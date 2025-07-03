A101'de Satışa Sunulan Philips LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları
3 Temmuz 2025 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan Philips LatteGo EP2331/10 Tam Otomatik Espresso Makinesi, özellikleri ve yorumları ile burada!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 3 Temmuz 2025 Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Philips LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi EP2331/10 modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız sizi aşağıya alalım.
Bu içerik 03.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi, dikkat çeken ürünlerden biri oldu.
Renkli dokunmatik ekranıyla kahvenizi kolayca seçip, damak zevkinize göre kolayca kişiselleştirebilirsiniz.
Tek bir düğme ile isterseniz bitki bazlı süt alternatifleriyle bile sütlü kahveleriniz için yumuşacık süt köpüğü hazırlıyor.
Ses koruması ve sessiz öğütme özelliğiyle Philips LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi EP2331/10 modeli, önceki modellere göre %40 daha az gürültü çıkarıyor.
Teknik özellikleri:
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