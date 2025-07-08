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Her Evin Favorisi Küçük Ev Aletlerinde Premium İndirimler

etiket Her Evin Favorisi Küçük Ev Aletlerinde Premium İndirimler

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
08.07.2025 - 17:34

Hepsiburada Premium indirimleri ile evdeki eksikleri tamamlamaya ne dersiniz? Premium'a özel küçük ev aletlerinde indirimlerle evdeki eksikleri tamamlayabilir ya da eskiyen ev aletlerini yenileriyle değiştirebilirsiniz. Güzel indirime giren ürünlere beraber bakalım mı?

Bu içerik 08.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Dreame L10s Plus Robot Süpürge

Dreame L10s Plus Robot Süpürge

Robot süpürgeler artık istek değil, ihtiyaç. Evde işleri kolaylaştıracak Dreame süpürge, otomatik çöp boşaltma özelliğiyle öne çıkıyor. 7000 Pa emiş gücüyle evde toz bırakmıyor. Zahmetsiz bir temizlik için Dreame robot süpürgeye ihtiyacınız var!

20.419 TL olan robot süpürge 19.398 TL'ye düşüyor. Yani bu fırsat kaçmaz!

Dreame L10s Plus Robot Süpürge

Philips 9000 Serisi AquaTrio Kablosuz Dikey Süpürge

Philips 9000 Serisi AquaTrio Kablosuz Dikey Süpürge

Dikey süpürge ile kolay bir temizlik yapmak için Philips 9000 Serisi ideal. Kendi kendine temizleme özelliğiyle işinizi çok kolaylaştırıyor. LED ışıklı başlığı ile her tozu görüp kolayca süpürebiliyorsunuz. El süpürgesi haline getirip de süpürmek mümkün. Islak ve kuru temizleme yapmak için Philips 9000 Serisi kaçmaz!

Gerçekten harika bir süpürge bayıldım çekim gücü muhteşem silmesi de güzel silme başlığını takınca evet biraz ağır oluyor ama yaptığı temizliği görüncee değer diyorsun parasını hakeden bir ürün kargolama hızlı gelmesi de harika.

Şu an 1.201 TL indirimde olan dikey süpürge 22.837 TL.

Philips 9000 Serisi AquaTrio Kablosuz Dikey Süpürge

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

Evde lezzetli kahveler yapmak için evde Philips 5500 kahve makinesi olmalı. 20 sıcak ve soğuk kahve yapabilen makinenin dokunmatik ekranı var. Hiç beklemeden hızlıca kahve hazırlarken Philips 5500 hep yanınızda olacak! 

Ürün çok kullanışlı ve pratik. Sütü harika köpürtüyor. Türkçe menü olması kullanımını kolaylaştırıyor. Temizliği de çok basit. Biraz gürültülü çalışıyor ama çok sorun değil.

21.657 TL olan kahve makinesi 1.082 TL indirime giriyor. İndirimli fiyatı ise 20.574 TL.

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

Philips PerfectCare Elite Plus Buhar Kazanlı Ütü

Philips PerfectCare Elite Plus Buhar Kazanlı Ütü

Kırışıklıkları açarken en büyük yardımcınız olacak buhar kazanlı ütünün 1.8 litre su haznesi var. 600 gram şok buhar özelliği de olan ütü ile artık evde kırışık kıyafet kalmayacak.

Ütüyü sevmeyenlere dahi sevdirecek bir ürün. Tek dokunuşta kayıyor. Daha önce eziyet çekiyormuşum

16.344 TL'ye düşen kazanlı ütüyü almak için tam sırası!

Philips PerfectCare Elite Plus Buhar Kazanlı Ütü

Xiaomi Robot Vacuum X20 Plus

Xiaomi Robot Vacuum X20 Plus

Robot süpürgeler arasında çok tercih edilenlerden olan Xiaomi'nin X20 Plus modeli indirime girenlerden. Süpürme ve silme işlerini artık o yapacağı için size sadece temiz bir evde yaşamak kalıyor. Akıllı istasyonu ile sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor.

1.199 TL indirimde olan robot süpürge 22.793 TL.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Plus

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Philips Marathon Ultimate Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Philips Marathon Ultimate Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Toz torbasız süpürge ile ev temizliğini en iyi şekilde yapabiliyorsunuz. Ultra LED başlığı tozları toplamayı kolaylaştırıyor. 899 Watt gücüyle evde temizlenmedik yer kalmayacak. 

Tek kelime ile mükemmel bence daha iyisi yok ürün çok güzel ve pratik özelikler olarak  anlatıldığı gibi,size tek tek özelikleri anlatmayim şimdi tek kusuru bence biraz daha sessiz olabilirdi. Temizlik ile savaşmak istiyorsan philips marathon diyorum.😀😀👍👍👍

Süpürge almayı düşünüyorsanız 14.819 TL'ye düşen Philips süpürgeyi hemen sepete atın deriz!

Philips Marathon Ultimate Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Philips 3000 Serisi Airfryer

Philips 3000 Serisi Airfryer

Çift hazneli Philips Airfryer çok kullanışlı. Mutfakta yemek yapmayı kolaylaştıracak Philips Airfryer'ın 9 litre haznesi var. 8 ayarlı dijital ekranıyla kullanması çok kolay. HomeID uygulaması sayesinde hangi yemeği yapacağınızı düşünmenize gerek kalmıyor.

6.439 TL'ye düşen Philips Airfryer her mutfağa lazım!

Philips 3000 Serisi Airfryer

Philips Lumea BRI950/00 Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Lumea BRI950/00 Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Tüylerinizden kurtulmanın en kolay yollarından biri IPL tüy alma cihazları. Evde rahatça tüylerinizi almak için bu cihazı alabilirsiniz. Yüz, vücut ve hassas bölge için kullanabileceğiniz tüy alma cihazının yanında çanta hediyesi de var. İlk 3 kullanımdan sonra tüylerinizde gözle görünür azalma görebiliyorsunuz. Hem kablolu hem kablosuz kullanmanız mümkün.

14.499 TL olan tüy alma cihazı şu an indirimle 13.774 TL.

Philips Lumea BRI950/00 Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Philips XU7100/02 7000 Serisi Robot Süpürge

Philips XU7100/02 7000 Serisi Robot Süpürge

Hem ıslak hem kuru temizlik yapan robot süpürge ile evde işleriniz çok kolaylaşıyor. Otomatik boşaltma istasyonu ile size hiç iş kalmıyor. 240 ml su haznesi oldukça yeterli. Tasarımı ile evinizin dekoruna da uyum sağlayacak!

Çok düşündüm almadan çok kararsız kalmıştım . İyiki bu ürüne karar kılmışım.  Haritalama çok kolay.

1.236 TL indirime giren robot süpürge 23.492 TL'ye düşüyor.

Philips XU7100/02 7000 Serisi Robot Süpürge

Philips 2200 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

Philips 2200 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

Dokunmatik ekranıyla kolay kullanılabilen espresso makinesi evde enfes bir kahve deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Bu kahve makinesini ofis için de düşünebilirsiniz. Klasik süt köpürtücüsüyle lezzetli kahvelerinize herkes bayılacak. 

Hiç üst versiyonlara gerek yok tek kelimeyle içim sıcaklığı arıma ve kullandığınız çekirdekle beraber 10 numara çok başarılı bir makine

8.750 TL'ye düşen kahve makinesi kaçmaz!

Philips 2200 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

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Roborock Qrevo L Akıllı Robot Süpürge

Roborock Qrevo L Akıllı Robot Süpürge

Roborock robot süpürgeler çok beğenilen markalardan. 10.000 Pa emiş gücü olan robot süpürge üstün temizlik performansı sağlıyor. Evcil hayvanlı evlerin kurtarıcısı olacak robot süpürge saç, tüy, yemek kırıntısı, mama gibi her şeyi çekiyor.

35.339 TL'ye gelen robot süpürge 37.199 TL'den düşmüş.

Roborock Qrevo L Akıllı Robot Süpürge

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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