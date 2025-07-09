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Spor Ayakkabı Almanın Tam Zamanı: Prime Day’de %50’ye Varan İndirimler!

etiket Spor Ayakkabı Almanın Tam Zamanı: Prime Day’de %50’ye Varan İndirimler!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
09.07.2025 - 12:53

Spor tutkunlarına müjde! 8-14 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak Prime Day indirimleri, spor ayakkabılarında %50'ye varan indirim fırsatlarıyla karşınızda. Yürüyüşe çıkmayı sevenler için konforlu modellerden, antrenmanlarınıza eşlik edecek dayanıklı tasarımlara kadar geniş bir yelpaze sunuluyor. Salomon, Adidas, Puma, Skechers gibi birçok popüler markanın cazip fiyatlarıyla tanışma zamanı geldi. Ayak sağlığınıza önem veren ve sizi doğru adımlar atmanız için destekleyen bu markaları keşfetmeye ne dersiniz?

Bu içerik 09.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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adidas’ın konforuna bir kez adım attığınızda vazgeçemeyeceksiniz!

adidas’ın konforuna bir kez adım attığınızda vazgeçemeyeceksiniz!

adidas X_PLRPULSE Spor Ayakkabı, hafif LIGHTMOTION yastıklaması sayesinde her adımda hız ve destek sunuyor. Havadar file üst yüzeyiyle ise yoğun antrenmanlarda bile ayaklarınız serin ve kuru kalır. Konfor, performans ve stil bir arada olsun diyorsanız bu model tam size göre.

adidas Spor Ayakkabı

adidas'ın diğer indirimli modellerine göz atmayı unutmayın!

PUMA’nın o sade ama etkileyici şıklığı, her kombine anında uyum sağlıyor!

PUMA’nın o sade ama etkileyici şıklığı, her kombine anında uyum sağlıyor!

Hafif yapısı ve yumuşacık iç tabanıyla yürürken adeta bulutların üstünde hissediyorsunuz. Puma’nın ikonik tasarımı ise her kombine uyum sağlıyor, ister spor ister günlük kullanımda fark etmez. Şıklığı ve rahatlığı bir arada isteyenlere bu modele bayılacak!

PUMA Puma Club II Era Spor Ayakkabı

PUMA'nın diğer modellerine buradan ulaşabilirsiniz.

Antrenmanlarınızda hem konforu hem performansı ön planda tutuyorsanız, Under Armour favoriniz olacak!

Antrenmanlarınızda hem konforu hem performansı ön planda tutuyorsanız, Under Armour favoriniz olacak!

Hafif ve nefes alabilen üst yüzeyi sayesinde en yoğun hareketlerde bile ferahlık sunuyor. Stratejik TPU kaplamalar ise hem stabiliteyi artırıyor hem de dayanıklılığı güçlendiriyor.

Charged Assert 10 Erkek Siyah Koşu Ayakkabısı

Under Armour'un indirimli diğer modellerine buradan göz atabilirsiniz.

Skechers yürüyüşlerinizin vazgeçilmez ayakkabısı olmaya aday!

Skechers yürüyüşlerinizin vazgeçilmez ayakkabısı olmaya aday!

Skechers yastıklı ve hava alabilen iç taban teknolojisiyle adımlarınızı her zamankinden daha konforlu hale getiriyor. Bağcıksız tasarımı ise hem pratiklik hem de şıklık sunarak stilinize fark katacak!

Skechers'ın indirimli modellerine buradan ulaşabilirsiniz.

MERRELL, tasarımıyla fark yaratmak isteyenlerin favorisi!

MERRELL, tasarımıyla fark yaratmak isteyenlerin favorisi!

Merrell spor ayakkabı geleneksel bağcıklı yapısıyla ayağınıza tam otururken, file astarı sayesinde su kenarında ya da doğada ayaklarınız hep ferah tutar. Aktif yaşamı sevenler için fonksiyonel ve şık bir tercih!

Merrell ayakkabıların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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New Balance, günlük şıklıkla maksimum rahatlığı bir araya getiren markaların başında geliyor.

New Balance, günlük şıklıkla maksimum rahatlığı bir araya getiren markaların başında geliyor.

New Balance ML565BVG Spor Ayakkabı ise bu ikilinin en sevilen örneklerinden biri. İster spor tarzda kombinleyin, ister günlük stilinize modern bir dokunuş katın, her haliyle şık, her adımıyla konforlu.

New Balance Spor Ayakkabı

New Balance'ın indirimli modellerine buradan ulaşabilirsiniz.

Vans, sokak stilinin vazgeçilmez yıldızlarından biri!

Vans, sokak stilinin vazgeçilmez yıldızlarından biri!

Rahat yapısı ve retro tarzıyla, hem klasik sevenlere hem de stiline cool bir dokunuş katmak isteyenlere hitap ediyor.

Vans spor ayakkabı modellerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Columbia, her hava koşuluna uygun yapısıyla dış mekan tutkunlarının gözdesi!

Columbia, her hava koşuluna uygun yapısıyla dış mekan tutkunlarının gözdesi!

Columbia Bethany Kadın Ayakkabı hafif yağmur, kir ve lekelere karşı günlük koruma sağlayacak şekilde tasarlanmış. Hem dayanıklı hem de şık tasarımıyla şehirde ya da doğada rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Günlük stilinize pratiklik ve konfor katmak isterseniz, bu ayakkabıya mutlaka göz atın!

Bethany Kadın Ayakkabı

Columbia ayakkabılarındaki indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Salomon, doğa yürüyüşlerinin vazgeçilmez markalarından biri olmaya devam ediyor.

Salomon, doğa yürüyüşlerinin vazgeçilmez markalarından biri olmaya devam ediyor.

Özellikle Salomon XA Pro V8 Climasalomon su geçirmez parkur koşu ayakkabısı, zorlu koşullarda bile sizi yarı yolda bırakmıyor. Contagrip dış tabanı sayesinde her zeminde sağlam tutuş sağlarken, dayanıklı yapısıyla uzun yürüyüşlerde tam destek sunuyor. 

Doğayla iç içe anlarınızda güvenilir bir adım arıyorsanız, bu model tam size göre!

Salomon Xa Pro V8 Climasalomon

Salomon koşu ayakkabılarının tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Camper, ikonik modelleriyle sadeliği stil sahibi bir şıklığa dönüştüren markalardan.

Camper, ikonik modelleriyle sadeliği stil sahibi bir şıklığa dönüştüren markalardan.

Camper Runner Four Yürüyüş Ayakkabısı da tam bu çizgide! Minimal tasarımıyla sade ama dikkat çekici bir duruş sergiliyor. Hem günlük yürüyüşlerde hem şehir hayatında rahatlıkla tercih edebileceğiniz, konforu ve tarzı bir araya getiren zamansız bir model.

Camper Runner Four Yürüyüş Ayakkabısı

Camper modellerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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