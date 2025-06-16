Sanal Gerçeklik Gözlüğünden Akıllı Çocuk Saatine: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen süpürgeden, en çok satan kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri.
'Bu içerik iş birliği içeriyor.'
*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
Bu içerik 13.06.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Baseus Star-Lord 10.000 mAh Digital Display Powerbank
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Tcl Alcatel MT40x Movetime Akıllı Çocuk Saati
Meta Quest 3S 128GB Sanal Gerçeklik Gözlüğü
Xiaomi Redmi Watch 5 Active Akıllı Saat
Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık
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Honor Pad X9 4GB 128GB Wi-Fi 11.5" Tablet
Momoho Mini Bluetooth Hoparlör
Apple TV 4K Wi-Fi + Ethernet (3. nesil)
Record Master ST14012 Retro Pikap
WellHise Evrensel Priz Çevirici
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Xiaomi Akıllı Kamera C200
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