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BİM'e Züber Ürünleri Geliyor! 15 Temmuz 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket BİM'e Züber Ürünleri Geliyor! 15 Temmuz 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
11.07.2025 - 14:59 Son Güncelleme: 11.07.2025 - 15:00

15 Temmuz 2025  BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Lipton / Pepsi İçecek Çeşitleri 1 Litre 35 TL

Lipton / Pepsi İçecek Çeşitleri 1 Litre 35 TL

  • Dimes Cool Mix Çeşitleri 310 ml 39,50 TL

  • I-Cool Enerji İçeceği 500 ml 27 TL

  • Nescafe Xpress Kahveli Sütlü İçecek 99 TL

  • Siri Limonata Çeşitleri 200 ml 7,50 TL

  • Torku Frema Kakaolu Fındık Kreması 1000 gr 145 TL

  • Züber Meyve Topu Çeşitleri 49,50 TL

  • Züber Protein Bar 49,50 TL

  • Atıştır Mısırlı Balık Kraker 70 gr 7 TL

  • Ülker Çokonat Maxi 45 gr 23 TL

  • Keyifçe Çiğ Karışık Kuruyemiş 300 gr 155 TL

  • Patito İncecik Kabuklu Patates Cipsi 150 gr 29,50 TL

  • Master Puff Mısır Çerezi 90 gr 19,50 TL

  • Ruffles Patates Cipsi 41 TL

  • Hazarbey Keçiboynuzu 250 gr 59 TL

  • Master Pieces Yer Fıstıklı Krokan 5x30 gr 47,50 TL

  • Wafer Master Crepe Fındık Kremalı Gofret 216 gr 55 TL

  • Ülker Saklıköy Çikolata Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 3x87 gr 44 TL

  • Ülker Çizi Çıtır Kraker 120 gr 31,50 TL

  • Eti Çikolata Kaplı Krema Dolgulu Soğuk Kek 48 gr 24,50 TL

  • Haribo Yumuşak Şeker Çeşitleri 163 gr 24,50 TL

  • Torku Petibör 700 gr 69 TL

  • Ülker Olala Sufle Çikolata Soslu Mini Kek 162 gr 45 TL

  • Ülker Çilekli Çokomel 15x12 gr 55 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan 3 al 2 öde indirimine buradan göz atmayı unutmayın.

Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 319 TL

Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 319 TL

  • Deepfresh Yüzey Temizlik Havlusu 59 TL

  • Wells Tuvalet Kağıdı Bambu Özü Katkılı 199 TL

  • Wells Kağıt Havlu Bambu Özü Katkılı 129 TL

  • Sleepy Bio Natural Hijyenik Ped Uzun 49 TL

  • Sleepy Bio Natural Hijyenik Ped Gece 49 TL

  • Deepfresh Islak Havlu Lovely Babies 25 TL

  • Selpak El Yüz Havlusu 39,50 TL

  • Naturalove Temalı Baskılı Peçete 39,50 TL

  • Conform Boxer Erkek 55 TL

  • Conform Ribana Atlet Kadın 55 TL

  • Conform Ribana Atlet Erkek 55 TL

  • Conform Ribana Bato Kadın 39 TL

  • Conform Penye Bikini Kadın 30 TL

  • Vera Patik Çorap Penye Kadın 59 TL

  • Vera Patik Çorap Penye Erkek 59 TL

  • We Mara Simli Vücut Spreyi 150 ml 99 TL

  • We Mara Parfüm Kadın-Erkek 50 ml 229 TL

  • We Mara Simli Lipgloss 115 TL

  • We Mara Simli Oje 55 TL

  • Head&Shoulders Şampuan 109 TL

  • Duru Duş Jeli 650 ml 79 TL

  • Naturalove Su Geçirmez Makyaj Çantası Büyük Boy 199 TL

  • Naturalove Su Geçirmez Makyaj Çantası Orta Boy 169 TL

  • Naturalove Çantalı Toka Seti 79 TL

  • Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 5 Litre 184 TL

  • Porçöz Çok Amaçlı Sprey 750 ml 49,50 TL

  • Fairy Soğuk Suda Etkili Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 ml 99 TL

  • Mr. Valet Ayakkabı Temizlik Mendili 35 TL

  • Sitil Spor Ayakkabı Bakım Süngeri 50 ml 29 TL

  • Sitil Ayakkabı Temizleme Solüsyonu 100 ml 29 TL

  • Floppy Büzgülü İpli Kokulu Çöp Torbası 12’li 29,50 TL

  • Mr. Green Genel Amaçlı Temizlik Bezi 35 TL

  • Ekomis Konfor Sünger 25 TL

  • Ekomis Çizmez Sünger 25 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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