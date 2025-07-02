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ŞOK'a Philips Buhar Kazanlı Ütü Geliyor! 5 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Philips Buhar Kazanlı Ütü Geliyor! 5 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
02.07.2025 - 13:09

ŞOK 5 - 8 Temmuz 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 5 Temmuz - 8 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Philips Buhar Kazanlı Ütü 3.599 TL

Philips Buhar Kazanlı Ütü 3.599 TL

  • Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 999 TL 

  • Arzum Practical 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge 1.499 TL

  • Petrix Şarj Edilebilir Led Duvar Aplik 349 TL 

  • Forever Dekoratif Kristal Şarjlı Lamba 349 TL 

  • Forever Dekoratif Kristal Şarjlı Masa Lambası 349 TL 

  • Forever Diamond Masa Lambası 299 TL 

  • 2'li Asonic Usb Şarjlı İnce/Kalem Pil 249 TL

  • Dollyland Minkie ile Araba Yolculuğu 299 TL

  • Dollyland Minkie Minnoşlar Gözlüklü 149 TL

  • Dollyland Minkie Şatolu Prenses Partisi 199 TL 

  • Dollyland Minkie Bisiklet / Scooter Gezisi 199 TL 

  • Büyük Balık Olta Seti 100 TL 

  • Metal Cross Motosiklet 119 TL 

  • İbrikli Büyük Kova 149 TL 

  • Büyük Su Tabancası 100 TL 

  • Çek Çek Arabalı Yazlık Seti 299 TL 

  • Sevimli Dino Projeksiyon Saat 149 TL

  • Sevimli Yengeç 75 TL 

  • Grafiti Parmak Kaykay 29,95 TL 

  • Römorklu Metal İş Araçları Seti 199 TL 

  • Blok Figürlü İş Makineleri 299 TL 

  • Ördek Figürlü Köpük Tabanca Pilli 100 TL 

  • Hot Wheels Akrobasi PistiYarış Seti 349 TL 

  • Küçük Kardeşler ve Hayvan Arkadaşları 249 TL 

  • Jules Verne Hayalleri Kitap Çeşitleri 39,95 TL

En çok tercih edilen ütü modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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