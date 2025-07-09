Spor Ayakkabı Almanın Tam Zamanı: Prime Day’de %50’ye Varan İndirimler!
Spor tutkunlarına müjde! 8-14 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak Prime Day indirimleri, spor ayakkabılarında %50'ye varan indirim fırsatlarıyla karşınızda. Yürüyüşe çıkmayı sevenler için konforlu modellerden, antrenmanlarınıza eşlik edecek dayanıklı tasarımlara kadar geniş bir yelpaze sunuluyor. Salomon, Adidas, Puma, Skechers gibi birçok popüler markanın cazip fiyatlarıyla tanışma zamanı geldi. Ayak sağlığınıza önem veren ve sizi doğru adımlar atmanız için destekleyen bu markaları keşfetmeye ne dersiniz?
Bu içerik 09.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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adidas’ın konforuna bir kez adım attığınızda vazgeçemeyeceksiniz!
PUMA’nın o sade ama etkileyici şıklığı, her kombine anında uyum sağlıyor!
Antrenmanlarınızda hem konforu hem performansı ön planda tutuyorsanız, Under Armour favoriniz olacak!
Skechers yürüyüşlerinizin vazgeçilmez ayakkabısı olmaya aday!
MERRELL, tasarımıyla fark yaratmak isteyenlerin favorisi!
New Balance, günlük şıklıkla maksimum rahatlığı bir araya getiren markaların başında geliyor.
Vans, sokak stilinin vazgeçilmez yıldızlarından biri!
Columbia, her hava koşuluna uygun yapısıyla dış mekan tutkunlarının gözdesi!
Salomon, doğa yürüyüşlerinin vazgeçilmez markalarından biri olmaya devam ediyor.
Camper, ikonik modelleriyle sadeliği stil sahibi bir şıklığa dönüştüren markalardan.
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