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İndirim Günleri Başlıyor! 4 - 11 Temmuz Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 4 - 11 Temmuz Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
05.07.2025 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 4 - 11 Temmuz 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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4 Temmuz 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

onedio.com

  • Muratbey Tam Yağlı Kaşar Peyniri 500 gr 199 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 129 TL

  • Birşah Kaymaklı Tava Yoğurt 1,5 Kg 72,50 TL

  • Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg 107,50 TL

  • Poşetli Bütün Piliç Kg 69,50 TL

  • Lezita Piliç Şinitzel 700 gr 77,50 TL

  • Namet Hindi Füme 110 gr 37,50 TL

  • Nescafe Xpress Soğuk Kahve 250 ml 40 TL

  • Nescafe Klasik Kahve 100 gr 99 TL

  • Nescafe Matinal Kahve 100 gr 99 TL

  • Coffee Mate Kahve Beyazlatıcı 200 gr 69,50 TL

Ülker Bebe Bisküvisi 1 kg 99 TL

Ülker Bebe Bisküvisi 1 kg 99 TL
onedio.com

Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500 gr 49,50 TL

Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500 gr 49,50 TL
onedio.com

  • Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 350 gr 49,50 TL

  • Eti Finger Bisküvi 900 gr 99 TL

  • Eti Etimek 143 gr 32,50 TL

  • Eti Paykek Şekl-i Şahane Kek 285 gr 75 TL

Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 Kg 164,50 TL

Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 Kg 164,50 TL
onedio.com

  • Güven Asa Natürel Sızme Zeytinyağı 3 Litre 645 TL

  • Çokça Domates Salçası 830 gr 34 TL

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Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 650 gr 119 TL

Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 650 gr 119 TL
onedio.com

Kahve çeşitleri

Kahve çeşitleri
onedio.com

Tadım kuruyemişlerde %15 indirim

Tadım kuruyemişlerde %15 indirim
onedio.com

Palette Saç Boyalarında %40 indirim 👇🏽

Palette Saç Boyalarında %40 indirim 👇🏽
onedio.com

10 TL ve üzeri alışverişlerde

10 TL ve üzeri alışverişlerde
onedio.com
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Kahvaltının Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları
onedio.com

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com

10 Temmuz 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

SEG No-Frost Buzdolabı 19.999 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 19.999 TL
onedio.com
  • SEG Çamaşır Makinesi 12.999 TL

Toshiba 55" 4K UHD Android Tv 15.999 TL

Toshiba 55" 4K UHD Android Tv 15.999 TL
onedio.com

  • Toshiba 55' 4K UHD Android Tv 15.999 TL

  • HI-LEVEL 43' 4K UHD Tv 9.499 TL

Elektronik ürünlerde indirimler burada sizi bekliyor.

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Kiwi Overlok Makinesi 5.499 TL

Kiwi Overlok Makinesi 5.499 TL
onedio.com

  • Range Lucid Elektronik Cyclone Süpürge 2.999 TL

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.999 TL

  • Sinbo Türk Kahve Makinesi 279 TL

  • Masaj Aleti 1.299 TL

  • Tavan Tipi Fan 899 TL 

  • Şarjlı Masa Vantilatörü 379 TL

Küçük ev aletlerinde indirimli ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Volta Elektrikli Moped 39.990 TL

Volta Elektrikli Moped 39.990 TL
onedio.com

  • APEC Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL

  • APEC Elektrikli Moped 26.990 TL

  • REVOLT Benzinli Motosiklet 64.990 TL

  • Volta Elektrikli Moped 39.990 TL

Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 299.000 TL

Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 299.000 TL
onedio.com
  • Webesten Taşınabilir Portatif Klima 26.999 TL

En çok tercih edilen klima modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

Piranha Oto Ön Cam Güneşliği 79,50 TL

Piranha Oto Ön Cam Güneşliği 79,50 TL
onedio.com

  • Büyük Boy PP Valiz 879 TL

  • Orta Boy PP Valiz 759 TL

  • Kabin Boy PP Valiz 689 TL

  • Aprilla Fare ve Böcek Kovucu 249 TL

  • Sinek Öldürücü 499 TL

Ahşap Kulplu Emaye Sosluk 199 TL

Ahşap Kulplu Emaye Sosluk 199 TL
onedio.com

  • Sinbo Işıklı Otomatik Baharat ve Tuz Öğütücü 255 TL

  • Borosilikat Tuzluk 2'li 99,50 TL

  • Bambu Tabaklı Borosilikat Kupa Seti 149 TL

  • Donut Matara 199 TL

  • Borosilikat Cam Cezve 59,50 TL

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29 Jant Bisiklet 7.299 TL

29 Jant Bisiklet 7.299 TL
onedio.com

Bebek Lastikli Pamuklu Penye Çarşaf 119 TL

Bebek Lastikli Pamuklu Penye Çarşaf 119 TL
onedio.com

  • Sofra Bezi 59,50 TL

  • Bebek Nevresim Takımı 379 TL

11 Temmuz 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

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Corby CS50 Çocuk Elektrikli Scooter 9.999 TL

Corby CS50 Çocuk Elektrikli Scooter 9.999 TL
onedio.com

  • Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.490 TL

  • Senna 55' Frameless Ultra HD HD QLED Google Tv16.995 TL

  • SkyJet Nitro 16 Katlanır Elektrikli Bisiklet 12.990 TL

  • Honor Pad X9 Android Tablet 6.999 TL

  • Casper VIA X40 Cep Telefonu 9.250 TL

  • Polosmart Powerbank 20.000 Mah 649 TL

  • Polosmart Işıklı Tripod 199 TL

Elektronik ürünlerde indirimler burada sizi bekliyor.

