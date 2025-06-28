Cildin İçin Onarıcı Bakım: Hassas ve Tahriş Olmuş Ciltler İçin 10 Cicabio Ürünü

Cicabio Cream+ küçük ve avantajlı boyutu sayesinde her zaman yanınızda olacak bir onarıcı bakım kremi. Hasar görmüş ve tahriş olmuş cildinizi nemlendirerek onaran yatıştıran bu bakım kremi parfüm içermiyor. Yara izleri, kesik, çizik gibi durumlarda, pişik bölgesinde ve dövme bakımında kullanabileceğiniz bu onarıcı bakım kremini hasar görmüş ve hassaslaşmış bölgeye temizledikten sonra günde 2 kere bariyer onarıcı olarak uygulayabilirsiniz. Bebek, çocuk ve yetişkinlerin kullanımına uygun olan bu onarıcı bakım kremi yüz, vücut ve hassas bölgelere de sürülebilmesi sayesinde sayesinde yanınızdan hiç ayırmayacaksınız!

Bioderma Cicabio Cream+ Onarıcı Bakım Kremi