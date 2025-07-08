Her Evin Favorisi Küçük Ev Aletlerinde Premium İndirimler
Hepsiburada Premium indirimleri ile evdeki eksikleri tamamlamaya ne dersiniz? Premium'a özel küçük ev aletlerinde indirimlerle evdeki eksikleri tamamlayabilir ya da eskiyen ev aletlerini yenileriyle değiştirebilirsiniz. Güzel indirime giren ürünlere beraber bakalım mı?
Bu içerik 08.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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