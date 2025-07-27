Hassas Ciltlerin Bakması Gereken 10 Nazik Bakım Ürünü
Cildiniz her şeyden çok çabuk mu etkileniyor? O zaman siz de hassas ciltler kulübüne hoş geldiniz! Hassas ciltler, yanlış bir ürünle karşılaştığında hemen tepki verdiğinden bakımı da bir o kadar nazik olmalı. Bu yüzden cildinize sürdüğünüz her şeyi adeta seçici bir anne gibi titizlikle seçmelisiniz. Biz de sizler için hassas ciltlerin güvenle kullanabileceği nazik bakım ürünlerini derledik. Şimdi gelin, bu ürünlere yakından bakalım!
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1. Bioderma Sensibio Foaming Cilt Temizleme Jeli 500 ml
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2. La Roche Posay Hyalu B5 Booster Yaşlanma Karşıtı Bakım Serumu 15 ml
3. Ducray Dexyane MeD Soothing Cream 100 ml
4. The Purest Solutions Hydrating Gentle Facial Cleanser 200 ml
5. Bepanthol Derma Temel Nemlendirici Kuru Hassas Ciltler Losyon 200 ml
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6. Darphin Intral Active Stabilizing Losyon 100 ml
7. Embryolisse Lait Creme Sensitive 100 ml
8. Avene Cicalfate+ Hassas Ciltler için Kurutucu Sprey 100 ml
9. La Roche Posay Cicaplast Baume B5 Yatıştırıcı Ve Onarıcı Bakım Kremi 100 ml
10. La Roche Posay Anthelios UVmune SPF+50 Hassas Ciltler İçin Yüksek Korumalı Yüz Güneş Kremi 50 ml
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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