koruyor.

Royal Canin Sensible Yetişkin Kedi Maması

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mulan
mulan
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