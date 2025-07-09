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Amazon Prime Day’de Sepetleri Dolduran Markalar

etiket Amazon Prime Day’de Sepetleri Dolduran Markalar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
09.07.2025 - 20:04

8-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Amazon Prime Day, ihtiyaçlarını indirimden tamamlamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Karaca, Tefal, Arzum, Paşabahçe gibi popüler markaların büyük indirimlerle yer aldığı bu özel dönemde, hayatınızı kolaylaştıracak küçük ev aletlerine kadar birçok ürünü daha ekonomik fiyatlarla edinebilirsiniz. İşte, Amazon Prime Day'de alışveriş keyfinizi ikiye katlayacak markalar.

Bu içerik 09.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Arzum, pratikliği ve şıklığı bir araya getiren yerli bir marka olarak, evinizin vazgeçilmez yardımcısı olmaya aday.

Arzum, pratikliği ve şıklığı bir araya getiren yerli bir marka olarak, evinizin vazgeçilmez yardımcısı olmaya aday.

Uzun yıllardır küçük ev aletleri kategorisinde güvenilirliğiyle öne çıkan Arzum, mutfaktan kişisel bakıma kadar geniş ürün yelpazesiyle hayatı kolaylaştırıyor. Ulaşılabilir fiyatları ve kullanıcı dostu tasarımlarıyla hem yeni ev kuranlara hem de evini yenilemek isteyenlere gönül rahatlığıyla önerilir. Eğer işlevsel ve estetik bir seçim yapmak istiyorsanız, Arzum ürünlerine mutlaka göz atmalısınız!

İndirimli Arzum küçük ev aletlerine buradan göz atabilirsiniz.

Fransız esintili zarif tasarımlarıyla ev dekorasyonunda fark yaratmak isteyenlerin favorisi tabi ki Madame Coco!

Fransız esintili zarif tasarımlarıyla ev dekorasyonunda fark yaratmak isteyenlerin favorisi tabi ki Madame Coco!

Nevresim takımlarından banyo ürünlerine, mutfak tekstilinden dekoratif objelere kadar geniş ürün yelpazesiyle hem şıklığı hem konforu evinize taşıyor. Uygun fiyatları ve romantik stil anlayışıyla çeyiz hazırlığında olanlardan mutfağını yenilemek isteyenlere kadar herkesin listesinde yer alıyor. 

Eğer evinize sıcak, zarif ve uyumlu bir hava katmak istiyorsanız, Madame Coco'nun indirimli ürünlerini kaçırmayın!

Philips, kişisel bakım denince akla gelen en güvenilir ve sevilen markalardan biri.

Philips, kişisel bakım denince akla gelen en güvenilir ve sevilen markalardan biri.

Tıraş makinelerinden saç şekillendiricilere, epilasyon cihazlarından diş bakım ürünlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle hem kadınlara hem erkeklere hitap ediyor. Kaliteli malzeme, uzun ömürlü kullanım ve şık tasarımlar bir araya gelince Philips ürünleri bakım rutininin vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. 

Eğer konforlu ve etkili bir bakım deneyimi arıyorsanız, Philips’e mutlaka göz atmalısınız!

Zamansız şıklığın adı haline gelen Paşabahçe, cam ürün denince ilk akla gelen markalardan.

Zamansız şıklığın adı haline gelen Paşabahçe, cam ürün denince ilk akla gelen markalardan.

Çay bardaklarından servis tabaklarına, saklama kavanozlarından dekoratif cam objelere kadar hem geleneksel hem modern tarzlara hitap eden geniş bir koleksiyona sahip. Uygun fiyatlı, kaliteli ve estetik ürünleriyle ister günlük sofralarda ister özel davetlerde fark yaratmak isteyenler için Paşabahçe her zaman güçlü bir tercih.

Hem kendi evinize hem de hediye seçenekleri için göz atmaya değer!

En çok tercih edilen markalardan biri olan Karaca, hem şık tasarımlarıyla göz dolduruyor hem de işlevselliğiyle mutfakta fark yaratıyor.

