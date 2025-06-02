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Kişisel Bakımına Özen Gösterenler İçin İndirimli Sağlık ve Kozmetik Ürünleri 2-9 Haziran

etiket Kişisel Bakımına Özen Gösterenler İçin İndirimli Sağlık ve Kozmetik Ürünleri 2-9 Haziran

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
02.06.2025 - 11:31

Kendine iyi bakmayı bir alışkanlığa dönüştürdüysen ya da “Artık başlıyorum!” diyorsan doğru yerdesin. Seni hem iyi hissettirecek hem de bütçeni yormayacak sağlık, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini listeledik. Cildine iyi gelecek kremler, saçlarını şımartacak maskeler, gülüşüne ışıltı katacak ürünler… Hepsini “Bakım benim için bir mola, kendime ayırdığım özel bir an” diyenler için bir araya getirdik. Unutma, bazen küçük bir dokunuş gününü, bir krem ise tüm modunu değiştirebiliyor. Hazırsan, hem ruhuna hem cildine iyi gelecek o güzel ürünlere göz atalım. 

Bu içerik 02.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir. Sağlık ürünlerini uzmana danışarak kullanın.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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The Ordinary Niacinamide 10% + Zink 1% 30ml

The Ordinary Niacinamide 10% + Zink 1% 30ml

Niacinamide %10 ve Çinko %1 içeren bu efsane serum, cildin ihtiyacı olan o dengeyi sağlıyor. Yağlanmayı kontrol altına alıyor, gözenek görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor ve cildine nazik ama etkili bir çözüm sunuyor. Üstelik hafif yapısı sayesinde ciltte ağırlık yapmadan emiliyor. Günlük rutine gönül rahatlığıyla ekleyebilirsin.

The Ordinary Niacinamide 10% + Zink 1% 30ml

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Busstier Yüz Ve Boyun Sıkılaştırıcı Masaj Aleti

Busstier Yüz Ve Boyun Sıkılaştırıcı Masaj Aleti

Mikro akım teknolojisiyle çalışan bu sıkılaştırıcı masaj aleti, yüz ve boyun bölgene nazik ama etkili dokunuşlarla gençlik enerjisi kazandırıyor. Düzenli kullanımda cilt daha gergin, daha canlı ve toparlanmış görünüyor. Üstelik masaj etkisiyle kan dolaşımını da destekleyerek “evde minik bir spa” hissi yaratıyor. Cilt bakım rutinine teknolojiyle sihirli bir dokunuş eklemek istersen, Busstier tam aradığın şey olabilir.

Busstier Yüz Ve Boyun Sıkılaştırıcı Masaj Aleti

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

The Purest Solutions Arındırıcı Temizleme Yağı

The Purest Solutions Arındırıcı Temizleme Yağı

Bu temizleme yağı, cildini arındırırken tek adımda makyajı çıkarıyor, gözenekleri temizliyor ve cilt bariyerine zarar vermeden bakım yapıyor. Üstelik cildin kendi dengesini korumasına yardımcı olan postbiyotiklerle desteklenmiş formülü sayesinde sadece temizlemekle kalmıyor, aynı zamanda cildin savunmasını da güçlendiriyor. Yağlı hissiyat bırakmayan dokusu, pamuk gibi bir temizlik hissiyle tamamlanıyor. Sabah ve akşam kullanımda ferah, sağlıklı ve mutlu bir cilt kaçınılmaz! 

The Purest Solutions Arındırıcı Temizleme Yağı

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Oral-B Pro Series 1 Elektrikli Diş Fırçası Seti

Oral-B Pro Series 1 Elektrikli Diş Fırçası Seti

Bu ikili elektrikli diş fırçası seti, hem sana hem de sevdiklerine profesyonel temizlik hissini yaşatıyor. Dairesel fırça başlıklarıyla temizlik sağlarken, 2 dakikalık zamanlayıcı özelliği sayesinde “aceleye gelmiş” fırçalamaların da önüne geçiyor. Şık tasarımıyla hem stil sahibi hem de işlevsel :)

Oral-B Pro Series 1 Elektrikli Diş Fırçası Seti

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Likit Parlak Ruj

Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Likit Parlak Ruj

Ne yersen ye, ne içersen iç renk hep yerinde, parlak ve fresh kalıyor. Üstelik yapış yapış his bırakmayan hafif dokusuyla, kendini rahat ve özgür hissediyorsun. Parlak bitişiyle göz alıcı, kalıcılığıyla ise yanından ayrılmayan bir dost gibi!

Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Likit Parlak Ruj

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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FOREO KIWI Vakum Aspiratör

FOREO KIWI Vakum Aspiratör

Bu cihazla bakım rutinine profesyonel bir dokunuş katabilirsin. T-sonic titreşim teknolojisi ve vakum gücüyle gözenekleri derinlemesine temizliyor, fazla sebumu uzaklaştırıyor ve cildine tazelenmiş bir his kazandırıyor. Üstelik kompakt tasarımı sayesinde banyoda, çantanda, tatilde her an seninle!

