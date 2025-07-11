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11 - 17 Temmuz 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 11 - 17 Temmuz 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
11.07.2025 - 15:46

11 Temmuz 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 11 Temmuz 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Efor Geleneksel Karadeniz Çayı 1 Kg 135 TL

Efor Geleneksel Karadeniz Çayı 1 Kg 135 TL

  • Doğuş Karadeniz Çayı 1 Kg 155 TL

  • Sırma / Biryağ Ayçiçek Yağı 2 Litre 149 TL

  • Öncü Domates Salçası 1650 gr 131,90 TL

  • Kırlangıç / Yudum Egemden Natürel Sızma Zeytinyağı 1 Litre 209,50 TL

  • Kırlangıç / Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı 1 Litre 189,50 TL

  • Nimet Kurabiye 500 gr 59 TL

  • Ülker Çubuk Kraker 80 gr 7,50 TL

  • Bingo Toz Deterjan 10 Kg 359 TL

  • Pantene Şampuan 400 ml 109,50 TL

  • Pantene Tüp Saç Kremi 275 ml 89,50 TL

  • Elseve Saç Güzelleştirici Krem 150 ml 114,90 TL

  • Garnier Yüz Temizleme Jeli 200 ml 85 TL

  • Duru Türk Hamamı Banyo Sabunu 4x200 gr 89,50 TL

  • ABC Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 Litre 129 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan 3 al 2 öde indirimine buradan göz atmayı unutmayın.

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 179 TL

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 179 TL

  • Birşah Süt 1 Litre 29,50 TL

  • Birşah Yağsız Süt 1 Litre 22,50 TL

  • Peynes Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 gr 141,50 TL

  • Peynes Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 189 TL

  • Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 500 gr 99,50 TL

  • Ünal Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 600 gr 229 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 65 TL

  • Birşah Süzme Yoğurt 900 gr 79,50 TL

  • Altınkılıç Sade Kefir 1 Litre 53,50 TL

  • Eker Sade Kefir 1 Litre 51 TL

  • Sütaş / Pınar Ayran 1 Litre 30 TL

  • Namet Dana Mangal Sucuk 350 gr 189 TL

  • Piliç Nugget 300 gr 37,50 TL

  • Beşler Piliç Kokteyl Sosis 280 gr 45 TL

  • Anavarza Çiçek Balı 450 gr 149,90 TL

Activia 3 Al 2 Öde

Activia 3 Al 2 Öde

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Palmolive Duş Jeli 750 ml 99 TL

  • Lipton Buzlu Çay / Pepsi Max / Yedigün Gazlı İçecek 6x330 ml 110 TL

Kahvaltının Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları
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Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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