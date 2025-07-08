Beklenen Gün Geldi: Binlerce Üründe Yer Alan Amazon Prime Day İndirimleri Başladı!

Yılda bir kez ve sadece Amazon Prime üyelerine özel sevilen markalarda ve ürünlerde yedi gün boyunca müthiş fırsatlar sunulan Amazon Prime Day başladı! 8-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek kampanya boyunca elektronikten kişisel bakıma tüm kategorilerde özel fırsatlar olacak.

Bu heyecan dolu süreçte, favori ürünlerinizin indirimli olup olmadığına gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 08.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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