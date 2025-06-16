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Kule Tipi Vantilatörden Güneş Kremine: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Kule Tipi Vantilatörden Güneş Kremine: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
16.06.2025 - 10:59

Bakalım bu hafta en çok satılan ürünler hangileri olmuş? Pareodan vantilatöre, Stanley termostan güneş kremine. Ev yaşam ürünlerinden kozmetiğe... Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 16.06.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Pistore 2’li Tül Pareo Seti

Pistore 2’li Tül Pareo Seti

Şu anda indirimde olan ikili pareo seti, plaj için kurtarıcı parça arayanların tercihi.

Pistore 2’li Tül Pareo Seti

'Plajda şık bir görünüm elde etmek için harika bir seçenek, çok beğendim!'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Hummel Hml Acne Spor Ayakkabı

Hummel Hml Acne Spor Ayakkabı

36-45 arası numarası bulunan spor ayakkabı, haftanın yıldızları arasında.

Rahatlık ve şıklık açısından övgüleri toplayan Hummel marka spor ayakkabı, çoğu kombine uyum sağlayan tasarımı ile de çok beğeniliyor.

Hummel Hml Acne Spor Ayakkabı

'Ürünü çok beğendim. Kalitesi beklediğimin üzerinde. Rengi, içinin dolgu süngerleri, dış yüzeyi gayet iyi duruyor. '

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Dijital Gıda Termometresi

Dijital Gıda Termometresi

Yoğurt mayalarken ya da diğer gıda sıcaklık ölçümleri için kullanabileceğiniz, doğru ve güvenli ölçüm yapan bir gıda termometresi.

Fiyatına göre oldukça işlevsel olan ürün, haftanın yıldızları arasında.

Dijital Gıda Termometresi

'Ürün askılı, plastik kutusunda geldi. Daha önce bu ürünü kullanmıştım. Yoğurt mayalamada ideal sıcaklığı yakalamak için iyi oluyor. Ancak yıkarken ya da sıcaklık ölçerken gösterge kısmını sıvıyla temas ettirmemeniz gerekiyor. Dikkatli kullanmak gerekiyor.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Kumtel KTF-258W Kule Vantilatör

Kumtel KTF-258W Kule Vantilatör

Sessiz çalışması ve uygun fiyatıyla dikkat çeken vantilatör, haftanın yıldızları arasında.

Kompakt tasarımı sayesinde kolay taşınabilen vantilatörün zamanlama ayarı olması ve serinletme kapasitesinin yeterli olması da beğenilen özellikleri arasında.

Kumtel KTF-258W Kule Vantilatör

'Tam istediğim bir ürün çok yer kaplamıyor ve oradan oraya götürürken tek elimle kaldırabiliyorum. Ben aldıktan ve deneyimledikten sonra almak isteyen çok kişi oldu. Sessiz çalışıyor, mutfakta yemek yerken kullanıyoruz.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos

Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos

0.89 litre kapasiteli Stanley termos, haftanın yıldızları arasında.

Suyu uzun süre soğuk tutma kapasitesi ve dayanıklılığı ile dikkat çeken termosun pipetli tasarımı günlük su tüketimini arttırmak isteyenler için ideal.

Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos

'Güzel, kullanışlı ve sağlam bir ürün ben de beğendim. Kızım aldığım günden beri yanından ayırmıyor çok sevdi.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

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Menisküs Için Dizlik

Menisküs Için Dizlik

Diz kapağını çevreleyen açık patella halkası sayesinde dizinizi sabitleyen, ağrıları hafifleten ve hareket kabiliyetinizi arttıran dizlik, haftanın yıldızları arasında.

Cırt bantlı yapısı ile her bedene uyum sağlar.

Menisküs Için Dizlik

'Annem için aldık kalitesi oldukça iyi ayarlanabilir olması da gayet iyi. Annem kısa ve kilolu onun dizine de uydu her bedene uyacaktır diye düşünüyorum. Başarılı bir ürün fiyatına göre oldukça başarılı, çok beğendim.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Gemini Çocuk Koltuk Altı Yüzme Simidi

Gemini Çocuk Koltuk Altı Yüzme Simidi

Bebeğinizi yerinde sabit tutan, ileri doğru dönmekten, ters çevirmekten veya kaymaktan koruyan güvenlikli ve güneşlikli bir yüzme simidi.

Gemini Çocuk Koltuk Altı Yüzme Simidi

'Henüz kullanmadık havaların ısınmasını ve denize gitmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Havasını şişirmedik ama kalitesi çok iyi duruyor. Güneşliği olması ayrı bir güzel tavsiye ederim.'

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Minela Care 100% Organik Mineral Filtreli Bebek ve Çocuk Güneş Kremi

Minela Care 100% Organik Mineral Filtreli Bebek ve Çocuk Güneş Kremi

Hassas ciltler de dahil tüm cilt tipleri tarafından kullanılabilen, doğal mineral filtre ve %100 organik bileşenler içeren SPF50+ güneş kremi, haftanın yıldızları arasında.

100% Organik Bebek ve Çocuk Güneş Kremi

'Temiz içerikli olması nedeniyle tercih ettim. Hem kendime hem bebeğime aldım.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Maybelline Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Likit Parlak Ruj

Maybelline Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Likit Parlak Ruj

Kalıcılığı ve doğal renk tonlarıyla beğenilen, dudakta uzun süre kalıcılığını koruyan likit parlak ruj, haftanın yıldızları arasında.

Kullanmadan önce çalkalamayı unutmayın.

Maybelline Super Stay Vinyl Ink Likit Parlak Ruj

'Bu rujlar şahane. Kalıcılığı çok uzun ve asla dudak kurutmuyor.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Van Cat Aktif Karbonlu Süper Topaklanan Premium Kedi Kumu

Van Cat Aktif Karbonlu Süper Topaklanan Premium Kedi Kumu

Kullanıcılar tarafından koku hapsetme ve topaklanma özellikleriyle övgüleri alan kedi kumu, haftanın yıldızları arasında.

Aktif Karbonlu Süper Topaklanan Kedi Kumu

'Açık ara kullandığım en iyi kum, direk toplatnıyor ve taş gibi oluyor. Koku yapmıyor, yapışma yapmıyor. Normalde 15 dk uğraştığım temizlik 5 dakikada yaptım.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

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LEGO F1 Koleksiyonluk Yarış Arabaları

LEGO F1 Koleksiyonluk Yarış Arabaları

1 adet koleksiyonluk yarış arabası.

Miniklerin favorilerinden!

LEGO F1 Koleksiyonluk Yarış Arabaları

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Adidas Response Erkek Spor Ayakkabı

Adidas Response Erkek Spor Ayakkabı

Erkekler için zamansız ve şık bir spor ayakkabı.

Kalıbı biraz dar olduğu için yarım numara büyük tercih edebilirsiniz.

Adidas Response Erkek Spor Ayakkabı

'Fiyat performansına göre 5 yıldız.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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