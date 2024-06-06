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Mango Şıklığı ve İndirim Fırsatıyla Alışverişin Tadını Çıkarmanın Zamanı!

etiket Mango Şıklığı ve İndirim Fırsatıyla Alışverişin Tadını Çıkarmanın Zamanı!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 17:30

Sizin için özenle seçtiğimiz ürünlerin arasında gezinirken, hem kaliteye hem de uygun fiyata sahip olmanın tadını çıkarın. 

Bu eşsiz fırsatı kaçırmayın, Mango'nun şıklığını sepette %30 indirimli fiyatlarla dolabınıza taşıyın!

Bu içerik 06.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Mango'nun zarif denim tasarımıyla öne çıkan elbisesi, denim elbise arayışındaki moda severlerin gözdesi olacak.

Mango'nun zarif denim tasarımıyla öne çıkan elbisesi, denim elbise arayışındaki moda severlerin gözdesi olacak.

Denim elbisenin rahatlığını ve şıklığını bir arada sunan bu tasarım günlük kombinlerinizin favorisi olacak.

Üstelik bu şık elbiseyi şu anda sepette %30 indirim fırsatıyla satın alabilirsiniz.  

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Mango Elbise

Mango Elbise

Mango'nun kalitesini yansıtan bu elbise, bisiklet yakasıyla modern bir hava katarken, canlı rengiyle de enerjik bir görünüm sunuyor. Kendinizi özel hissettirecek bu elbiseyi istediğiniz tarz ayakkabıyla rahatlıkla kombinleyebilirsiniz.

Sepette indirimli fiyatı 699,99 TL

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kumaşı pamuk, yaz için ideal. Bir beden küçük alınabilir. Kumaş kalitesi güzel. Tam bir fiyat / performans ürünü.

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Mango Sandalet

Mango Sandalet

Mango'nun zarif gümüş renkli yüksek topuklu ayakkabısı, şeffaf ön tasarımı ve kalın topuğu sayesinde size hem günlük yaşamda konfor sunar hem de özel gecelerde zarafeti elde etmenize yardımcı olacaktır.

Sepette indirimli fiyatı 909,99 TL

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Mango'nun Asimetrik Yaka Triko Bluz modeli, yarım kol tasarımı ile hem zarif bir görünüm sunuyor hem de konforlu kullanım imkanı sağlıyor.

Mango'nun Asimetrik Yaka Triko Bluz modeli, yarım kol tasarımı ile hem zarif bir görünüm sunuyor hem de konforlu kullanım imkanı sağlıyor.

İster alışverişe çıkarken, ister akşam yemeği için dışarı çıkarken bu bluzu tercih edebilirsiniz. Bu bluzu altına bir jean pantolonla her türlü etkinliğe uyum sağlayacaktır. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün fotoğraflardaki gibi ve çok kaliteli. Kumaşı bir harika tavsiye ederim. Çok şık bir ürün kumaşı kaliteli. Kalıbı bir beden büyük alınmalı.

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Mango Elbise

Mango Elbise

Bu beyaz elbise, yumuşak kumaşı ve dik yaka tasarımı sayesinde boyunuzu daha uzun gösterecek ve gardırobunuzdaki favori parçalar arasına girecek. Ayrıca kumaşının kalitesi ve yumuşak dokusu, size gün boyu konfor sağlayacak.

Üstelik bu şık elbiseyi şu anda sepette %30 indirim fırsatıyla satın alabilirsiniz.  

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Mango Yüksek belli mom jean

Mango Yüksek belli mom jean

Mango'nun yüksek bel mom jean modeli, kaliteli kumaşı ve zarif kesimi ile dikkat çekiyor.  Bu jean, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan bir tasarım. Yüksek beli ve geniş kesimi ile vücut hatlarınızı zarif bir şekilde sararken kaliteli kumaşı ise uzun süreli kullanımlarda bile formunu koruyor. 

Bu ürün, indirimli fiyatıyla da kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz

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Mango V Yaka Kemerli Tulum

Mango V Yaka Kemerli Tulum

Mango'nun bu modeli, kemer detayıyla belinizi vurgulayarak zarif bir siluet oluşturur. Ayrıca V yaka tasarımı, boyun bölgenizi sergileyerek daha uzun ve ince bir görünüm sağlar.

Gündüz bir brunch için düşük topuklu sandaletler ve sade bir çanta ile kombinleyebilirsiniz. Gece bir davet için ise yüksek topuklu ayakkabılar ve şık bir clutch ile tamamlayabilirsiniz.

Sepette indirimli fiyatı 1.259,99 TL

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Mango Çanta

Mango Çanta

Bu zarif hasır çanta, yaz tatilinizin vazgeçilmez aksesuarı olacak. Hasır çantalar, yaz aylarında hem plajda hem de şehirde rahatlıkla kullanabileceğiniz, hafif ve şık bir seçenek. 

Sepette indirimli fiyatı 2.449,99 TL

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Mango Büstıyer

Mango Büstıyer

Mango'nun büstiyer modeli, kolsuz tasarımı ve sofistike rengiyle gönlünüzü fethedecek. Bu ürün, minimalist ve şık bir görünüm arayanlar için ideal bir seçenektir. 

Üstelik sepette %30 indirim fırsatı!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Mango Elbise

Mango Elbise

Enerji dolu bir güne başlamak isteyenler için ideal bir seçim olan bu turuncu renkteki elbise, canlı rengiyle enerjinizi yükseltirken, straplez tasarımıyla da şıklığınızı ön plana çıkaracak.

Sepette indirimli fiyatı 1.119,99 TL

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz

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Mango Şort

Mango Şort

Bu kot şort, rahat ve şık tasarımıyla yaz tatilinizin vazgeçilmezi olacak. Üzerine sade bir beyaz tişört bile giyseniz, havalı ve tarz bir görünüm elde edeceksiniz.

Sepette indirimli fiyatı 524,99 TL

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Mango Elbise

Mango Elbise

Bu yazın kavurucu sıcaklarında serinlik sağlayacak olan bu askılı, kare yaka, saks mavisi elbise, aynı zamanda size şık ve stil sahibi bir görünüm katacak. 

Sepette indirimli fiyatı 699,99 TL

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Keten kumaş çok hoş çok beğendim.

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