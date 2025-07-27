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Hassas Ciltlerin Bakması Gereken 10 Nazik Bakım Ürünü

etiket Hassas Ciltlerin Bakması Gereken 10 Nazik Bakım Ürünü

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
27.07.2025 - 15:18

Cildiniz her şeyden çok çabuk mu etkileniyor? O zaman siz de hassas ciltler kulübüne hoş geldiniz! Hassas ciltler, yanlış bir ürünle karşılaştığında hemen tepki verdiğinden bakımı da bir o kadar nazik olmalı. Bu yüzden cildinize sürdüğünüz her şeyi adeta seçici bir anne gibi titizlikle seçmelisiniz. Biz de sizler için hassas ciltlerin güvenle kullanabileceği nazik bakım ürünlerini derledik. Şimdi gelin, bu ürünlere yakından bakalım!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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1. Bioderma Sensibio Foaming Cilt Temizleme Jeli 500 ml

1. Bioderma Sensibio Foaming Cilt Temizleme Jeli 500 ml

Hassas ciltler için özel olarak geliştirilmiş nem teknolojisine sahip Bioderma Sensibio Foaming Cilt Temizleme Jeli ile hem temizlik yapabilir hem de nem kaybınızı telafi edebilirsiniz. 

Kullanım Şekli: 

  • Önceden su ile hafifçe ıslatılmış nemli cilde uygulamalısınız. 

  • Yüze uygularken köpürtün ve ardından bol su ile durulayın. Daha sonra hafifçe kurulayabilirsiniz.

  • Sabah ve akşam kullanıma uygundur.

Bioderma Sensibio Foaming Cilt Temizleme Jeli 500 ml

2. La Roche Posay Hyalu B5 Booster Yaşlanma Karşıtı Bakım Serumu 15 ml

2. La Roche Posay Hyalu B5 Booster Yaşlanma Karşıtı Bakım Serumu 15 ml

İçeriğinde bulunan termal su ile cildinize hem dolgun hem de ışıl ışıl görüntü katan La Roche Posay Hyalu B5 Booster Yaşlanma Karşıtı Bakım Serumu, Vitamin B5 içeren bir formüle de sahip. Kırışıklıklar için de biçilmiş kaftan olduğunu söyleyebiliriz. Başta hassas ciltler olmak üzere tüm cilt tiplerine uygun olarak üretilmiş. Sabah veya akşam yüzünüze masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

La Roche Posay Hyalu B5 Booster Yaşlanma Karşıtı Bakım Serumu 15 ml

3. Ducray Dexyane MeD Soothing Cream 100 ml

3. Ducray Dexyane MeD Soothing Cream 100 ml

Gliserin, shea yağı ve trigliseridlerden oluşan bileşimi sayesinde kuru kalmış ciltler için bir kurtarıcı niteliğinde. Cildinizi tüm zararlı etkenlere karşı daha rahat korumanız sayesinde mümkün. Gerekli bölgeye günde bir veya iki kez uygulayabilirsiniz.

Ducray Dexyane MeD Soothing Cream 100 ml

4. The Purest Solutions Hydrating Gentle Facial Cleanser 200 ml

4. The Purest Solutions Hydrating Gentle Facial Cleanser 200 ml

Cilt bakım rutininizin bir aşamasını, mutlaka The Purest Solutions Hydrating Gentle Facial Cleanser'a ayırmalısınız. Hem güneşin etkilerine hem de yaşlanma belirtilerine karşı oldukça güçlü bir içeriğe sahip. Hem temizliğinizi yapıp hem de cildinizi rahatlıklar nemlendirebilirsiniz.

