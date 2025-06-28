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Cildin İçin Onarıcı Bakım: Hassas ve Tahriş Olmuş Ciltler İçin 10 Cicabio Ürünü

etiket Cildin İçin Onarıcı Bakım: Hassas ve Tahriş Olmuş Ciltler İçin 10 Cicabio Ürünü

mulan
mulan - Onedio Üyesi
28.06.2025 - 18:08

Hasar görmüş cildiniz için özel geliştirilmiş ürünler ile cildinize doğru bakım yapmak mümkün! Böyle tahriş olmuş ve hasar görmüş bir cildiniz varsa ona uygun rahatlatıcı ürünleri kullanmanız gerekiyor. Kullanacağınız tüm ürünlerde cildinizin hassaslığını da göz önünde tutmanız gerekiyor. Peki hasar görmüş cildinize özel tüm cilt tiplerine uygun hassas bakım yapabileceğiniz nasıl ürünler var, bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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1. Bioderma Cicabio Cream+ Onarıcı Bakım Kremi

1. Bioderma Cicabio Cream+ Onarıcı Bakım Kremi

Cicabio Cream+ küçük ve avantajlı boyutu sayesinde her zaman yanınızda olacak bir onarıcı bakım kremi. Hasar görmüş ve tahriş olmuş cildinizi nemlendirerek onaran yatıştıran bu bakım kremi parfüm içermiyor. Yara izleri, kesik, çizik gibi durumlarda, pişik bölgesinde ve dövme bakımında kullanabileceğiniz bu onarıcı bakım kremini hasar görmüş ve hassaslaşmış bölgeye temizledikten sonra günde 2 kere bariyer onarıcı olarak uygulayabilirsiniz. Bebek, çocuk ve yetişkinlerin kullanımına uygun olan bu onarıcı bakım kremi yüz, vücut ve hassas bölgelere de sürülebilmesi sayesinde sayesinde yanınızdan hiç ayırmayacaksınız!

Bioderma Cicabio Cream+ Onarıcı Bakım Kremi

2. Bioderma Cicabio SPF50+ Güneş Koruyucu İçeren Onarıcı Bakım Kremi

2. Bioderma Cicabio SPF50+ Güneş Koruyucu İçeren Onarıcı Bakım Kremi

Hasar görmüş ve bariyer onarımına ihtiyaç duyan cildinizi güneşten korurken kullanabileceğiniz bu onarıcı bakım kremi cildi nemlendiriyor, yatıştırıyor, onarıyor ve güneşten koruyor. Çok etkili bakım kremi parfüm içermiyor. Dövmeli ve hassas bir cildiniz varsa özellikle güneşe çıkarken güneş koruyucu içeren bu onarıcı bakım kremini kullanabilirsiniz. Cildinizi temizledikten sonra bu bakım kremini günde 2 kere uygulayabilirsiniz. Yüze ve vücuda uygulamak mümkün.

Bioderma Cicabio SPF50+ Güneş Koruyucu İçeren Onarıcı Bakım Kremi

3. Bioderma Cicabio Onarıcı Temizleme Balmı

3. Bioderma Cicabio Onarıcı Temizleme Balmı

Hasar görmüş cildinize özel nemlendirici bakım yaparken o bölgeyi doğru temizliyor olmak da çok önemli. Hasar görmüş bölgeyi temizlerken kullanabileceğiniz bu onarıcı temizleme balmı cildinizi hassas bir şekilde temizlerken cilt bariyerinizi onarıyor ve ona ihtiyacı olan bakımı sunuyor. Cildinizi onarmak için bu temizleme balmını ıslak cildinize nazikçe uygulayıp ovalamadan kurulamanız gerekiyor. Bu balm hasarlı ciltler için cildin doğal yenilenme sürecine yardımcı oluyor ve yüz, vücut, saçlı deri ve özel bölge kullanılabiliyor.

Bioderma Cicabio Onarıcı Temizleme Balmı

4. Bioderma Cicabio Lip Repair Onarıcı Dudak Bakım Kremi

4. Bioderma Cicabio Lip Repair Onarıcı Dudak Bakım Kremi

Çok kuruluktan çatlamış dudaklar için anında onarıcı bu dudak balmını ile tanışmış mıydınız? Onarıcı etkisiyle dudaklarınıza güzel bir bakım yapan krem hem dudakları nemlendiriyor hem de besliyor. Çok kuru dudaklar için yoğun bir nemlendirme sağlayan bakım kremini dudaklarınız kurudukça ve yara oldukça sürebilirsiniz. Çantanıza atıp yanınızdan ayırmayacağınız bir ürün olacak!

