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Amazon'dan Bayram Sürprizi: Süper Tasarruf Haftası Başladı! Süpermarket Ürünlerinde 600 TL'ye %15 İndirim

etiket Amazon'dan Bayram Sürprizi: Süper Tasarruf Haftası Başladı! Süpermarket Ürünlerinde 600 TL'ye %15 İndirim

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
26.05.2025 - 16:35

Evinizin ihtiyaçlarını marketten satın almadan önce fiyatlarına şöyle bir internetten bakıyorsanız, hatta çamaşır deterjanından bebek bezine temizlik ve hijyen ürünlerinni çoğunlukla internet üzerinden alıyor ve ucuza getiriyorsanız bu kampanya tam size göre! Kurban bayramında lazım olabilecek her türlü süpermarket ürününü Amazon Süper Tasarruf Haftası indirimden satın alabilirsiniz.

Bu içerik 26.05.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Amazon Fırsatları kapsamında bayrama özel Süper Tasarruf Haftası 600 TL'ye %15 İndirim kampanyası başladı!

Amazon Fırsatları kapsamında bayrama özel Süper Tasarruf Haftası 600 TL'ye %15 İndirim kampanyası başladı!

Kampanya dahilinde yüzlerce market ürününde 26 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında indirim yapılıyor.

Omo'dan Molfix'e Domestos'dan Bref'e birçok temizlik ve bebek ürünü markasında indirim mevcut.

Omo'dan Molfix'e Domestos'dan Bref'e birçok temizlik ve bebek ürünü markasında indirim mevcut.

Bayram Sürprizi Süper Tasarruf Haftası indirimlerinden yararlanmak için tıklayın.

Günün indirimleri burada.

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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