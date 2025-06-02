Kişisel Bakımına Özen Gösterenler İçin İndirimli Sağlık ve Kozmetik Ürünleri 2-9 Haziran
Kendine iyi bakmayı bir alışkanlığa dönüştürdüysen ya da “Artık başlıyorum!” diyorsan doğru yerdesin. Seni hem iyi hissettirecek hem de bütçeni yormayacak sağlık, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini listeledik. Cildine iyi gelecek kremler, saçlarını şımartacak maskeler, gülüşüne ışıltı katacak ürünler… Hepsini “Bakım benim için bir mola, kendime ayırdığım özel bir an” diyenler için bir araya getirdik. Unutma, bazen küçük bir dokunuş gününü, bir krem ise tüm modunu değiştirebiliyor. Hazırsan, hem ruhuna hem cildine iyi gelecek o güzel ürünlere göz atalım.
Bu içerik 02.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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The Ordinary Niacinamide 10% + Zink 1% 30ml
Busstier Yüz Ve Boyun Sıkılaştırıcı Masaj Aleti
The Purest Solutions Arındırıcı Temizleme Yağı
Oral-B Pro Series 1 Elektrikli Diş Fırçası Seti
Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Likit Parlak Ruj
FOREO KIWI Vakum Aspiratör
Aveeno Dermexa Daily Emollient Cream
Jane Iredale Amazing Base Mineral Pudra
MISSHA Limon Aydınlatıcı Yaprak Maske
Wella Professionals Eimi Texture Shape Shift Saç Şekillendirici
PASTEL PROFASHION Eyeshadow Far Paleti
Le Petit Marseillais Mandalina ve Misket Limon Duş Jeli
L’Oréal Paris Infaillible Matte Resistance Likit Mat Ruj
Braun Series 3 310s Islak ve Kuru Tıraş Makinesi
Bee'o ApiCare Propolisli Yüz ve Vücut Güneş Kremi
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