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ŞOK'a Fisher-Price Oyuncaklar Geliyor! 9 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Fisher-Price Oyuncaklar Geliyor! 9 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
09.07.2025 - 13:29

ŞOK 9 - 15 Temmuz 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 9 - 15 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

Süpermarket ürünlerinde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

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Kiwi Otomatik Sallanır Ana Kucağı 2.999 TL

Kiwi Otomatik Sallanır Ana Kucağı 2.999 TL

  • Dekoratif Gece Lambası 100 TL, 

  • Frozen / Hotwheels Lisanslı Duvar Saati 279 TL 

  • Figürlü Hava Nemlendirici 399 TL 

  • Bebek Nevresim Seti 279 TL 

  • Bebek Lastikli Çarşaf 89,95 TL 

  • Bebek Yastığı 59,95 TL

  • Lavanta Kesesi 79,50 TL 

  • Ayıcık Matara 169 TL 

  • Bebek Yastık Kılıfı 50 TL 

  • Simli Çocuk Çorabı 19,95 TL

  • Askılı Bebek Bezi Organizer 165 TL 

  • Çocuk Adaptörlü Klozet Kapağı 299 TL 

  • Termo Yemek Taşıma Çantası 199 TL 

  • Esem Kız / Erkek Çocuk Aksesuarlı Terlik 229 TL 

  • Aksesuarlı Çocuk Sandalet 75 TL 

  • Köpek Balığı Figürlü Çocuk Terlik 100 TL

Anne- bebek ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Fisher-Price Neşeli Piyano 699 TL

Fisher-Price Neşeli Piyano 699 TL

  • Fisher-Price Neşeli Piyano 699 TL 

  • Fisher-Price Eğitici Köpeğin Kız Kardeşi 1.190 TL 

  • Pilsan Bul-tak İlk Arabam 449 TL 

  • Eğitici Klozet Civciv 549 TL 

  • Oyuncak Köpek 299 TL 

  • Oyuncak Fileli Puset 199 TL 

  • Oyuncak Fil 199 TL 

  • Potalı Yuvarlama Kulesi 129 TL

Ne Alırsan 100 TL

Ne Alırsan 100 TL
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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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