İndirim Günleri Başlıyor! 4 - 11 Temmuz Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 4 - 11 Temmuz 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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4 Temmuz 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Ülker Bebe Bisküvisi 1 kg 99 TL
Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500 gr 49,50 TL
Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 Kg 164,50 TL
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Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 650 gr 119 TL
Kahve çeşitleri
Tadım kuruyemişlerde %15 indirim
Palette Saç Boyalarında %40 indirim 👇🏽
10 TL ve üzeri alışverişlerde
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Kahvaltının Yıldızları
Tazenin Yıldızları
10 Temmuz 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
SEG No-Frost Buzdolabı 19.999 TL
Toshiba 55" 4K UHD Android Tv 15.999 TL
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Kiwi Overlok Makinesi 5.499 TL
Volta Elektrikli Moped 39.990 TL
Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 299.000 TL
Piranha Oto Ön Cam Güneşliği 79,50 TL
Ahşap Kulplu Emaye Sosluk 199 TL
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29 Jant Bisiklet 7.299 TL
Bebek Lastikli Pamuklu Penye Çarşaf 119 TL
11 Temmuz 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
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Corby CS50 Çocuk Elektrikli Scooter 9.999 TL
FujiPlus 12.000 BTU İnverter Klima 21.790 TL
Tek Fiyat Cam Ürünler 25 TL
Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 629 TL
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Rookie 20 Jant Çocuk Bisikleti 2.500 TL
ŞOK 5 - 8 Temmuz 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Philips Buhar Kazanlı Ütü 3.599 TL
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