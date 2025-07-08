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Beklenen Gün Geldi: Binlerce Üründe Yer Alan Amazon Prime Day İndirimleri Başladı!

etiket Beklenen Gün Geldi: Binlerce Üründe Yer Alan Amazon Prime Day İndirimleri Başladı!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
08.07.2025 - 06:47 Son Güncelleme: 08.07.2025 - 07:00

Yılda bir kez ve sadece Amazon Prime üyelerine özel sevilen markalarda ve ürünlerde yedi gün boyunca müthiş fırsatlar sunulan Amazon Prime Day başladı! 8-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek kampanya boyunca elektronikten kişisel bakıma tüm kategorilerde özel fırsatlar olacak.

Bu heyecan dolu süreçte, favori ürünlerinizin indirimli olup olmadığına gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 08.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

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8 Temmuz tarihinde başlayan ''Amazon Prime Day'' 14 Temmuz tarihine kadar sürecek.

8 Temmuz tarihinde başlayan ''Amazon Prime Day'' 14 Temmuz tarihine kadar sürecek.

Elektronik ürünlerden tutun gıda ürünlerine ve hatta evcil hayvan ürünlerine kadar binlerce üründe geçerli 'Prime Day İndirimleri', Amazon Prime üyelerine özel fırsatlar sunuyor.

Öne Çıkan İndirimler👇🏽

Öne Çıkan İndirimler👇🏽

Binlerce Popüler Kitapta %30'a Varan İndirimler

Philips Ürünlerinde Prime Day Fırsatları

- Asus Bilgisayarlarda Prime Özel İndirimler

- Levi's Prime Day İndirimleri

Skechers Prime Day Fırsatları

Camper Fırsatları

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 4 Al 3 Öde

Philips Kişisel Bakım Ürünlerinde Prime Day Fırsatları

Prime Day En İyi 100 Fırsat

Apple Prime Fırsatları

Sizin İçin Seçtiklerimiz;

Apple 2025 M4 çipli 13 inç MacBook Air Laptop

Apple 2025 M4 çipli 13 inç MacBook Air Laptop

%26 İndirim ile 48.624,24 TL

Apple iPad Pro 13 inç M4 çip

Apple iPad Pro 13 inç M4 çip

%22 indirimli fiyatı ve 6 aya varan taksit seçeneği ile burada.

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MÇS Polipropilen Üçlü Valiz Seti

MÇS Polipropilen Üçlü Valiz Seti

6.499 TL yerine Prime Fırsatları kapsamında 5.849,10 TL

Adidas LITE RACER 4.0 Spor Ayakkabı

Adidas LITE RACER 4.0 Spor Ayakkabı

%14 indirimle öne çıkan ürünlerden biri.

Samsung Galaxy S25 Yapay Zeka(AI) Telefon

Samsung Galaxy S25 Yapay Zeka(AI) Telefon

39.899 TL Prime Day indirimli fiyatıyla öne çıkıyor.

Tommy Hilfiger TH COURT LTH DETAIL ESS Spor Ayakkabı

Tommy Hilfiger TH COURT LTH DETAIL ESS Spor Ayakkabı

%50 indirim ile fırsatlar arasında yer alıyor.

HyperX Cloud III Oyuncu Kulaklığı

HyperX Cloud III Oyuncu Kulaklığı

668 TL Prime indirimiyle fırsatların yıldız ürünleri arasında.

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"Amazon Prime Day İndirimlerinde Başka Neler Var?" Diye Merak Ediyorsanız👇

Elektronik ürünlerde yer alan indirimlere buradan

Bilgisayar kategorisinde yer alan müthiş fırsatlara buradan,

Ev Yaşam ürünlerinde yer alan indirimlere buradan,

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan,

Yapı Market ürünlerinde yer alan indirimlere buradan,

Süpermarket ürünlerinde yer alan 3 al 2 öde indirimine buradan,

Bezlerden bebek arabasına, anne yanı beşikten oto koltuğuna bebek kategorisi fırsatlarına buradan,

Levi's Camper gibi markaların öne çıktığı Moda kategorisinde yer alan indirimlere buradan,

Patili dostların ihtiyaçlarını tamamlayacağınız indirimlere de buradan ulaşabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

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category/gundem-white Gündem
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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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