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BİM'e Valiz Seti Geliyor! 11 Temmuz 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Valiz Seti Geliyor! 11 Temmuz 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
04.07.2025 - 11:51 Son Güncelleme: 04.07.2025 - 12:11

11 Temmuz 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Corby CS50 Çocuk Elektrikli Scooter 9.999 TL

Corby CS50 Çocuk Elektrikli Scooter 9.999 TL

  • Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.490 TL

  • Senna 55' Frameless Ultra HD HD QLED Google Tv16.995 TL

  • SkyJet Nitro 16 Katlanır Elektrikli Bisiklet 12.990 TL

  • Honor Pad X9 Android Tablet 6.999 TL

  • Casper VIA X40 Cep Telefonu 9.250 TL

  • Polosmart Powerbank 20.000 Mah 649 TL

  • Polosmart Işıklı Tripod 199 TL

Elektronik ürünlerde indirimler burada sizi bekliyor.

FujiPlus 12.000 BTU İnverter Klima 21.790 TL

FujiPlus 12.000 BTU İnverter Klima 21.790 TL

  • Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 9.250 TL

  • Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 8.690 TL

  • Range Vantilatör 1.390 TL

  • Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL

  • Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.390 TL

Küçük ev aletlerinde indirimli ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

  • Büyük Boy ABS Valiz 779 TL

  • Orta Boy ABS Valiz 689 TL

  • Küçük Boy ABS Valiz 589 TL

  • Hambez Elbise 299 TL

  • Kadın / Erkek İnce Kot Pantolon 279 TL

  • Kadın / Erkek Şort Takım 289 TL

  • Kadın Dokuma Viskon Pantolon 199 TL

  • Erkek Kargo Şort 329 TL

  • Polo Pike Tişört 329 TL

  • Ev Elbisesi 199 TL

  • Kadın Askılı Şort Takım 319 TL

  • Safari Şapka 139 TL

  • Kadın Dantel Desenli Terlik 89 TL

Tek Fiyat Cam Ürünler 25 TL

Tek Fiyat Cam Ürünler 25 TL

  • Tek Fiyat Plastik Ürünler 25 TL

  • Kirli Çamaşır Sepeti 299 TL

  • Sürhi 119 TL

  • Renkli Çelik Süzgeç 249 TL

  • Tek Fiyat Mutfak / Banyo Ürünleri 25 TL

  • Çamaşır Selesi 139 TL

Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 629 TL

Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 629 TL

  • Güral Porselen 9 Parça Tak Çıkar Saplı Tencere Seti 1.490 TL

  • Güral Porselen 12 Parça Rölfeyli Porselen Fincan Takımı 429 TL

  • Benante Porselen Çay Tabağı 6'lı 239 TL

  • Benante Salata Tabağı 2'li 239 TL

  • Paşabahçe Tokio Su Bardağı 3'lü 69 TL

  • Paşabahçe Tokio Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL

  • Chef's Kavanoz Kapağı 2,50 TL

  • Paşabahçe Kavanoz 1000 cc 21 TL

  • Paşabahçe Kavanoz 660 cc 15 TL

  • Paşabahçe Kavanoz 425 cc 14 TL

  • Paşabahçe Kavanoz 300 cc 10 TL

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Rookie 20 Jant Çocuk Bisikleti 2.500 TL

Rookie 20 Jant Çocuk Bisikleti 2.500 TL
  • Rookie 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.350 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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