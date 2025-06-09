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Bu Bayram Eşyalarını Taşımakta Zorlandıysan Her Şeyini Yanına Almanı Sağlayacak Büyük Boy Valiz Önerileri

etiket Bu Bayram Eşyalarını Taşımakta Zorlandıysan Her Şeyini Yanına Almanı Sağlayacak Büyük Boy Valiz Önerileri

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
09.06.2025 - 10:03

Bayram yolculukları güzel ama valizle boğuşmak kısmı tam bir sınav haline gelebiliyor. Hele ki 'Şunu da alayım, bunu da koyayım' derken eşyalar taşma noktasına geldiyse ve valizin fermuarı artık patlamak üzereyse, seni çok iyi anlıyoruz. Uçak bagajına verirken içini rahat ettirecek, otobüs bagajında bile sapasağlam kalacak büyük boy, sağlam valiz arayışındaysan doğru yerdesin. Bu içerikte hem fiyat-performans oranıyla dikkat çeken hem de seni yarı yolda bırakmayacak kaliteli ve geniş hacimli valiz modellerini bir araya getirdik. Bayram seyahatine çıkmadan bavul stresini rafa kaldırmaya hazırsan, hadi başlayalım!

Bu içerik 02.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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United Colors of Benetton Unisex Yetişkin 14BNT2100 Valiz

United Colors of Benetton Unisex Yetişkin 14BNT2100 Valiz

Bu valiz 360 derece dönen tekerlekleriyle havaalanı pistinde podyuma çıkan bir model edasıyla süzülürken, tutma kolu da “Yük taşımak benim işim” diye bağırıyor. Üstelik unisex tasarımı sayesinde herkesle uyumlu. Valiz derdini çözmek isteyenlere, tam isabet bir seçim!

United Colors of Benetton Unisex Yetişkin 14BNT2100 Valiz

Mudo Concept Toronto Siyah Büyük Boy Valiz

Mudo Concept Toronto Siyah Büyük Boy Valiz

Bu valiz hem şehir dışına bayram kaçamağı yapanlara, hem uzun süreli gurbet kuşlarına hitap ediyor. İç hacmi öyle cömert ki, “Bu da lazım olur” diye attığın her şeyi yutuyor, hiç de şikâyet etmiyor. Eşyalarını koy, kapağını kapat, kilitle ve rahatça yola çık. “Acaba valiz yolda dağılır mı?” stresi bu modelle tarihe karışıyor.

Mudo Concept Toronto Siyah Büyük Boy Valiz

Pierre Cardin Unisex Büyük Boy Valiz 04PC8200-01

Pierre Cardin Unisex Büyük Boy Valiz 04PC8200-01

Bazen yanında “ne olur ne olmaz” diye neredeyse tüm evi de götürürsün ya… İşte bu valiz o günler için yaratılmışa benziyor. Büyük boyuyla sana “yer kalmadı” stresini unutturacak kadar geniş, ama bir o kadar da şık. Bayram dönüşü dolu dolu valizle gelenler, en azından bu sefer fermuarı dizlerinle kapatmana gerek kalmıyor :)

Pierre Cardin Unisex Büyük Boy Valiz 04PC8200-01

Reymond Luggage Canyon Serisi Büyük Boy Valiz

Reymond Luggage Canyon Serisi Büyük Boy Valiz

ABS dış yüzeyi sayesinde düşse bile panik yok çünkü dayanıklı yapısı sayesinde çiziklere ve darbelere karşı adeta zırhlı bir valiz diyebilirim. Hem tarz, hem sağlam, hem de “Ben bayramda köye, yazın plaja, kışın kayak merkezine giderim” diyenler için biçilmiş kaftan!

Reymond Luggage Canyon Serisi Büyük Boy Valiz

Louisiana Polo Büyük Boy Kumaş Valiz 1081

Louisiana Polo Büyük Boy Kumaş Valiz 1081

Kumaş gövdesiyle “Ben esnek ama sağlamım” diye haykırıyor. Darbelere karşı yumuşak ama iç hacim konusunda bir dev. Tatilde alınan hediyelikler, bayramda gelen sarmalar, dönerken taşınan eşyalar... Hepsi buna sığıyor! Kumaş valiz seven ama çökmesin, şekli bozulmasın diyen herkesin kalbini çalacak bir model.

Louisiana Polo Büyük Boy Kumaş Valiz 1081

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Cotpoly Capella Büyük Boy Valiz

Cotpoly Capella Büyük Boy Valiz

Eğer valiz seçerken aklında hep “Ya uçağın kargo bölümünde ezilirse?” sorusu dönüp duruyorsa bu valiz tam sana göre. Polipropilen gövdesiyle resmen tank gibi, hafif ama taş gibi sağlam. Bayram dönüşü elinde zeytinyağı, ayakkabı, hediyelik dolu valizle dolaşırken içini rahat ettiren şey tam olarak bu valiz oluyor.

Cotpoly Capella Büyük Boy Valiz

Kipling New Youri Spin Valiz

Kipling New Youri Spin Valiz

İç tasarımı o kadar kullanışlı ki, kıyafetlerin ve aksesuarların kendi özel köşelerini hemen buluyor. Zarif ama bir o kadar dayanıklı bir yol arkadaşı. Geniş hacmiyle hem hafta sonu kaçamağında hem uzun tatillerde tüm eşyalarını keyifle topluyor. Valiz ne kadar iyi olursa yolculuk o kadar huzurlu!

Kipling New Youri Spin Valiz

United Colors of Benetton 14BNT1000 Unisex Valiz

United Colors of Benetton 14BNT1000 Unisex Valiz

Geniş iç hacmiyle o son dakikada sıkıştırılan havlu, ayakkabı ve 'bu da lazım olur'culardan oluşan koca bir kitleye kapılarını sonuna kadar açıyor. Tatilde de şehirde de yanındayken “Valiz değil, resmen partnerim” dedirtecek bir model arıyorsan, bu valiz sana her anında yardımcı oluyor.

United Colors of Benetton 14BNT1000 Unisex Valiz

MÇS Polipropilen Valiz V305

MÇS Polipropilen Valiz V305

Bu valize bir bak, sonra tekrar bak. Çünkü zarafetin bavul haliyle karşı karşıyasın! “Ben sadece eşyalarını değil, tarzını da taşırım” diyor. Bayramda, balayında, yurt dışında ya da hafta sonu kaçamağında... Bu valiz her yolculuğu kendine özel kılıyor.

MÇS Polipropilen Valiz V305

Polo&Sky Spring Model Büyük Boy Valiz

Polo&Sky Spring Model Büyük Boy Valiz

Bu valiz, “Ne giysem?” derdini “Her şey sığar” rahatlığına dönüştüren o ideal arkadaşın haline geliyor. Hem stil hem de rahatlık arayanların favorisi olacak bu valizle, yolculukların hep hafif, keyifli ve sorunsuz geçiyor!

Polo&Sky Spring Model Büyük Boy Valiz

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TahTicMer Escape Büyük Boy Valiz

TahTicMer Escape Büyük Boy Valiz

Bayram yolculuğunda 'Ya yağmur yağarsa?' diye düşünme, çünkü su geçirmez dış yüzeyi sayesinde eşyaların güvende kalıyor, kafan rahat oluyor. Körüklü yapısıyla ekstra genişleyen iç hacmiyle, dönüşte gelen hediyeler de dahil her şeyi kolayca sığdırabiliyorsun. Yolda seni yarı yolda bırakmıyor, sağlamlığı ve pratikliğiyle seyahatlerin vazgeçilmezi oluyor.

TahTicMer Escape Büyük Boy Valiz

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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