Patili Dostu Olanlar Buraya! Kampanyalı 10 Ürün

Hassas cildi olan ve kaşınan bir köpeğin varsa alman gereken mama bu. Özel olarak seçilen proteinler sayesinde köpeğinin derisini en iyi şekilde tutmaya yardımcı oluyor. Bunun yanında köpeğinin deri ve tüy sağlığını korumak için de destek oluyor. 10 kiloya varan köpekler için uygun Royal Canin mamayı 2 ay kullandıktan sonra farkı görebiliyorsun.

Royal Canin Mini Yetişkin Köpek Maması