A101'de Satışa Sunulan Philips LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Ürünü hemen açtık ve kullanma talimatındaki gibi kurduk. İlk kahvelerimizi de ailece içtik. Benim için artı yönleri: Su sıcaklığı ayarı olması çok iyi bir şey. Diğer bazı kahve makinelerinde bu özellik yok. Ben kahveyi sıcak sevdiğim için, bu özelliğini çok beğendim. Kullanım kılavuzu bir kere dikkatli okunduğunda, makinenin nasıl kullanılacağı hemen öğreniliyor. Son derece pratik ve kullanışlı. Tek tuşla americano, espresso, cappuccino, latte macchiato yapılabiliyor. Aroma yoğunluğu ayarının yanı sıra çekirdek öğütme ayarı da var. Kahve ve süt miktarı, tercihe göre seçilebiliyor. Süt haznesi kolayca temizleniyor. Sütü çok iyi köpürtüyor. Öğütülmüş kahve de kullanılabiliyor. Her kullanımdan sonra kendi kendini temizliyor. Su hazne kapasitesi ve içerisinde su filtresi olması da büyük bir artı bu sayede kireçlenme gibi sorunları en minimumda yaşayacağımı düşünüyorum. Açıkçası, benim bütün ihtiyaçlarımı karşıladı. Lezzetli kahve için doğru ürün. Bu nedenle bu üründe herhangi bir eksiklik bulamadım. Bence harika bir ürün.