En çok tercih edilen markalardan biri olan Karaca, hem şık tasarımlarıyla göz dolduruyor hem de işlevselliğiyle mutfakta fark yaratıyor.

Granit tencere setlerinden zarif yemek takımlarına, son dönemde ise airfryer ve blender seti gibi dijital ürünleriyle mutfakta pratikliği sevenlerin favorisi olmuş durumda. Özellikle çeyiz hazırlığında olanların ilk tercihlerinden biri olan Karaca, estetikle dayanıklılığı bir araya getiriyor.

Karaca ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

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Cam ürünlerde modern çizgileri ve uygun fiyatlarıyla öne çıkan LAV, günlük kullanımda ihtiyaç duyulan her detayı düşünüyor.

Cam ürünlerde modern çizgileri ve uygun fiyatlarıyla öne çıkan LAV, günlük kullanımda ihtiyaç duyulan her detayı düşünüyor.

Meşrubat bardaklarından çerez kaselerine, çay setlerinden saklama kaplarına kadar bol çeşitli ve renkli seçenekleriyle ister kendi çeyizinize ister sevdiklerinize hediye olarak tercih edebileceğiniz bir marka. Hem şık hem işlevsel parçalar arıyorsanız, LAV kısa sürede favoriniz olacak!

LAV marka ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Mutfakta profesyonel dokunuşlar arayanların gözdesi Zwilling!

Mutfakta profesyonel dokunuşlar arayanların gözdesi Zwilling!

Alman kalitesiyle öne çıkan marka, özellikle bıçak setleri, tencere grupları ve mutfak aksesuarlarıyla şeflerin ve mutfak tutkunlarının favorisi. Dayanıklı yapısı, ergonomik tasarımı ve keskinliğiyle fark yaratan Zwilling ürünleri, uzun ömürlü kullanım arayanlara hitap ediyor.

Zwilling’e mutlaka bir şans verin!

Tefal, mutfakta pratiklik arayanların yıllardır ilk tercihlerinden biri.

Tefal, mutfakta pratiklik arayanların yıllardır ilk tercihlerinden biri.

Yapışmaz yüzeyli tavaları, yanmaz tencereleri ve enerji tasarrufu sağlayan pişirme ekipmanlarıyla hem zamandan kazandırıyor hem de lezzetten. Kaliteli malzemesi ve uzun ömürlü kullanımıyla Tefal ürünleri, ister günlük yemeklerde ister özel tariflerde mutfağınızın vazgeçilmezi olmaya aday!

Tefal indirimli ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Russell Hobbs, mutfakta pratiklik ve şıklığı bir arada sunan güvenilir bir marka.

Russell Hobbs, mutfakta pratiklik ve şıklığı bir arada sunan güvenilir bir marka.

Su ısıtıcılarından kahve makinelerine, blenderlardan tost makinesine kadar geniş ürün yelpazesiyle hem zamandan tasarruf etmenize yardımcı oluyor hem de modern tasarımlarıyla mutfağınıza estetik katıyor. Dayanıklı ve kullanışlı ürünleri sayesinde günlük yemek ve içecek hazırlıklarınız artık çok daha kolay. 

Eğer pratik ve şık küçük ev aletleri arıyorsanız,Russell Hobbs’u listenize eklemelisiniz!

Eğer işlevsellik ve kaliteyi bir arada arıyorsanız, Emsan’a mutlaka göz atmalısınız!

Eğer işlevsellik ve kaliteyi bir arada arıyorsanız, Emsan’a mutlaka göz atmalısınız!

Türk mutfağının lezzetlerine özel çözümler sunan köklü markalardan biri olan Emsan, mutfağınızın vazgeçilmezi olmaya aday. Tencere setlerinden çaydanlıklara, düdüklü tencerelerden fırın kaplarına kadar geniş ürün yelpazesiyle yemeklerinize pratiklik ve lezzet katıyor. Özellikle hafif ve yapışmaz granit kaplamalı ürünleri, kullanımı kolay ve dayanıklı yapısıyla günlük mutfak işlerinizi oldukça rahatlatıyor. 

Emsan ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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