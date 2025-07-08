Her Evin Favorisi Küçük Ev Aletlerinde Premium İndirimler

Dikey süpürge ile kolay bir temizlik yapmak için Philips 9000 Serisi ideal. Kendi kendine temizleme özelliğiyle işinizi çok kolaylaştırıyor. LED ışıklı başlığı ile her tozu görüp kolayca süpürebiliyorsunuz. El süpürgesi haline getirip de süpürmek mümkün. Islak ve kuru temizleme yapmak için Philips 9000 Serisi kaçmaz!

Gerçekten harika bir süpürge bayıldım çekim gücü muhteşem silmesi de güzel silme başlığını takınca evet biraz ağır oluyor ama yaptığı temizliği görüncee değer diyorsun parasını hakeden bir ürün kargolama hızlı gelmesi de harika.

Şu an 1.201 TL indirimde olan dikey süpürge 22.837 TL.

Philips 9000 Serisi AquaTrio Kablosuz Dikey Süpürge