The Purest Solutions Hydrating Gentle Facial Cleanser 200 ml

5. Bepanthol Derma Temel Nemlendirici Kuru Hassas Ciltler Losyon 200 ml

5. Bepanthol Derma Temel Nemlendirici Kuru Hassas Ciltler Losyon 200 ml

Hafif ve yapışkan olmayan yapısıyla çok hızlı bir şekilde cildinizde etkisini gösterebilen bu losyon aynı zamanda uzun süreli korumanın da anahtarını elinde tutuyor. İçinde bulunan Provitamin B5, B3 Vitamini ile de desteğini cildinizden esirgemiyor. Tüm vücudunuza her gün istenilen sıklıkta rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Özellikle yaz ayları için çok ideal.

Bepanthol Derma Temel Nemlendirici Kuru Hassas Ciltler Losyon 200 ml

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6. Darphin Intral Active Stabilizing Losyon 100 ml

6. Darphin Intral Active Stabilizing Losyon 100 ml

Hem parlaklık veriyor hem de cildinizi bir nem bombasına dönüştürüyor.  Pürüzsüz görünmek düşündüğünüz kadar zor değil. Sabah ve akşam serumunuzu kullandıktan sonra cildinize nazikçe masaj yaparak kullanabilirsiniz.

Darphin Intral Active Stabilizing Losyon 100 ml

7. Embryolisse Lait Creme Sensitive 100 ml

7. Embryolisse Lait Creme Sensitive 100 ml

%98 doğal içeriği ile adeta göz kamaştırıyor. Doğal yapısı ile ailenizdeki her yaştan bireyin kullanabileceği bir ürün. Makyaj bazı olarak kullanılabilirken aynı zamanda cildi de yoğun ölçüde besleyebiliyor. Çocuk ve bebekleriniz için de kullanmanız sorun teşkil etmez. 

Embryolisse Lait Creme Sensitive 100 ml

8. Avene Cicalfate+ Hassas Ciltler için Kurutucu Sprey 100 ml

8. Avene Cicalfate+ Hassas Ciltler için Kurutucu Sprey 100 ml

Yine doğal içeriği ile her yaştan kişinin kullanabileceği bir sprey ile karşınızdayız. Avene Termal Su'dan elde edilen postbiyotik aktif madde ile daha mat bir görünüm de sağlamakta. 

Avene Cicalfate+ Hassas Ciltler için Kurutucu Sprey 100 ml

9. La Roche Posay Cicaplast Baume B5 Yatıştırıcı Ve Onarıcı Bakım Kremi 100 ml

9. La Roche Posay Cicaplast Baume B5 Yatıştırıcı Ve Onarıcı Bakım Kremi 100 ml

Bebek, çocuk ve yetişkinlerde, tüm vücuda yüze ve dudaklara uygulanabilen bakım kremi, cildi yoğun bir şekilde besliyor. 

Kullanım Şekli: 

  • Her gün, ihtiyaç duyulan anlarda yıkanmış ve kurulanmış cilde uygulayabilirsiniz. 

  • Yoğun miktarlarda kullanılabilir. 

  • Vücut, yüz ve dudaklara da rahatlıkla uygulanabiliyor.

  • ​Göz çevresiyle mutlak temastan kaçının.

La Roche Posay Cicaplast Baume B5 Yatıştırıcı Ve Onarıcı Bakım Kremi 100 ml

10. La Roche Posay Anthelios UVmune SPF+50 Hassas Ciltler İçin Yüksek Korumalı Yüz Güneş Kremi 50 ml

10. La Roche Posay Anthelios UVmune SPF+50 Hassas Ciltler İçin Yüksek Korumalı Yüz Güneş Kremi 50 ml

Gelelim güneşten korunmaya! Geniş spektrumlu güneş koruması sağlayan yüz güneş kremimiz, aynı zamanda özel formülü sayesinde tere ve suya karşı da oldukça dayanıklı. Yüzünüzde beyaz krem izi de bırakmıyor. En uzun UVA ışınlarına karşı bile en etkili UV filtresi de yaz aylarında imdadınıza bir süper kahraman edasıyla yetişecek. 

La Roche Posay Anthelios UVmune SPF+50 Hassas Ciltler İçin Yüksek Korumalı Yüz Güneş Kremi 50 ml

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Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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