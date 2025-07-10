İlber Ortaylı’nın Amazon Prime Day Fırsatlarından Kitap Tavsiyeleri
8-14 Temmuz tarihleri arasında devam eden büyük Prime Day fırsatları hız kesmeden sürüyor. Bu özel günlerde, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın hem okumaya değer bulduğu hem de Amazon.com.tr’de indirimli olarak bulabileceğiniz kitaplar arasında harika eserler yer alıyor. Biz de sizin için, İlber Hoca'nın önerdiği bu kitapları şöyle bir gözden geçirdik. Kitaplığınıza değer katacak bu önerilere mutlaka göz atın deriz!
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Gulyabani, hem ürpertici hem de eğlenceli anlatımıyla Türk edebiyatı klasiklerinden biri olarak sizi içine çekecek!
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İlber Ortaylı'nın da tavsiye ettiği eserlerden bir diğeri Puslu Kıtalar Atlası, hayal gücünü zorlayan, büyüleyici bir anlatı sunuyor.
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Frankfurt Seyahatnamesi: Klasikler
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Beş Şehir
Megali İdea: 1821 Mora İsyanı’ndan 1922 Küçük Asya Bozgunu’na
Churchill: Hayatı
Yeraltından Notlar: Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
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