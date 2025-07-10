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İlber Ortaylı’nın Amazon Prime Day Fırsatlarından Kitap Tavsiyeleri

etiket İlber Ortaylı’nın Amazon Prime Day Fırsatlarından Kitap Tavsiyeleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
10.07.2025 - 12:44

8-14 Temmuz tarihleri arasında devam eden büyük Prime Day fırsatları hız kesmeden sürüyor. Bu özel günlerde, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın hem okumaya değer bulduğu hem de Amazon.com.tr’de indirimli olarak bulabileceğiniz kitaplar arasında harika eserler yer alıyor. Biz de sizin için, İlber Hoca'nın önerdiği bu kitapları şöyle bir gözden geçirdik. Kitaplığınıza değer katacak bu önerilere mutlaka göz atın deriz!

Bu içerik 10.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Gulyabani, hem ürpertici hem de eğlenceli anlatımıyla Türk edebiyatı klasiklerinden biri olarak sizi içine çekecek!

Gulyabani, hem ürpertici hem de eğlenceli anlatımıyla Türk edebiyatı klasiklerinden biri olarak sizi içine çekecek!

Muhsine’nin geçimini sağlamak için adım attığı o gizemli köşkte, sadece tuhaf çalışanlar ve 'delirdiği' söylenen ev sahibesi değil; türlü periler, yaratıklar ve elbette gulyabani ile karşılaşmaya hazır olun. Fantastik ögeleri, korku ve mizahla harmanlayan bu eser sizi hem güldürecek hem düşündürecek. Eğer sıra dışı bir klasik arıyorsanız, bu kitap tam size göre!

Gulyabani: Türk Edebiyatı Klasikleri

İlber Ortaylı'nın önerdiği diğer kitaplara buradan göz atabilirsiniz.

İlber Ortaylı'nın da tavsiye ettiği eserlerden bir diğeri Puslu Kıtalar Atlası, hayal gücünü zorlayan, büyüleyici bir anlatı sunuyor.

İlber Ortaylı'nın da tavsiye ettiği eserlerden bir diğeri Puslu Kıtalar Atlası, hayal gücünü zorlayan, büyüleyici bir anlatı sunuyor.

Puslu Kıtalar Atlası, sizi sıradanlığın çok ötesine taşıyacak türden bir kitap. İhsan Oktay Anar’ın büyülü diliyle kaleme aldığı bu eser, hem tarihi hem hayali İstanbul sokaklarında geçen sürükleyici bir yolculuğa davet ediyor. Felsefe, hayal gücü ve gerçeklik iç içe geçerken, olaylar birbirine ustalıkla bağlanıyor. 

Kullanıcı yorumu;

Harika bir kitap. Yazarın tarzından okurken her sayfasında tarihe olan hâkimiyetine hayran kalarak okudum öyle güzel yazmış ki hem Osmanlı tarıhine olan merakı arttırıyor hem de akıcılığından kitap değil de bir film izliyor gibi hissettim.

Puslu Kıtalar Atlası

İstiklalin Kumandanları

İstiklalin Kumandanları

İşgali kabul etmeyip destansı bir Milli Mücadele’ye imza atan Türk ordusunun üst komuta kademesindeki isimleri, Mustafa Kemal Paşa'nın en yakın silah arkadaşlarını derinlemesine tanımak isteyenler için eşsiz bir kaynak. Bu kitap, bağımsızlık yolculuğumuzda verilen kararların arka planını anlamanıza ve birçok önemli soruya cevap bulmanıza yardımcı olacak.

Prime Day Fırsatıyla 101,78 TL.

İstiklalin Kumandanları

İlber Ortaylı'nın önerdiği diğer kitaplara buradan göz atabilirsiniz.

Hata Neredeydi?

Hata Neredeydi?

Doğu neden geri kaldı?' sorusu yüzyıllardır tartışılıyor… 

'Hata Neredeydi?' bu soruya cesurca yaklaşan ve tarihsel, kültürel, siyasal birçok boyutu masaya yatıran dikkat çekici bir kitap. İndirimli fiyatıyla 124,01TL.

Kullanıcı yorumu;

Kitap, Osmanlıların ve genel olarak Şarkın çöküşünün sebepleri konusunda bir tarih çalışması. Yazarın, dünyanın tılsımlı dengesinin bulunduğuna, her türlü yenilik ve değişimin bu ideal denge durumundan uzaklaşma anlamına geleceğine dair inancın diğer sebeplerle birleşmesi konusuna yaptığı vargu ve işaretler özgün olduğu kadar aynı zamanda önemli.

