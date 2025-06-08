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Evine Misafir Geldiğinde Eksikliğini Hissettiğin Küçük Ev Aleti İşte Burada!

etiket Evine Misafir Geldiğinde Eksikliğini Hissettiğin Küçük Ev Aleti İşte Burada!

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
08.06.2025 - 13:47

Misafir geleceği zaman evde bir telaş başlar: temizlik, ikramlar, hazırlıklar… Ama o küçük elektrikli ev aleti yoksa mutfakta bir şeyler hep eksik kalır! Hani “keşke şurada olsaydı da elimiz ayağımız rahat etseydi” dediğin türden… İşte tam da mutfağının aradığı pratikliği ve şıklığı bir araya getiren o minik kahramanı senin için bulduk. Hazırsan mutfağına konfor katacak bu elektrikli ev aletine yakından bakalım!

Bu içerik 03.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Arzum OK004 Okka Minio Türk Kahve Makinesi

Arzum OK004 Okka Minio Türk Kahve Makinesi

Cezvede taşırma derdi, başında bekleme telaşı tarih oluyor. Mutfakta sessiz bir kahraman gibi çalışıyor ama her fincanda lezzetini konuşturuyor. Üstelik sadece kahve yapmıyor; sana “Ne iyi ettim aldım!” dedirtiyor.

Arzum OK004 Okka Minio Türk Kahve Makinesi

Philips 3000 Serisi Airfryer Large HD9243/90

Philips 3000 Serisi Airfryer Large HD9243/90

Bu Airfryer tam anlamıyla mutfağın akıllı şefi. 7 farklı ayar, Rapid Air teknolojisi ve 4,1 litrelik geniş haznesiyle çıtır çıtır patateslerden dışı kıtır içi yumuşacık köftelere kadar her şey onun işi. Sağlıklı pişirmenin keyfini yaşarken mutfağa girme korkun da tarihe karışıyor. 

Philips 3000 Serisi Airfryer Large HD9243/90

Karaca Robotea Pro Quartz 4 in 1 Konuşan Çay Makinesi

Karaca Robotea Pro Quartz 4 in 1 Konuşan Çay Makinesi

Çayını sadece demleyen değil, seninle konuşan bir çay makinesi hayal et! Mutfakta adeta asistan gibi: suyu ısıtıyor, çayı demliyor, sıcak tutuyor ve sana haber veriyır. Çay saatleri artık “Keşke herkes gelse de birlikte içsek!” tadında geçiyor. 

Karaca Robotea Pro Quartz 4 in 1 Konuşan Çay Makinesi

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

Tek tuşla cappuccino, espresso, latte macchiato…sen ne istersen onu yapıyor. Köpüğü efsane, temizliği çocuk oyuncağı, üstelik kahveni nasıl sevdiğini bile hatırlıyor. Sabahları ayılmak, akşamları keyif yapmak, gün içinde minik kaçamaklar için birebir. Bu makine, “Kahve içelim mi?” sorusunu evde en çok duyacağın cümleye çeviriyor!

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

Arçelik TKM 9961 S İkili Türk Kahve Makinesi

Arçelik TKM 9961 S İkili Türk Kahve Makinesi

Misafir çoksa panik yok! Çünkü bu ikili Türk kahve makinesi, aynı anda iki cezvede bol köpüklü kahve hazırlıyor. Üstelik ölçme, karıştırma, başında bekleme derdi olmadan… Sadece tuşa basıyorsun, gerisini ona bırakıyorsun.

Arçelik TKM 9961 S İkili Türk Kahve Makinesi

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Homend Royaltea Elegant 1777H Inox Çay Makinesi

Homend Royaltea Elegant 1777H Inox Çay Makinesi

Çayı demli, görüntüsü asil; tam da ismine yakışır bir duruşla… Bu makine mutfağa girince, çay sohbetleri bir başka güzel oluyor.

Homend Royaltea Elegant 1777H Inox Çay Makinesi

Arzum AR1032 Shake'n Take Kişisel 300 W Smoothie

Arzum AR1032 Shake'n Take Kişisel 300 W Smoothie

Enerji dolu güne başlamak mı istiyorsun? İşte tam sana göre minik ama güçlü bir dost! Meyve ve sebzeleri saniyeler içinde nefis smoothielere çeviriyor. Yanında taşıması kolay, şık şişesiyle “hazır iç” konseptini evine getiriyor. Spor sonrası, kahvaltıda ya da gün içinde sağlıklı bir mola vermek isteyenlerin yeni favorisi.

