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A101'de Satışa Sunulan Philips LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket A101'de Satışa Sunulan Philips LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
03.07.2025 - 18:19

3 Temmuz 2025 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan Philips LatteGo EP2331/10 Tam Otomatik Espresso Makinesi, özellikleri ve yorumları ile burada!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 3 Temmuz 2025 Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Philips LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi  EP2331/10 modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız sizi aşağıya alalım.

Bu içerik 03.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

3 Temmuz 2025 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğunu daha önce sizinle paylaşmıştık .👇

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a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi, dikkat çeken ürünlerden biri oldu.

a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi, dikkat çeken ürünlerden biri oldu.

Ev tipi espresso makinesi tavsiyesi ve tam otomatik kahve makinesi tavsiyesi arayanların tercih ettiği modellerden biri olan Philips LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi'nin biz de özelliklerine yakından bakmak istedik.

Renkli dokunmatik ekranıyla kahvenizi kolayca seçip, damak zevkinize göre kolayca kişiselleştirebilirsiniz.

Renkli dokunmatik ekranıyla kahvenizi kolayca seçip, damak zevkinize göre kolayca kişiselleştirebilirsiniz.

My Coffee Choice özelliği ile kahve sertliğini, miktarı ve süt köpüğü seviyesini seçebiliyorsunuz. 

Espresso'dan, sade kahve ve cappuccino'ya kadar mükemmel krema, aroma ve sıcaklığa sahip 4 favori içecek çeşidinin tadını çıkarabilirsiniz. Üstelik çay için hazırda sıcak suyu da bulunuyor.

Tek bir düğme ile isterseniz bitki bazlı süt alternatifleriyle bile sütlü kahveleriniz için yumuşacık süt köpüğü hazırlıyor.

Tek bir düğme ile isterseniz bitki bazlı süt alternatifleriyle bile sütlü kahveleriniz için yumuşacık süt köpüğü hazırlıyor.

Üstelik şimdiye kadarki en hızlı temizlenen süt sistemine sahip. Sadece 2 parçadan oluşan borusuz tasarımıyla musluk altında veya bulaşık makinesinde kolayca temizleyebilirsiniz.

Ses koruması ve sessiz öğütme özelliğiyle Philips LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi EP2331/10 modeli, önceki modellere göre %40 daha az gürültü çıkarıyor.

Ses koruması ve sessiz öğütme özelliğiyle Philips LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi EP2331/10 modeli, önceki modellere göre %40 daha az gürültü çıkarıyor.

Sabah kahvesini hazırlarken artık tuşa korkarak basmayacaksınız.

Teknik özellikleri:

Teknik özellikleri:

  • Önceden programlanmış içecekler: 3

  • Porsiyon sayısı: 2

  • Basınç: 15 bar

  • Dahili öğütücü: Evet

  • Öğütücü ayarları:12

  • Kahve çekirdeği haznesinin kapasitesi: 275 g

  • Süt köpürtme: Evet

  • Süt çözümü: LatteGo

  • Süt kabı: 0,26 litre

  • Su Haznesi Kapasitesi: 180 litre

  • Enerji Verimliliği sınıfı: Sınıf A

  • Güç: 1500 W

  • Gerilim: 230 V

  • Otomatik kapanma zamanlayıcısı: Evet

  • Otomatik olarak bekleme moduna geçmeden önceki süre: 30 dk

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Kullanıcı yorumları:

Kullanıcı yorumları:

  • Ürünü hemen açtık ve kullanma talimatındaki gibi kurduk. İlk kahvelerimizi de ailece içtik. Benim için artı yönleri: Su sıcaklığı ayarı olması çok iyi bir şey. Diğer bazı kahve makinelerinde bu özellik yok. Ben kahveyi sıcak sevdiğim için, bu özelliğini çok beğendim. Kullanım kılavuzu bir kere dikkatli okunduğunda, makinenin nasıl kullanılacağı hemen öğreniliyor. Son derece pratik ve kullanışlı. Tek tuşla americano, espresso, cappuccino, latte macchiato yapılabiliyor. Aroma yoğunluğu ayarının yanı sıra çekirdek öğütme ayarı da var. Kahve ve süt miktarı, tercihe göre seçilebiliyor. Süt haznesi kolayca temizleniyor. Sütü çok iyi köpürtüyor. Öğütülmüş kahve de kullanılabiliyor. Her kullanımdan sonra kendi kendini temizliyor. Su hazne kapasitesi ve içerisinde su filtresi olması da büyük bir artı bu sayede kireçlenme gibi sorunları en minimumda yaşayacağımı düşünüyorum. Açıkçası, benim bütün ihtiyaçlarımı karşıladı. Lezzetli kahve için doğru ürün. Bu nedenle bu üründe herhangi bir eksiklik bulamadım. Bence harika bir ürün.

  • Düşük beklenti ile aldığım fakat işletmemin baş köşesine koyduğum bir ürün oldu. İstediğiniz birçok kahve çeşidini rahatlıkla yapabilirsiniz. Tam bir fiyat performans ürünü diğer pahalı modellerine gerek var mı bilemem çünkü aynı işlevi bu cihazda görüyor.

  • Ürünün bir alt modelini kullanıyordum (EP2220/10). Çok memnun olduğumuz için onu yazlığa götürüp eve bu modeli aldık. Ayarlarından mı bilmiyorum ama diğerinin krema ve kahve yoğunluğu daha fazlaydı sanki. Biraz kurcalayacağım. En sevdiğim fark bu makinenin sesi diğerine göre çok daha az, ayrıca temizlerken daha az su harcıyor. Bana kahve çeşidi de çok yeterli geliyor. Cappucino seçeneğinin köpüğünden de memnun kaldım Soğuk yapmak istediğimde de buz koyuyorum :) Genel olarak memnunum ve tavsiye ederim.

Philips LatteGo EP2331/10 Tam Otomatik Espresso Makinesi tam bana göre diyorsanız dilerseniz daha uygun fiyata Hepsiburada üzerinden buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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