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BİM'e Protein Tozu Geliyor! 8 Temmuz 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket BİM'e Protein Tozu Geliyor! 8 Temmuz 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
04.07.2025 - 10:36

8 Temmuz ile 11 Temmuz 2025  BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Akşeker Dana Döner 250 gr 109 TL

Akşeker Dana Döner 250 gr 109 TL

  • Köylüm Yarım Yağlı Tost Peyniri 2000 gr 349 TL

  • Kebapçizade Ömer Usta Kuzu Kebap 129 TL

  • Erba Sea Food Et Karides 175 TL

  • Banvit Piliç Hamburger 1035 gr 119 TL

  • Performans Hindi Füme 150 gr 49.50 TL

  • Erpiliç Piliç Parmak Köfte 500 gr 69 TL

  • Teksüt Yöresel Dil-Örgü-Çeçil Peyniri 200 gr 69 TL

  • Teksüt Tam Yağlı Beyaz Peynir 900 gr 129 TL

  • Dost Tam Yağlı Kaymaklı Çömlek Yoğurt 1000 gr 99.50 TL

  • İçim Az Yağlı Yoğurt 3000 gr 95 TL

  • Dost Süzme Yoğurt 500 gr 47.50 TL

  • Köylüm Tam Yağlı Kaşkaval Peynir 750 gr 199 TL

  • Binvezir Ayran 285 ml 6.90 TL

  • Aynes Ayran 1.5 Litre 39.50 TL

  • İçim Tam Yağlı Süt 1 Litre 39.50 TL

  • İçim Laktozsuz Kefir 1 Litre 52.50 TL

  • Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 42.50 TL

  • La Vache Qui Rit Krem Peynir 270 gr 69 TL

  • Quark Sek Kayısılı & Kinoalı 140 gr 29.50 TL

  • İçim Kara Mürver & Yaban Mersini Probiyotik İçecek 250 ml 22.50 TL

  • Akdo Kavun & Şeftali 680 ml / 500 gr 135 TL

  • İçim %18 Yağlı Krema 200 ml 32.50 TL

  • Activia Çilekli Ve Sade Yoğurt 400 gr 49.50 TL

Market ürünlerinde yer alan indirim fırsatlarına buradan göz atmayı unutmayın.

Safya Mısır Yağı Pet 5 Litre 299 TL

Safya Mısır Yağı Pet 5 Litre 299 TL

  • Tat Superfoods Börülce 500 gr 42.50 TL

  • Tat Superfoods Maş Fasülyesi 500 gr 42.50 TL

  • Duru Haşlanmış Börülce 400 gr 27 TL

  • Tukaş Domates Salçası 1650 gr 94.50 TL

  • Tukaş Ketçap 1000 gr 39.75 TL

  • Tukaş Mayonez 840 gr 44.50 TL

  • Güven Asa Natürel Sızma Zeytinyağı 1 Litre 195 TL

  • Fide Ton Balığı 3x160 gr 145 TL

  • Indomie Bardak Noodle Çeşitleri 19.75 TL

  • Marmarabirlik Siyah Zeytin 201-260 Adet/Kg 1000 gr 295 TL

  • Cem Yeşil Zeytin Izgara Biberli 200 gr 49.50 TL

  • Seres Acı Sos 100 gr 29.50 TL

  • Sofra Kaya Tuzu 13.50 TL

  • Nesfit Granola Çikolatalı 300 gr 119 TL

  • Mutlu Mac&Cheese Makarna 210 gr 37.50 TL

  • Kent Boringer Karbonat 52.50 TL

  • Kilikya Beyaz Sirke 5 Litre 64.50 TL

  • Yayla Baldo Pirinç Çeşitleri 1 kg 79.50 TL

  • Dr.Oetker Çilekli Köstebek Pasta 430 gr 94.50 TL

  • Unlüx Lavaş Tortilla 15 cm 300 gr 24.50 TL

  • Gülsan Topping Sos Çeşitleri 350 gr 39.50 TL

  • Duru Çiya Tohumu 10x8 gr 22.50 TL

  • Duru Keten Tohumu 10x8 gr 17.50 TL

  • Pastavilla Makarna Çeşitleri 500 gr 29.50 TL

  • Duru Bulgur Çeşitleri 1 kg 39 TL

Nescafe Hazır Kahve Çeşitleri 15'li 69.50 TL

Nescafe Hazır Kahve Çeşitleri 15'li 69.50 TL

  • Kristal Portakal Aromalı Gazlı İçecek 1 Litre 25 TL

  • Kristal Gazlı İçecek Kola 1 Litre 25 TL

  • Pepsi Gazlı İçecek Kola 6x200 ml 98 TL

  • Doğanay Limonata 2 Litre 49 TL

  • Pin Drinks Mürver Çiçekli, Yaban Mersini ve Açai Aromalı Buzlu Çay 1 Litre 37.50 TL

  • Sırma Karadut & Frenk Üzümü Aromalı Maden Suyu 1 Litre 28.50 TL

  • Kızılay Şeftali Mango Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 47.50 TL

  • Avşar Yeşil Erik Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 52.50 TL

  • Rival Moji Limon, Nane ve Çarkıfelek Aromalı İçecek 250 ml 17.50 TL

  • Red Bull Şeftali Aromalı Enerji İçeceği 250 ml 39.50 TL

  • Züber Buzlu Çay Çeşitleri 250 ml 38 TL

  • Sek Süt Dubai Çikolatası Aromalı Soğuk Kahve 330 ml 29.50 TL

  • Züber Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması (Şeker İlavesiz, Yüksek Lif) 249 TL

  • Protein Bar 50 gr 42.50 TL

  • %100 Fıstık Ezmesi 330 gr 89 TL

  • Creatin & Kolajen 250 gr 299 TL

  • Protein Tozu Çikolata Aromalı, 76 Protein 750 gr 749 TL

  • Keyifçe Antep Fıstığı 500 gr 349 TL

  • Patito Patates Cipsi 150 gr 27.50 TL

  • Munchiz Mısır Çerezi Çeşitleri 19.50 TL

  • Papita Draje Şekerli Çikolata Kaplamalı Kek 40 gr 12 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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