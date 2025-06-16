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Sanal Gerçeklik Gözlüğünden Akıllı Çocuk Saatine: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Sanal Gerçeklik Gözlüğünden Akıllı Çocuk Saatine: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
16.06.2025 - 08:54

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen süpürgeden, en çok satan kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 13.06.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Baseus Star-Lord 10.000 mAh Digital Display Powerbank

Baseus Star-Lord 10.000 mAh Digital Display Powerbank

Akıllı dijital ekranı bulunan hızlı şarj özellikli powerbank, haftanın en çok satan elektronik ürünleri arasında.

Baseus Star-Lord 10.000 mAh Digital Display Powerbank

'Gayet beğendim hızlı şarjı var ve kompakt.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Tcl Alcatel MT40x Movetime Akıllı Çocuk Saati

Tcl Alcatel MT40x Movetime Akıllı Çocuk Saati

Çocuklar için en iyi akıllı saatlerden biri. Şarjı iyi dayanıyor. Çocuğunuzun konumunu takip edebiliyor ve görüntülü konuşma yapabiliyorsunuz.

Tcl Alcatel MT40x Movetime Akıllı Çocuk Saati

'Akıllı saati çocuğunuzun konumunu takip etmek ve iletişim kurmak için istiyorsanız doğru tercih. Daha önceki yorumlardaki şikayetlere bakarak yazılımını güncellemedim. Fabrika çıkışlı yazılımı başarılı buldum. Yazılımsal olarak ders saati ayarlayabiliyorsunuz. Yani belirleyeceğiniz ders saatlerinde çocuk için sadece saat fonksiyonu açık oluyor. Oyun gibi işlevler kısıtlanıyor. Konumunu eş zamanlı izleyebiliyorsunuz. Görüntülü konuşmada ses kalitesi böyle bir ürüne göre yeterli. Ekran dokunmatik tepkisi başarılı. SIM kartı yuvası standart. Adım ölçer başarılı çalışıyor.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Meta Quest 3S 128GB Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Meta Quest 3S 128GB Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Evinizi heyecan verici yeni bir oyun alanına dönüştüren karma gerçeklik kulaklığı, haftanın çok satan elektronik ürünleri arasında.

Meta Quest 3S 128GB Sanal Gerçeklik Gözlüğü

'Steam hesabınıza entegre ederek oyunları oynayabiliyorsunuz Satın alma sebebim aslında buydu görüntü kalitesi ise tatmin edici düzeyde. Ayrıca gözlük kullananlar için içerisinden gözlük aparatı çıkıyor ek olarak bir şey Satın almanıza gerek kalmıyor. Herhangi bir donma , takılma, kesilme vb problemlerle henüz karşılaşmadım oldukça akıcı.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active Akıllı Saat

Xiaomi Redmi Watch 5 Active Akıllı Saat

18 güne kadar pil ömrü ve 140'tan fazla spor modu ile modern bir akıllı saat.

Saat 50 metreye kadar su geçirmez olduğu için sporcular ve fitness meraklıları için idealdir. 

Xiaomi Redmi Watch 5 Active Akıllı Saat

'Saatin şarj süresi çok iyi aldığımdan beri bir kere şarj ettim. Apple ile uyumlu. Fiyat performans ürünü. Alın aldırın bu fiyata daha iyisi zor.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık

Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık

Karşınızda haftanın en çok satan bluetooth kulaklığı.

Kompakt boyut, büyük güç, tk bir şarjla 30 saate kadar dayanan pil,  gürültü engelleme özelliği ve ergonomik tasarımı ile öne çıkan ürün tam bir fiyat performans ürünü diyebiliriz.

Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık

'Ürün genel olarak çok güzel. dışarı asla ses vermiyor. Gürültü önleyicisi efsane güzel. Samsung başka cihaza bağlayınca da bir sürü özellik kullanabiliyorsunuz. Kulağa tam oturuyor asla düşme yok.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Honor Pad X9 4GB 128GB Wi-Fi 11.5" Tablet

Honor Pad X9 4GB 128GB Wi-Fi 11.5" Tablet

Karşınızda haftanın en çok satın alınan tableti.

Honor Pad X9 4GB 128GB Wi-Fi 11.5' Tablet

'43 yaşımdayım kendime aldım. Dizi film ve Youtube için. Şarjı inanılmaz iyi ses performansına bayıldım. Görüntü kalitesi tam bir fiyat performans diyebilirim. İyi ki almışım.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Momoho Mini Bluetooth Hoparlör

Momoho Mini Bluetooth Hoparlör

Bozuk para büyüklüğünde bir hoparlör. 

Taşıması kolay, sesi yeterli.

Momoho Mini Bluetooth Hoparlör

'Küçücük bir hoparlör, sesi inanılmaz derecede iyi geliyor.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Apple TV 4K Wi-Fi + Ethernet (3. nesil)

Apple TV 4K Wi-Fi + Ethernet (3. nesil)

64GB depolama alanına sahip Apple TV 4K, haftanın en çok satan elektronik ürünleri arasında.

Evinizdeki eski televizyonun hızını ve kalitesini bir anda arttıracak ürün ile dev ekranda FaceTime görüşmelerinizi de yapabilirsiniz.Apple TV 4K aynı zamanda akıllı ev merkezi olarak da çalışır; böylece evinizdeki tüm akıllı aksesuarları kontrol edebilirsiniz.

Apple TV 4K Wi-Fi + Ethernet (3. nesil)

'Evdeki 2021 model Samsung Smart TV’mde MacBook ekranını yansıtırken yaşadığım donmalar, ses kesintileri ve bazı uygulamaların crash'lemeye başlaması sonucunda Apple TV 4K alıp almamak arasında kararsız kalmıştım. Sonunda aldım ve sadece 1 saatte “Keşke daha önce alsaydım” dedim.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Record Master ST14012 Retro Pikap

Record Master ST14012 Retro Pikap

Taş plaklar dahil mevcut tüm plak türlerini çalabilme özelliğine sahip olan bluetooth ve şarj özellikli retro pikap, haftanın elektronik yıldızlarından biri.

Record Master ST14012 Retro Pikap

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

WellHise Evrensel Priz Çevirici

WellHise Evrensel Priz Çevirici

İngiliz Amerikan Ve Avustralya tarzı prizlerini dönüştürme imkanı sağlayan bu aparatı yanınızda istediğiniz şekilde taşıyabilirsiniz. Çünkü hem hafif hem de ebatı küçük.WellHise Evrensel Priz Çevirici

'Yurtdışı seyahatleri için çok işlevsel tavsiye ederim.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Xiaomi Akıllı Kamera C200

Xiaomi Akıllı Kamera C200

Geceleri bile net, gerçek zamanlı videolar kaydetmenizi sağlayan akıllı güvenlik kamerası elektronikte haftanın son yıldızı.

Özellikle çocuklu ve evcil dostu olan aileler için ideal bir ürün.

Xiaomi Akıllı Kamera C200

'Bu kamerayı aldıktan sonra 4-5 kişinin daha almasına vesile oldum . Harika evcil hayvan ve çocuk için efsane.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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