FOREO KIWI Vakum Aspiratör

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Aveeno Dermexa Daily Emollient Cream

Aveeno Dermexa Daily Emollient Cream

Aveeno Dermexa, cildin “yardım çağrısını” duyar duymaz harekete geçiyor. İçeriğindeki yulaf özü ve seramidlerle cilt bariyerini güçlendiriyor, nemi cilde hapsediyor ve gün boyu süren bir rahatlık sunuyor. Yapış yapış his bırakmadan hızla emiliyor, kaşıntı ve tahrişe karşı sakinleştirici bir etki sunuyor. Cilt adeta “şükür seni buldum” diyor :)

Aveeno Dermexa Daily Emollient Cream

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Jane Iredale Amazing Base Mineral Pudra

Jane Iredale Amazing Base Mineral Pudra

Hem cildini güneşin zararlı etkilerinden koruyan SPF20 formülüyle hem de hafif, nefes alan yapısıyla gün boyu tazelik ve rahatlık sunuyor. Toz pudranın ince dokusu, ciltte ağırlık yapmadan, doğal bir kapatıcılık sağlıyor; matlaştırırken parlaklığı dengeliyor. Günlük kullanıma çok uygun, üstelik mineral içeriği sayesinde hassas ciltler için de gönül rahatlığıyla tercih edebilirsin.

Jane Iredale Amazing Base Mineral Pudra

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

MISSHA Limon Aydınlatıcı Yaprak Maske

MISSHA Limon Aydınlatıcı Yaprak Maske

Mat ve yorgun ciltlere özel bu yaprak maske, limonun doğal aydınlatıcı gücüyle cildine anında canlılık ve tazelik katıyor. 15-20 dakika boyunca cildin bu taze limon esintisiyle dolarken, sen de rahatlayıp canlanıyorsun. Kullanımı pratik, etkisi ise hemen fark ediliyor.

MISSHA Limon Aydınlatıcı Yaprak Maske

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Wella Professionals Eimi Texture Shape Shift Saç Şekillendirici

Wella Professionals Eimi Texture Shape Shift Saç Şekillendirici

İster dalgalı doğal bir görünüm, ister hafif dağınık, isterse şekillendirilmiş ama asla yapış yapış olmayan saçlar sunuyor. Hafif yapısı sayesinde saçlarını ağırlık yapmadan şekillendiriyor, dokunuşunu hissettiriyor. Üstelik nemli ya da kuru saça uygulayabiliyorsun. Gün boyu hareketli, canlı ve enerjik saçlar için ideal bir ürün.

Wella Professionals Eimi Texture Shape Shift Saç Şekillendirici

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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PASTEL PROFASHION Eyeshadow Far Paleti

PASTEL PROFASHION Eyeshadow Far Paleti

Bu palet tam bir renk şöleni; yumuşacık lila ve mürdüm tonlarıyla göz makyajına romantik bir dokunuş katıyor. Hem günlük hem özel anlar için harika, çünkü her rengi kolayca karışıyor. Doğal güzelliğini ortaya çıkarmak ya da biraz daha iddialı bir bakış yaratmak istiyorsan bu palet tam senlik.

PASTEL PROFASHION Eyeshadow Far Paleti

Le Petit Marseillais Mandalina ve Misket Limon Duş Jeli

Le Petit Marseillais Mandalina ve Misket Limon Duş Jeli

Kendi kendine “Bugün enerjim tam!” dedirten o hafif, taze ve canlandırıcı koku… İşte bu duş jeli tam da böyle bir şey! Her sabah, duşta küçük bir kaçamak gibi; kendini şımartmak ve güne zinde başlamak için birebir. Üstelik cildinle dost, hassasiyet yaratmayan yapısıyla da gönüllerde taht kuruyor.

Le Petit Marseillais Mandalina ve Misket Limon Duş Jeli

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

L’Oréal Paris Infaillible Matte Resistance Likit Mat Ruj

L’Oréal Paris Infaillible Matte Resistance Likit Mat Ruj

Bu ruj, dudaklarında gün boyu süren mat bir güzellik bırakırken, hiç kurutmayan formülüyle rahatlığı da yanında getiriyor. İster iş gününde, ister özel bir akşamda ne yersen ye, ne içersen iç rujun yerinde, dudakların göz kamaştırıyor. Mat tutkunlarının favorisi olmaya aday :)

L’Oréal Paris Infaillible Matte Resistance Likit Mat Ruj

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Braun Series 3 310s Islak ve Kuru Tıraş Makinesi

Braun Series 3 310s Islak ve Kuru Tıraş Makinesi

Braun Series 3 310s, hem ıslak hem kuru kullanım özelliğiyle tıraş keyfini sana bırakıyor. İster duşta hızlıca, ister aynanın karşısında özenle eşlik ediyor. Cildi yormayan üçlü tıraş sistemi sayesinde pürüzsüz bir sonuç alırken tahriş endişesi yaşamıyorsun. Şarjı uzun süre dayanıyor, ergonomik yapısıyla da eline cuk oturuyor. Çünkü sen en iyisini hak ediyorsun!

Braun Series 3 310s Islak ve Kuru Tıraş Makinesi

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Bee'o ApiCare Propolisli Yüz ve Vücut Güneş Kremi

Bee'o ApiCare Propolisli Yüz ve Vücut Güneş Kremi

Hem yüzüne hem vücuduna gönül rahatlığıyla sürebileceğin bu krem, SPF 50+ korumasıyla cildini zararlı UV ışınlarından uzak tutuyor. İçeriğindeki propolis sayesinde cildin korunurken aynı zamanda besleniyor. Yapış yapış his bırakmayan dokusu, kolay emilen yapısıyla yaz boyunca çantandan eksik etmeyeceğin doğal bir koruyucu gibi!

Bee'o ApiCare Propolisli Yüz ve Vücut Güneş Kremi

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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