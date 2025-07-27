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İndirim Günleri Başlıyor! 26 Temmuz - 1 Ağustos Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 26 Temmuz - 1 Ağustos Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
27.07.2025 - 12:33

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 26 Temmuz - 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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25 Temmuz 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 199,95 TL

Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 199,95 TL
onedio.com

  • Dana Kasap Sucuk 400 gr 225 TL

  • Gezen Tavuk Yumurtası 10'lu 69,50 TL

  • Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 219 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 129,50 TL

  • Birşah Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 57,50 TL

  • Birşah Kaymaklı Tava Yoğurt 1,5 Kg 74,50 TL

  • Bozbeyi Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peeyniri 300 gr 89 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 155 TL

  • Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 147,50 TL

  • Safya Ayçiçek Yağı Pet 4,5 Litre 339 TL

  • Freedo Dolce Mini 6x60 ml 129 TL

  • Ovadan Baldo Pirinç 2,5 Kg 172,50 TL

  • Yöremce İri Kuru Fasulye 1 Kg 57,50 TL

  • Oylum Gofret 450 gr 40 TL

  • Bebelac Bebek Maması Biberon 400 gr 249 TL

Market ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Perwoll Sıvı Deterjan 2,97 Litre 199 TL

Perwoll Sıvı Deterjan 2,97 Litre 199 TL
onedio.com

  • Omo Toz Deterjan 5,5 Kg 275 TL

  • Colgon Kireç Önleyici 250 gr 99,90 TL

  • Prill Bulaşık Deterjanı 653 ml 49,90 TL

  • Asperox Sarı Güç Genel Amaçlı Temizleyici 1 Litre 75 TL

  • Asperox Mavi Güç Ultra Kireç ve Pas Sökücü 1 Litre 75 TL

  • Clear Şampuan 350 ml 118 TL

  • Narsprin Genel Amaçlı Temizlik Sıvısı 5 Litre 109 TL

  • Axe Erkek Deodorant 150 ml 129 TL

  • Sea Color Saç Boyası 87 TL

  • Grill Time Biriket Mangal Kömürü 2 Kg 99 TL

  • Kavanoz Kapağı 10'lu 27,95 TL

  • Inflame Led Ampul 9W 37 TL

Calve Ketçap 65,90 TL

Calve Ketçap 65,90 TL
onedio.com

Market ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Dardanel ton balıklarda %50 indirim

Dardanel ton balıklarda %50 indirim
onedio.com
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onedio.com

Market ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Çerezya ürünlerinde %15 indirim

Çerezya ürünlerinde %15 indirim
onedio.com

Çerezya ürünlerinde %15 indirim

Çerezya ürünlerinde %15 indirim
onedio.com

Bingo Yüzey Temizlik Havlusu 96'lı 60 TL

Bingo Yüzey Temizlik Havlusu 96'lı 60 TL
onedio.com

Market ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;
onedio.com
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Kahvaltının Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları
onedio.com

Market ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com

Bitmeden Al

Bitmeden Al
onedio.com

Bitmeden Al

Bitmeden Al
onedio.com

Market ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

31 Temmuz 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

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Piranha Bluetooth Hoparlör 349 TL

Piranha Bluetooth Hoparlör 349 TL
onedio.com

  • Toshiba 65' UHD VIDAA Tv 24.999 TL

  • HI-LEVEL 55' UHD Smart Tv 14.999 TL

  • Onvo 43' FHD OLED Google Tv 9.499 TL

  • HI-LEVEL 40' FHD Smart Tv 7.399 TL

  • Piranha Su Geçirmez Telefon Kılıfı 159 TL

  • Logitech M196 Bluetooth Kablosuz Klavye 399 TL

Elektronik ürünlerde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Arzum Mistost Tost Makinesi 1.999 TL

Arzum Mistost Tost Makinesi 1.999 TL
onedio.com

  • Sinbo Elektrikli Çay Makinesi 899 TL

  • Fantom Dikey Süpürge 1.799 TL

  • Aprilla Dijital Banyo Baskülü 299 TL

  • Kiwi Çubuk El Blender 499 TL

SEG STF 65 Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 6.899 TL

SEG STF 65 Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 6.899 TL
onedio.com

  • Regal Cam Ankastre Set 3'lü 14.999 TL

  • Regal Büro Tipi Buzdolabı 6.499 TL

Revolt 150 CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL

Revolt 150 CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL
onedio.com
  • Revolt 125 CC Benzinli Motosiklet 45.990 TL

Çok Amaçlı Yağlayıcı Sprey 49,50 TL

Çok Amaçlı Yağlayıcı Sprey 49,50 TL
onedio.com

  • Saplı Çekiç 85 TL

  • Sprey Boya 69 TL

  • Mini Masa Mengenesi 109 TL

  • Ahşap Saplı İşkence 129 TL

  • MDF Hızlı Yapıştırıcı Kit 59,50 TL

Yapı market ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Seramik Derin Tencere 699 TL

