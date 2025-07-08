Beklenen Gün Geldi: Binlerce Üründe Yer Alan Amazon Prime Day İndirimleri Başladı!
Yılda bir kez ve sadece Amazon Prime üyelerine özel sevilen markalarda ve ürünlerde yedi gün boyunca müthiş fırsatlar sunulan Amazon Prime Day başladı! 8-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek kampanya boyunca elektronikten kişisel bakıma tüm kategorilerde özel fırsatlar olacak.
Bu heyecan dolu süreçte, favori ürünlerinizin indirimli olup olmadığına gelin birlikte bakalım.
Bu içerik 08.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
8 Temmuz tarihinde başlayan ''Amazon Prime Day'' 14 Temmuz tarihine kadar sürecek.
Öne Çıkan İndirimler👇🏽
Sizin İçin Seçtiklerimiz;
Apple 2025 M4 çipli 13 inç MacBook Air Laptop
Apple iPad Pro 13 inç M4 çip
MÇS Polipropilen Üçlü Valiz Seti
Adidas LITE RACER 4.0 Spor Ayakkabı
Samsung Galaxy S25 Yapay Zeka(AI) Telefon
Tommy Hilfiger TH COURT LTH DETAIL ESS Spor Ayakkabı
HyperX Cloud III Oyuncu Kulaklığı
"Amazon Prime Day İndirimlerinde Başka Neler Var?" Diye Merak Ediyorsanız👇
Elektronik ürünlerde yer alan indirimlere buradan,
Bilgisayar kategorisinde yer alan müthiş fırsatlara buradan,
Ev Yaşam ürünlerinde yer alan indirimlere buradan,
Mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan,
Yapı Market ürünlerinde yer alan indirimlere buradan,
Süpermarket ürünlerinde yer alan 3 al 2 öde indirimine buradan,
Bezlerden bebek arabasına, anne yanı beşikten oto koltuğuna bebek kategorisi fırsatlarına buradan,
Levi's Camper gibi markaların öne çıktığı Moda kategorisinde yer alan indirimlere buradan,
Patili dostların ihtiyaçlarını tamamlayacağınız indirimlere de buradan ulaşabilirsiniz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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