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Günün Fırsatı: Arzum Shake'N Take Neo Kişisel Blender İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Arzum Shake'N Take Neo Kişisel Blender İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
01.07.2025 - 18:03

Sağlıklı ve lezzetli smoothie'ler yapmanın en kolay yolunu sunan Arzum Shake'N Take Neo Kişisel Blender, günün fırsatları arasında dikkat çeken indirimiyle öne çıkıyor. Gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 01.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Mutfakta yer kaplamayan kompakt tasarımı, kullanımı kolay özellikleri ve güçlü motoru ile dikkat çeken bu ürün, kısa sürede meyve ve sebzeleri mükemmel bir smoothie'ye dönüştürüyor.

Mutfakta yer kaplamayan kompakt tasarımı, kullanımı kolay özellikleri ve güçlü motoru ile dikkat çeken bu ürün, kısa sürede meyve ve sebzeleri mükemmel bir smoothie'ye dönüştürüyor.

İster evde, ister iş yerinde, isterse spor salonunda, Arzum Shake'N Take Neo Kişisel Blender ile her zaman ve her yerde taze, lezzetli bir içecek hazırlamanın keyfini çıkarabilirsiniz.

İster evde, ister iş yerinde, isterse spor salonunda, Arzum Shake'N Take Neo Kişisel Blender ile her zaman ve her yerde taze, lezzetli bir içecek hazırlamanın keyfini çıkarabilirsiniz.

400 ml ve 570 ml olmak üzere iki farklı seçeneği bulunan doğrayıcı hazne kapasitesi ile istediğiniz tarifleri kolayca hazırlayabilirsiniz.

400 ml ve 570 ml olmak üzere iki farklı seçeneği bulunan doğrayıcı hazne kapasitesi ile istediğiniz tarifleri kolayca hazırlayabilirsiniz.

Buz kırma özelliği sayesinde yazın bunaltıcı sıcaklarında serinletici içecekler de buna dahil!

Günün fırsatları arasında yer alan Arzum Shake'N Take Neo Kişisel Blender, %27 indirimle burada sizi bekliyor!

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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