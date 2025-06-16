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Evini Bahçesini Yenilemek Sıcakta Serinlemek İsteyenler İçin İndirimli Yapı Market Ürünleri

etiket Evini Bahçesini Yenilemek Sıcakta Serinlemek İsteyenler İçin İndirimli Yapı Market Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
16.06.2025 - 14:46

Bahçesini ve evini yeniden canlandırmak, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenler için indirimli yapı market ürünlerini sizin için bir araya getirdik. Çim biçme makinelerinden vantilatörlere kadar geniş bir ürün yelpazesini sizler için özenle seçtik. Bu fırsatları kaçırmamak için indirimli ürünlere gelin beraber bakalım.

Bu içerik 16.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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GROHE Vitalio Comfort 110 El Duşu

GROHE Vitalio Comfort 110 El Duşu

İnce tasarımı ve güçlü performansıyla öne çıkan GROHE Vitalio Comfort 110 el duşu, duş deneyiminizi hem şıklık hem de işlevsellik açısından bir üst seviyeye taşıyor. Üç farklı püskürtme seçeneğiyle ruh halinize göre suyun keyfini çıkarabilir, silikon halkası sayesinde darbelere karşı ekstra dayanıklılık elde edebilirsiniz. Üstelik kireç önleyici sistemiyle temizlik derdi de minimumda.

Fiyatı 3.857,71TL yerine 1.052,41TL.

GROHE Vitalio Comfort 110 El Duşu

İndirimli ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Levoit 20dB Ayaklı Fan

Levoit 20dB Ayaklı Fan

Levoit’in 20dB sessizliğe sahip ayaklı fanı, yaz sıcaklarında hem ferahlığı hem de huzuru bir arada sunuyor. Uzaktan kumandasıyla yerinizden kalkmadan kontrol edebilir, salınım özelliğiyle odanın her köşesine eşit serinlik yayabilirsiniz. Saatte tam 2465 metreküp hava hacmiyle, sadece dört dakikada etkili bir hava sirkülasyonu sağlayarak ferah bir ortam yaratıyor.

Levoit 20dB Ayaklı Fan

İndirimli ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Solo, Kömürsüz Akülü Kırıcı Delici

Solo, Kömürsüz Akülü Kırıcı Delici

Tek bir aletle dört işi birden halletmek ister misiniz? 

Einhell’in Solo kömürsüz akülü kırıcı delici modeli tam da bu iş için biçilmiş kaftan! 2.6 joule darbe gücüne sahip bu güçlü yardımcı, kırma, delme, darbeli delme ve keski sabitleme olmak üzere tam dört farklı işlemi tek gövdede buluşturuyor. 

Solo, Kömürsüz Akülü Kırıcı Delici

İndirimli ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

TP-Link Tapo P300, 3'lü Akıllı Wi-Fi Priz Çoğaltıcısı

TP-Link Tapo P300, 3'lü Akıllı Wi-Fi Priz Çoğaltıcısı

TP-Link Tapo P300, hem pratik hem de akıllı bir çözüm arayanlar için üçü bir arada harika bir Wi-Fi priz çoğaltıcısı. Üç akıllı priz çıkışıyla aynı anda birden fazla cihazı kontrol edebilir, mobil uygulama üzerinden uzaktan açıp kapatabilir, hatta zamanlama ayarlarıyla hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. 

İndirimli fiyatı 1.423,99TL.

TP-Link Tapo P300, 3'lü Akıllı Wi-Fi Priz Çoğaltıcısı

İndirimli ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Aqara 2K İç Kamera E1

Aqara 2K İç Kamera E1

Evinizin gözü kulağı artık Aqara 2K İç Kamera E1! 

2K çözünürlükle net görüntü sunan bu akıllı kamera, pan & tilt özelliği sayesinde odanın her köşesini gözetim altında tutuyor. Gece görüşüyle karanlıkta bile hiçbir detayı kaçırmazken, kişi takibi sayesinde hareketleri anında yakalıyor. 

Aqara 2K İç Kamera E1

İndirimli ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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Venita Visa Yüksek Ağır Gövde Mutfak Evye Batarya

Venita Visa Yüksek Ağır Gövde Mutfak Evye Batarya

Rom kaplamalı ağır gövdesiyle hem zarif bir görünüm sunuyor hem de uzun ömürlü kullanım vadediyor. Pirinç malzemeden üretilmiş 360 derece dönebilen borusuyla her açıya kolayca ulaşabilir, işlerinizi daha pratik hale getirebilirsiniz. Mutfakta hem şıklık hem de dayanıklılık arayanlara Venita Visa tam bir yıldız parça! 

Venita Visa Yüksek Ağır Gövde Mutfak Evye Batarya

İndirimli ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Busstier Saç Kurutma Makinesi Tutucu Banyo Organizeri

Busstier Saç Kurutma Makinesi Tutucu Banyo Organizeri

Busstier saç kurutma makinesi tutucu, hem şık hem de pratik bir banyo organizeri arayanların favorisi olmaya aday. Duvara monte edilebilir tasarımı sayesinde yer kazandırırken, kurulumu için ne matkap ne de vida gerekiyor sadece birkaç dakikada kolayca sabitleniyor. 

İndirimli fiyatı 158,45TL.

Busstier Saç Kurutma Makinesi Tutucu Banyo Organizeri

İndirimli ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

ZİMASTAR Sc-8611A/1 Akülü Budama Makası

ZİMASTAR Sc-8611A/1 Akülü Budama Makası

Bahçe işlerini zahmet olmaktan çıkaran bir yardımcı, Akülü budama makası! 1050 watt’lık güçlü motoru ve tam 40 mm kesme çapı sayesinde kalın dalları bile kolayca kesebilir, işlerinizi hızla halledebilirsiniz. 

ZİMASTAR Sc-8611A/1 Akülü Budama Makası

İndirimli ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Deconox 2'li Lüx Cam Sıvı Sabunluk

Deconox 2'li Lüx Cam Sıvı Sabunluk

Şık ve modern tasarımıyla banyo ve mutfağınıza estetik bir hava katar. Cam malzemesi sayesinde hem hijyenik hem de kullanışlı. Evinize zarif bir dokunuş katmak için ideal bir seçenek.

Deconox 2'li Lüx Cam Sıvı Sabunluk

İndirimli ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Einhell Akülü Çim Biçme Makinesi

Einhell Akülü Çim Biçme Makinesi

18V’luk akü gücüyle kablo derdi olmadan özgürce hareket edebilir, 33 cm kesme genişliği sayesinde orta ölçekli bahçelerde hızlı ve etkili sonuçlar alabilirsiniz. Kömürsüz motor teknolojisi, hem daha uzun ömür hem de daha yüksek verimlilik sunar. Bahçenizi zahmetsizce şekillendirin!

İndirimli fiyatı 8.376,93TL .

Einhell Akülü Çim Biçme Makinesi

İndirimli ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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