FujiPlus 12.000 BTU İnverter Klima 21.790 TL

FujiPlus 12.000 BTU İnverter Klima 21.790 TL
onedio.com

  • Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 9.250 TL

  • Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 8.690 TL

  • Range Vantilatör 1.390 TL

  • Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL

  • Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.390 TL

Küçük ev aletlerinde indirimli ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

onedio.com

  • Büyük Boy ABS Valiz 779 TL

  • Orta Boy ABS Valiz 689 TL

  • Küçük Boy ABS Valiz 589 TL

  • Hambez Elbise 299 TL

  • Kadın / Erkek İnce Kot Pantolon 279 TL

  • Kadın / Erkek Şort Takım 289 TL

  • Kadın Dokuma Viskon Pantolon 199 TL

  • Erkek Kargo Şort 329 TL

  • Polo Pike Tişört 329 TL

  • Ev Elbisesi 199 TL

  • Kadın Askılı Şort Takım 319 TL

  • Safari Şapka 139 TL

  • Kadın Dantel Desenli Terlik 89 TL

Tek Fiyat Cam Ürünler 25 TL

Tek Fiyat Cam Ürünler 25 TL
onedio.com

  • Tek Fiyat Plastik Ürünler 25 TL

  • Kirli Çamaşır Sepeti 299 TL

  • Sürhi 119 TL

  • Renkli Çelik Süzgeç 249 TL

  • Tek Fiyat Mutfak / Banyo Ürünleri 25 TL

  • Çamaşır Selesi 139 TL

Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 629 TL

Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 629 TL
onedio.com

  • Güral Porselen 9 Parça Tak Çıkar Saplı Tencere Seti 1.490 TL

  • Güral Porselen 12 Parça Rölfeyli Porselen Fincan Takımı 429 TL

  • Benante Porselen Çay Tabağı 6'lı 239 TL

  • Benante Salata Tabağı 2'li 239 TL

  • Paşabahçe Tokio Su Bardağı 3'lü 69 TL

  • Paşabahçe Tokio Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL

  • Chef's Kavanoz Kapağı 2,50 TL

  • Paşabahçe Kavanoz 1000 cc 21 TL

  • Paşabahçe Kavanoz 660 cc 15 TL

  • Paşabahçe Kavanoz 425 cc 14 TL

  • Paşabahçe Kavanoz 300 cc 10 TL

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Rookie 20 Jant Çocuk Bisikleti 2.500 TL

Rookie 20 Jant Çocuk Bisikleti 2.500 TL
onedio.com
  • Rookie 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.350 TL

ŞOK 5 - 8 Temmuz 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Philips Buhar Kazanlı Ütü 3.599 TL

Philips Buhar Kazanlı Ütü 3.599 TL
onedio.com

  • Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 999 TL 

  • Arzum Practical 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge 1.499 TL

  • Petrix Şarj Edilebilir Led Duvar Aplik 349 TL 

  • Forever Dekoratif Kristal Şarjlı Lamba 349 TL 

  • Forever Dekoratif Kristal Şarjlı Masa Lambası 349 TL 

  • Forever Diamond Masa Lambası 299 TL 

  • 2'li Asonic Usb Şarjlı İnce/Kalem Pil 249 TL

  • Dollyland Minkie ile Araba Yolculuğu 299 TL

  • Dollyland Minkie Minnoşlar Gözlüklü 149 TL

  • Dollyland Minkie Şatolu Prenses Partisi 199 TL 

  • Dollyland Minkie Bisiklet / Scooter Gezisi 199 TL 

  • Büyük Balık Olta Seti 100 TL 

  • Metal Cross Motosiklet 119 TL 

  • İbrikli Büyük Kova 149 TL 

  • Büyük Su Tabancası 100 TL 

  • Çek Çek Arabalı Yazlık Seti 299 TL 

  • Sevimli Dino Projeksiyon Saat 149 TL

  • Sevimli Yengeç 75 TL 

  • Grafiti Parmak Kaykay 29,95 TL 

  • Römorklu Metal İş Araçları Seti 199 TL 

  • Blok Figürlü İş Makineleri 299 TL 

  • Ördek Figürlü Köpük Tabanca Pilli 100 TL 

  • Hot Wheels Akrobasi PistiYarış Seti 349 TL 

  • Küçük Kardeşler ve Hayvan Arkadaşları 249 TL 

  • Jules Verne Hayalleri Kitap Çeşitleri 39,95 TL

En çok tercih edilen ütü modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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