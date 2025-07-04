onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
4 - 10 Temmuz 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 4 - 10 Temmuz 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
04.07.2025 - 17:34 Son Güncelleme: 04.07.2025 - 17:48

4 Temmuz 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 4 Temmuz 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

  • Muratbey Tam Yağlı Kaşar Peyniri 500 gr 199 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 129 TL

  • Birşah Kaymaklı Tava Yoğurt 1,5 Kg 72,50 TL

  • Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg 107,50 TL

  • Poşetli Bütün Piliç Kg 69,50 TL

  • Lezita Piliç Şinitzel 700 gr 77,50 TL

  • Namet Hindi Füme 110 gr 37,50 TL

  • Nescafe Xpress Soğuk Kahve 250 ml 40 TL

  • Nescafe Klasik Kahve 100 gr 99 TL

  • Nescafe Matinal Kahve 100 gr 99 TL

  • Coffee Mate Kahve Beyazlatıcı 200 gr 69,50 TL

Ülker Bebe Bisküvisi 1 kg 99 TL

Ülker Bebe Bisküvisi 1 kg 99 TL

Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500 gr 49,50 TL

Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500 gr 49,50 TL

  • Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 350 gr 49,50 TL

  • Eti Finger Bisküvi 900 gr 99 TL

  • Eti Etimek 143 gr 32,50 TL

  • Eti Paykek Şekl-i Şahane Kek 285 gr 75 TL

Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 Kg 164,50 TL

Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 Kg 164,50 TL

  • Güven Asa Natürel Sızme Zeytinyağı 3 Litre 645 TL

  • Çokça Domates Salçası 830 gr 34 TL

Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 650 gr 119 TL

Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 650 gr 119 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kahve çeşitleri

Kahve çeşitleri

Tadım kuruyemişlerde %15 indirim

Tadım kuruyemişlerde %15 indirim

Palette Saç Boyalarında %40 indirim 👇🏽

Palette Saç Boyalarında %40 indirim 👇🏽

10 TL ve üzeri alışverişlerde

10 TL ve üzeri alışverişlerde

Kahvaltının Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın