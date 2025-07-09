onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
ŞOK'a Cam Silme Robotu Geliyor! 12 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Cam Silme Robotu Geliyor! 12 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
09.07.2025 - 17:40

ŞOK 12 - 15 Temmuz 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 12 - 15 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kiwi Cam Silme Robotu 3.499 TL

Kiwi Cam Silme Robotu 3.499 TL

  • Aprilla Sinek Öldürücü Raket 129 TL 

  • Aprilla Sinek Kovucu 179 TL

  • Kreuzer Sinek Kapanı 399 TL 

  • 17,5 kg Polisan Quartz Tavan Boyası  499 TL

  • 10 kg Polisan Quartz İç Cephe Boyası 399 TL 

  • 3 Basamaklı Merdiven 799 TL  

  • PiranTech Buharlı Temizlik Makinesi 4.290 TL

  • 400 ml Sprey Boya 75 TL 

  • 20 cm Saplı Rulo 75 TL 

  • 2 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 25 TL 

  • Linea 5'li Banyo Seti 299 TL 

  • Turbo Pervaneli 5 Fonksiyonlu Duş Başlığı Seti 179 TL

  • Masajlı Duş Başlığı Seti 149 TL 

  • Halı Bandı Çift Taraflı Bez 25 TL

25 TL üstü alışveriş kampanyasında;

  • 4x50 adet Pure Baby Bebek Islak Havlu 50 TL 

  • Pril Losyon Aloe Vera 1405 ml / Bulaşık Deterjanı Limon / Elma 85 TL 

  • Torku Çıtır Gofret Mini 49 TL 

  • Sleepy Bionatural Hijyenik Ped 35 TL 

  • WD-40 Yağlama ve Pas Sökücü Sprey 100 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın