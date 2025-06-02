Kişisel Bakımına Özen Gösterenler İçin İndirimli Sağlık ve Kozmetik Ürünleri 2-9 Haziran

Kendine iyi bakmayı bir alışkanlığa dönüştürdüysen ya da “Artık başlıyorum!” diyorsan doğru yerdesin. Seni hem iyi hissettirecek hem de bütçeni yormayacak sağlık, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini listeledik. Cildine iyi gelecek kremler, saçlarını şımartacak maskeler, gülüşüne ışıltı katacak ürünler… Hepsini “Bakım benim için bir mola, kendime ayırdığım özel bir an” diyenler için bir araya getirdik. Unutma, bazen küçük bir dokunuş gününü, bir krem ise tüm modunu değiştirebiliyor. Hazırsan, hem ruhuna hem cildine iyi gelecek o güzel ürünlere göz atalım.

Bu içerik 02.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir. Sağlık ürünlerini uzmana danışarak kullanın.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”