Bioderma Cicabio Lip Repair Onarıcı Dudak Bakım Kremi

5. Bioderma Cicabio Arnica+ Bariyer Onarıcı Bakım Kremi

5. Bioderma Cicabio Arnica+ Bariyer Onarıcı Bakım Kremi

Cildinizi onaran etkisi olan bakım kremi tam çantaya atmalık. Kremsi dokusu ile cildiniz tarafından hemen emiliyor. Mükemmel cilt toleransına sahip bakım kremini cildinize günde 1 ya da 2 kere masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Bakım kremini hem yüzünüze hem vücudunuza uygulayabiliyorsunuz. Prematüre bebekler hariç herkesin kullanımına uygun.

Bioderma Cicabio Arnica+ Bariyer Onarıcı Bakım Kremi

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6. Bioderma Cicabio Cream+ Onarıcı Bakım Kremi

6. Bioderma Cicabio Cream+ Onarıcı Bakım Kremi

Cildinizi yatıştırıcı etkiye sahip bakım kremi hem nemlendiriyor hem yatıştırıyor. Kuru ve tahriş olmuş cildinizi nemlendirirken dış etkenlerden korumaya da yardımcı oluyor. Ciltte reaksiyon yaratmayan krem parfüm içermiyor. Cildinizi temizleyip bu bakım kremini uygulayabilirsiniz. Onarıcı bakım kreminin 100 ml'lik avantajlı boyu bulunuyor.

Bioderma Cicabio Yatıştırıcı Bakım Kremi

7. Bioderma Cicabio Temizleyici ve Onarıcı Bakım Kiti

7. Bioderma Cicabio Temizleyici ve Onarıcı Bakım Kiti

Özellikle dövmeli ciltler için tasarlanan bakım kiti cildinizi nemlendiriyor. Ama sadece nemlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda güneşten koruyor ve cildinizi yatıştırıyor. Dövmeli ve hassas ciltler için uygun bakım kiti parfüm içermiyor. Bebek, çocuk ve yetişkinlerin kullanımına uygun bakım kitini yüzünüze ve vücudunuza uygulayabilirsiniz.

Bioderma Cicabio Temizleyici ve Onarıcı Bakım Kiti

8. Bioderma Cicabio Mains El Kremi

8. Bioderma Cicabio Mains El Kremi

Hasar görmüş ellerinizi yatıştırmak için kullanabileceğiniz krem bu. Ellerdeki gerginlik hissini azaltan el kremini yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz. Cildinizin bariyerini onarmaya ve korumaya yardımcı olan el kremi suya dayanıklı. Ellerinizdeki en küçük çatlakları bile gidermeye destek olan el kremi 8 saat boyunca cildinizi nemlendiriyor. Cildinizin doğal bariyerini korumaya da destek olan el kremini cildiniz kolayca emiyor. 3 yaşından sonra bu kremi herkes kullanabiliyor.

Bioderma Cicabio Mains El Kremi

9. Bioderma Cicabio Yatıştırıcı Sprey Losyon

9. Bioderma Cicabio Yatıştırıcı Sprey Losyon

Hasar görmüş cildiniz için kullanabileceğiniz sprey losyonun formülünde mineral pudra sistemi var. Bu sayede uyguladıktan bir süre sonra kurutma etkisi sağlamaya yardımcı oluyor. Yüz, vücut ve dudak için uygun losyonu herkes kullanabiliyor. Cildinizin tolerans eşiğini arttırmaya destek olan losyonu günde 2 kere kullanmak mümkün.

Bioderma Cicabio Yatıştırıcı Sprey Losyon

10. Bioderma Cicabio Pomad Bakım Kremi

10. Bioderma Cicabio Pomad Bakım Kremi

Formülündeki aktif bileşenler sayesinde cildinizdeki su kaybını önleyen bakım kreminin besleyici, onarıcı ve koruyucu etkileri var. Cildinizdeki kuruluk kaynaklı kaşıntı ve rahatsızlık hissini gidermek için bu bakım kremi yardımcı oluyor. İçeriğindeki bakır ve çinko sayesinde cildi arındırıyor ve dış etkenlere karşı koruyor. Cildinizi derinlemesine nemlendiren bakım kremi parfüm ve renklendirici içermiyor.

Bioderma Cicabio Pomad Bakım Kremi

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mulan
mulan
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