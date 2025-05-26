Amazon'dan Bayram Sürprizi: Süper Tasarruf Haftası Başladı! Süpermarket Ürünlerinde 600 TL'ye %15 İndirim
Evinizin ihtiyaçlarını marketten satın almadan önce fiyatlarına şöyle bir internetten bakıyorsanız, hatta çamaşır deterjanından bebek bezine temizlik ve hijyen ürünlerinni çoğunlukla internet üzerinden alıyor ve ucuza getiriyorsanız bu kampanya tam size göre! Kurban bayramında lazım olabilecek her türlü süpermarket ürününü Amazon Süper Tasarruf Haftası indirimden satın alabilirsiniz.
Bu içerik 26.05.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Amazon Fırsatları kapsamında bayrama özel Süper Tasarruf Haftası 600 TL'ye %15 İndirim kampanyası başladı!
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Omo'dan Molfix'e Domestos'dan Bref'e birçok temizlik ve bebek ürünü markasında indirim mevcut.
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