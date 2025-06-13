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Patili Dostu Olanlar Buraya! Kampanyalı 10 Ürün

etiket Patili Dostu Olanlar Buraya! Kampanyalı 10 Ürün

mulan
mulan - Onedio Üyesi
13.06.2025 - 17:03

Patili dostlarımız için aldığımız mamalar indirime girince bir ayrı mutlu olmuyor muyuz? İndirimli mamaları görüp stok yapmayan yoktur herhalde. Kampanyalı mamaları senin için derledik. Eğer kullandığın mamalar varsa kaçırmadan al deriz! Yeni mama denemek için de bu fırsat kaçmaz!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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1. Pro Plan Opti Renal Original Yetişkin Kedi Maması

1. Pro Plan Opti Renal Original Yetişkin Kedi Maması

Tavuklu mama yetişkin kedilere özel. 10 kiloluk mama renklendirici ve aroma verici içermiyor. Yetişkin kedinin ihtiyacı olan besini ona sağlayacak mama böbrek sağlığının korunmasına da yardımcı oluyor. 1-7 yaş arası kediler bu mamayı yiyebiliyor.

Pro Plan Opti Renal Original Yetişkin Kedi Maması

2. Pro Plan Adult Senstive Yetişkin Köpek Maması

2. Pro Plan Adult Senstive Yetişkin Köpek Maması

Yetişkin köpeklerin beğenerek yiyeceği Pro Plan mama somonlu. 14 kiloluk pakette gelen mama köpeğin için ideal mamalardan biri. 1-7 yaş için uygun mama sayesinde köpeğin sağlıklı yaşayabilecek. Hassas sindirim sistemi olan bir köpeğin varsa Pro Plan'ın mamasını deneyebilirsin.

Pro Plan Adult Senstive Yetişkin Köpek Maması

3. Royal Canin Hassas Tüylü Kedi Maması

3. Royal Canin Hassas Tüylü Kedi Maması

Hassas tüylü kedilere özel üretilen mama 4 kiloluk. Bu mama deriyi dış etkenlere karşı korumak için özel olarak geliştirilmiş. Royal Canin mamasını kullanarak kedinin tüylerinin sağlıklı büyümesine destek olabilirsin. Yüksek kaliteli protein içeriğinin yanında omega-3 ve omega-6 yağ asitleri de içeriyor. Kesintisiz şekilde 21 gün kullanım sonrasında tüy parlaklığının arttığını göreceksin!

Royal Canin Hassas Tüylü Kedi Maması

4. Royal Canin Golden Retriever Yetişkin Köpek Maması

4. Royal Canin Golden Retriever Yetişkin Köpek Maması

Golden Retriever köpeği olanların kullanması gereken mama, yetişkin köpekler için. 12 kiloluk mamanın formülü kalp kaslarının sağlığını korumaya yardımcı oluyor. İçinde Taurin ve EPA&DHA bulunuyor. Bu özel formülü deri sağlığına da destek oluyor. Özel olarak ayarlanan kalori içeriği tüylü dostunun ideal kilosunu korumaya yardımcı.

Royal Canin Golden Retriever Yetişkin Köpek Maması

5. Royal Canin Kısırlaştırılmış Yavru Kedi Maması

5. Royal Canin Kısırlaştırılmış Yavru Kedi Maması

Yavru kedin için tercih edebileceğin mama 2 kiloluk pakette geliyor. Kısırlaştırılmış kediler için hazırlanan mamayı 6-12 aylık kediler yiyebiliyor. Yavruların büyümesine destek olan mama, kilo alımı riskini azaltmaya yardımcı olmak için orta seviyede yağ içeriyor. Bunun yanında protein, kalsiyum ve fosfor içeriği de bulunuyor.

Royal Canin Kısırlaştırılmış Yavru Kedi Maması

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6. Royal Canin Orta Irk Yavru Köpek Maması

6. Royal Canin Orta Irk Yavru Köpek Maması

Orta ırk köpeklerin yavruları için kullanılabilen mama, yavru köpeğinin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak formüle edilmiş. 11-25 kiloya erişene kadar bu mama kullanılabiliyor. 2-12 ay arasındaki yavru köpeklere uygun mamanın içinde E ve C vitamini var. Bu vitaminler sayesinde yavru köpeğinin bağışıklık sistemi destekleniyor.

Royal Canin Orta Irk Yavru Köpek Maması

7. Royal Canin Diyet Kedi Maması

7. Royal Canin Diyet Kedi Maması

8 kiloluk mama diyet mama türlerinden. Kedin kilo almaya yatkınsa o zaman onun için özel mamalar kullanman gerekiyor. Kedinin ideal vücut ağırlığında kalmasını ve kas kütlesinin korunmasını sağlayan kedi maması, tam ve dengeli bir beslenme sağlıyor. Diyet kedi maması ile beslenen hafif kilolu kedilerin %90'ından fazlası 8 hafta içinde daha sağlıklı kiloya ulaşıyor.

Royal Canin Diyet Kedi Maması

8. Royal Canin French Bulldog Yetişkin Köpek Maması

8. Royal Canin French Bulldog Yetişkin Köpek Maması

French Bulldog köpekler için özel olarak formüle olan mama, yetişkin köpekler için. 3 kiloluk mamanın ideal protein oranı köpeğinin kas kütlesininin korunmasına yardımcı oluyor. Ek olarak formülünde L-karnitin var. Royal Canin'in mama formülü sindirim sorunlarına ve dışkının kötü kokmasına neden olabilen bağırsak fermantasyonunu azaltıyor. 

Royal Canin French Bulldog Yetişkin Köpek Maması

9. Royal Canin Mother&BabyCat Kedi Maması

9. Royal Canin Mother&BabyCat Kedi Maması

2 kiloluk mama hem anne hem yavruları için. Hamile ya da yakın zamanda doğum yapmış bir kedin varsa bu mamayı kullanabilirsin. Annenin ve yavruların besin ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan kedi maması, 1-4 aylık yavrular ve hamile ve emziren anneler için uygun. Islatılarak yumuşatılabildiği için yavru kedilerin mamayı yemesi kolaylaşıyor.

Royal Canin Mother&BabyCat Kedi Maması

10. Royal Canin Mini Yetişkin Köpek Maması

10. Royal Canin Mini Yetişkin Köpek Maması

Hassas cildi olan ve kaşınan bir köpeğin varsa alman gereken mama bu. Özel olarak seçilen proteinler sayesinde köpeğinin derisini en iyi şekilde tutmaya yardımcı oluyor. Bunun yanında köpeğinin deri ve tüy sağlığını korumak için de destek oluyor. 10 kiloya varan köpekler için uygun Royal Canin mamayı 2 ay kullandıktan sonra farkı görebiliyorsun.

Royal Canin Mini Yetişkin Köpek Maması

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mulan
mulan
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