Amazon Prime Day’de Sepetleri Dolduran Markalar
8-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Amazon Prime Day, ihtiyaçlarını indirimden tamamlamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Karaca, Tefal, Arzum, Paşabahçe gibi popüler markaların büyük indirimlerle yer aldığı bu özel dönemde, hayatınızı kolaylaştıracak küçük ev aletlerine kadar birçok ürünü daha ekonomik fiyatlarla edinebilirsiniz. İşte, Amazon Prime Day'de alışveriş keyfinizi ikiye katlayacak markalar.
Bu içerik 09.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Arzum, pratikliği ve şıklığı bir araya getiren yerli bir marka olarak, evinizin vazgeçilmez yardımcısı olmaya aday.
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Fransız esintili zarif tasarımlarıyla ev dekorasyonunda fark yaratmak isteyenlerin favorisi tabi ki Madame Coco!
Philips, kişisel bakım denince akla gelen en güvenilir ve sevilen markalardan biri.
Zamansız şıklığın adı haline gelen Paşabahçe, cam ürün denince ilk akla gelen markalardan.
En çok tercih edilen markalardan biri olan Karaca, hem şık tasarımlarıyla göz dolduruyor hem de işlevselliğiyle mutfakta fark yaratıyor.
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Cam ürünlerde modern çizgileri ve uygun fiyatlarıyla öne çıkan LAV, günlük kullanımda ihtiyaç duyulan her detayı düşünüyor.
Mutfakta profesyonel dokunuşlar arayanların gözdesi Zwilling!
Tefal, mutfakta pratiklik arayanların yıllardır ilk tercihlerinden biri.
Russell Hobbs, mutfakta pratiklik ve şıklığı bir arada sunan güvenilir bir marka.
Eğer işlevsellik ve kaliteyi bir arada arıyorsanız, Emsan’a mutlaka göz atmalısınız!
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