Arzum AR1032 Shake'n Take Kişisel 300 W Smoothie

Instant Pot Duo Plus Whisperquiet

Instant Pot Duo Plus Whisperquiet

Hem düdüklü tencere, hem yoğurt yapıcı, hem sterilizatör… Kısaca “ben her işi bilirim” diyen çok amaçlı pişirici. Üstelik sesi neredeyse yok, sessiz çalışıyor. 5,7 litrelik geniş hacmiyle kalabalık sofralar, misafirler veya hafta sonu yemekleri için ideal. Zamanı kısalt, lezzeti maksimize et, mutfağın yıldızı ol!

Instant Pot Duo Plus Whisperquiet

Philips 7000 Serisi Izgara ve Tost Makinesi HD6307/70

Philips 7000 Serisi Izgara ve Tost Makinesi HD6307/70

Kahvaltıda çıtır çıtır tost, akşam yemeğinde enfes ızgara… Hepsi bu makinayla mümkün! Hassas dijital ısı kontrolü, tam açılabilen ızgara sistemi ve çıkarılabilir plakalarıyla mutfakta sana adeta şef gibi hissettiriyor. Her şey tam kıvamında, tam lezzetinde.

Philips 7000 Serisi Izgara ve Tost Makinesi HD6307/70

Fakir Eggy Yumurta Pişirici

Fakir Eggy Yumurta Pişirici

Rafadan mı istersin, kayısı mı, yoksa tam pişmiş mi? Karar senin, kıvamı tutturmak onun işi. Aynı anda birkaç yumurta pişirme özelliğiyle kalabalık kahvaltı sofraları da dert değil!

Fakir Eggy Yumurta Pişirici

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Samsung MS23K3614AS/TR 23L Mikrodalga Fırın

Samsung MS23K3614AS/TR 23L Mikrodalga Fırın

Samsung’un bu şık mikrodalga fırını, sadece hızlı ısıtmakla kalmıyor, mutfağın stilini de tamamlıyor. Dondurulmuş yiyecekleri saniyeler içinde çözdürüyor, kalanı bir tuşla sıcacık hale getiriyor. Zamandan tasarruf et, lezzetten değil!

Samsung MS23K3614AS/TR 23L Mikrodalga Fırın

Karaca Mastermaid Chef Mutfak Şefi 1500 W

Karaca Mastermaid Chef Mutfak Şefi 1500 W

Hamur yoğur, krema çırp, kek karıştır… Hepsini senin yerine yapan biri olsa fena mı olurdu? İşte karşında mutfağın yeni yıldızı! Sessiz çalışıyor, güçlü karıştırıyor, büyük haznesiyle kalabalık sofralara bile göz kırpıyor. Mutfakta zaman kazan, enerjini sunuma sakla :)

Karaca Mastermaid Chef Mutfak Şefi 1500 W

Philips HD7462/20 Kahve Makinesi

Philips HD7462/20 Kahve Makinesi

Sabah sabah mis gibi kahve kokusuyla uyanmak gibisi var mı? Cam sürahisiyle 10-15 fincana kadar kahve hazırlıyor; ister tek başına keyif, ister misafirlerle uzun sohbetler… Aroma karıştırıcı özelliğiyle her fincanda aynı lezzeti yakalıyorsun. Sabah mahmurluğunun en tatlı kurtarıcısı!

Philips HD7462/20 Kahve Makinesi

Siemens EQ6 Plus S700 TE657319RW Tam Otomatik Kahve Makinesi

Siemens EQ6 Plus S700 TE657319RW Tam Otomatik Kahve Makinesi

Mutfağına gerçek bir barista performansı getiriyor. Tek dokunuşla espresso’dan latte’ye, cappuccino’dan filtre kahveye kadar ne istersen hazırlıyor. Sessiz çalışması ve şık tasarımıyla mutfağının yıldızı olmaya aday.

Siemens EQ6 Plus S700 TE657319RW Tam Otomatik Kahve Makinesi

Karaca Pro Multimax 6 In 1 Çok Amaçlı Mutfak Robotu

Karaca Pro Multimax 6 In 1 Çok Amaçlı Mutfak Robotu

Doğrama, dilimleme, çırpma, rendeleme, buz kırma ve püre yapma gibi tüm zorlu işleri tek makinede hallediyor. Geniş haznesi kalabalık sofralar için ideal, çıkarılabilir parçaları da temizliği çocuk oyuncağı yapıyor. Bu robot mutfağına gelince işler hep daha hızlı, daha lezzetli ve daha eğlenceli oluyor!

Karaca Pro Multimax 6 In 1 Çok Amaçlı Mutfak Robotu

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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