Hata Neredeydi?

Frankfurt Seyahatnamesi: Klasikler

Frankfurt Seyahatnamesi: Klasikler

Modern Türk şiirinin kurucu isimlerinden Ahmet Haşim’in, şiirleri kadar kıymetli nesirleri arasında özel bir yere sahip Frankfurt Seyahatnamesi, edebi bir yolculuk sunuyor. 1930’larda tedavi amacıyla Almanya’ya giden Haşim, Frankfurt izlenimlerini aktarırken bu eseri “şiir kitabımın kardeşi” olarak tanımlar. Hem Doğu’yu hem Batı’yı tanıyan bir aydının gözünden Avrupa’yı görmek isterseniz, bu kısa ama derinlikli seyahatname mutlaka okunması gerekenler arasında!

Frankfurt Seyahatnamesi: Klasikler

İlber Ortaylı'nın önerdiği diğer kitaplara buradan göz atabilirsiniz.

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Beş Şehir

Beş Şehir

Beş Şehir, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın edebi gözlem gücünü ve derin duyarlılığını yansıttığı deneme türündeki eşsiz eserlerinden biri. Hayatının farklı dönemlerinde yolu düşen Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul'u anlatırken sadece şehirleri değil; zamanın ruhunu, değişen yaşamları ve hafızamızda kalan izleri de sayfalarına taşıyor.

Beş Şehir

Megali İdea: 1821 Mora İsyanı’ndan 1922 Küçük Asya Bozgunu’na

Megali İdea: 1821 Mora İsyanı’ndan 1922 Küçük Asya Bozgunu’na

Bu kitap, modern Yunan ulusal kimliğinin şekillenmesinde dönüm noktası olan Megali İdea’nın hikayesini detaylarıyla anlatıyor. 1821 Mora İsyanı’yla başlayan ve Osmanlı’nın zayıfladığı süreçte Balkanlar’dan Anadolu’ya uzanan bu büyük ideali, 1922 Küçük Asya Bozgunu’yla gelen dramatik sona kadar takip ediyor. 

Megali İdea: 1821 Mora İsyanı’ndan 1922 Küçük Asya Bozgunu’na

Churchill: Hayatı

Churchill: Hayatı

Winston Churchill’i daha yakından tanımak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir kitap: Roberts, dünyaya yön vermiş en etkili liderlerden birinin hayatını tek ciltte ustalıkla anlatıyor. 

Kullanıcı yorumu;

Andrew Roberts'in 'Churchill' kitabı, Winston Churchill'in hayatını ve efsanevi liderliğini derinlemesine keşfederken, tarihi olayları canlı ve etkileyici bir anlatımla gözler önüne seriyor. Roberts, Churchill'in yalnızca savaş stratejileri ve politik dehası ile değil, aynı zamanda insani zorluklar karşısındaki direnci ve kişisel mücadeleleriyle de nasıl bir figür olduğunu ustalıkla ortaya koyuyor. 

Churchill (Ciltli): Hayatı

Yeraltından Notlar: Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

Yeraltından Notlar: Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

Dostoyevski’nin başyapıtlarından Yeraltından Notlar, insan ruhunun karanlık ve karmaşık derinliklerine cesur bir yolculuk. Topluma yabancılaşan, iç dünyasında çatışmalar yaşayan bir anlatıcının samimi ve düşündürücü monologlarıyla örülü bu eser, varoluşun anlamını sorgulayan herkese hitap ediyor. 

Prime Day Fırsatıyla 28,00 TL.

Yeraltından Notlar: Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

İlber Ortaylı'nın önerdiği diğer kitaplara buradan göz atabilirsiniz.

Anna Karenina

Anna Karenina

Tolstoy’un başyapıtı Anna Karenina, aşk, tutku ve toplumun baskıları arasında sıkışmış bir kadının hikayesini anlatıyor. Anna’nın mutsuz evliliği ve yasak aşkı, onun hem iç dünyasında hem de çevresinde büyük fırtınalar koparır. 19. yüzyıl Rusya’sının sosyal yapısını da ustalıkla yansıtan bu roman, insan ilişkilerinin karmaşıklığını ve trajedisini derinlemesine inceliyor.

Prime Day Fırsatıyla 125,86 TL.

Anna Karenina

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
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