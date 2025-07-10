İlber Ortaylı’nın Amazon Prime Day Fırsatlarından Kitap Tavsiyeleri

8-14 Temmuz tarihleri arasında devam eden büyük Prime Day fırsatları hız kesmeden sürüyor. Bu özel günlerde, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın hem okumaya değer bulduğu hem de Amazon.com.tr’de indirimli olarak bulabileceğiniz kitaplar arasında harika eserler yer alıyor. Biz de sizin için, İlber Hoca'nın önerdiği bu kitapları şöyle bir gözden geçirdik. Kitaplığınıza değer katacak bu önerilere mutlaka göz atın deriz!

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