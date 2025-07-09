Amazon Prime Day’de Sepetleri Dolduran Markalar

8-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Amazon Prime Day, ihtiyaçlarını indirimden tamamlamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Karaca, Tefal, Arzum, Paşabahçe gibi popüler markaların büyük indirimlerle yer aldığı bu özel dönemde, hayatınızı kolaylaştıracak küçük ev aletlerine kadar birçok ürünü daha ekonomik fiyatlarla edinebilirsiniz. İşte, Amazon Prime Day'de alışveriş keyfinizi ikiye katlayacak markalar.

Bu içerik 09.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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