Seramik Derin Tencere 699 TL
onedio.com

  • Seramik Tava 449 TL

  • Seramik Kapaklı Sahan 429 TL

  • Döküm Waffle Tavası 599 TL

  • Borosilikat Bombeli Meşrubat Bardağı 4'lü 169 TL

  • Çelik Termos 499 TL

  • Ayaklı Cam Meyvelik 129 TL

  • Saklama Kabı 79,50 TL

  • Çok Amaçlı Saklama Kabı 139 TL

  • Çöp Kovası 60 TL

İndirimli ev yaşam ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Nest Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.999 TL

Nest Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.999 TL
onedio.com

  • Oscar Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.499 TL

  • Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL

  • Roboom ABS Büyük Boy Valiz 779 TL

  • Roboom ABS Orta Boy Valiz 689 TL

  • Roboom ABS Kabin Boy Valiz 589 TL

Oyuncak Doktor Seti 139 TL

Oyuncak Doktor Seti 139 TL
onedio.com

1 Alana 1 Bedava

1 Alana 1 Bedava
onedio.com

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Market ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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onedio.com

1 Ağustos 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

TCL 43" Full HD QLED Android Tv 12.450 TL

TCL 43" Full HD QLED Android Tv 12.450 TL
onedio.com

  • TCL 65' 4K HDR Google Tv 29.900 TL

  • Razer Blackshark V2 X Kablolu Kulaküstü Kulaklık 2.190 TL

  • Omix X6 Cep Telefonu 5.750 TL

  • TCL 9.000 BTU Portatif Klima 13.990 TL

  • Polosmart El Feneri 199 TL

  • Fakir Spring Buharlı Ütü 990 TL

  • Fakir Freelander Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.750 TL

  • Fakir Pure Clean Islak & Kuru Şarjlı Süpürge 4.990 TL

  • Fakir Starky ÖKO 2'si 1 Arada Dik Süpürge ve El Süpürgesi 1.749 TL

  • Altus Mini Ütü 890 TL

  • Fakir Tea N More Çay Makinesi 1.190 TL

  • Fakir Kaave Mono Türk Kahvesi Makinesi 990 TL

  • Fakir El Mikseri 990 TL

  • Kumtel Mutfak Robotu 1.250 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 749 TL

  • Kumtel Cam Mutfak Baskülü 249 TL

  • Fakir Arya Mutfak Şefi 3.990 TL

Elektronik ürünlerde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Ayarlanabilir Büyük Süzgeç 459 TL

Ayarlanabilir Büyük Süzgeç 459 TL
onedio.com

  • Mottolu Matara 530 ml 99 TL

  • Solingen Tırtıklı Mutfak Bıçağı 11 cm 109 TL

  • Pratik İpli Doğrayıcı 259 TL

  • Alipna Bıçak Seti 3'lü 399 TL

  • Benante Paslanmaz Çelik Pipet 69 TL

  • Kitap Şekilli Vazo 109 TL

  • Vip Ahmet Organizer 229 TL

  • Vip Ahmet Diamond Kek Fanusu 179 TL

  • Vip Ahmet Yeşillik Saklama Kabı 1700 ml 89 TL

  • Yoğurt Süzme Kabı 169 TL

  • Süzgeçli Kare Kase 99 TL

  • Kare Renkli Saklama Kabı 159 TL

  • Taze Tutan Esnek Saklama Kabı 45 TL

  • Kapaklı Kare Kase 89 TL

  • Kapaklı Hamur Leğeni 75 TL

  • Silikon Pişirme Matı 79 TL

  • Duvar Organizeri 2'li 109 TL

  • 2 Katlı Tekerlekli Organizer 129 TL

  • Bas Aç Çöp Kovası 209 TL

  • Mandal Çeşitleri 20'li 35 TL

  • Şeffa Askı Seti 6'lı 59 TL

Paşabahçe Crystallin Madlen Dikdörtgen Ayaklı Servis Tabağı 269 TL

Paşabahçe Crystallin Madlen Dikdörtgen Ayaklı Servis Tabağı 269 TL
onedio.com

  • Paşabahçe Crystallin Madlen Kare Tatlı Tabağı 2'li 199 TL

  • Paşabahçe Lavinia Kase 1500 cc 219 TL

  • Paşabahçe Beykoz Çay Bardağı 6'lı 249 TL

  • Erişme / Makarna Makinesi 789 TL

  • Bonera Tek Fiyat Emaye Ürünler 249 TL

  • Rakle Bambu Standlı Cam Kahvaltı Takımı 339 TL

  • Keramika Kahve Finzan Seti 12 Parça 399 TL

  • Keramika Ahşap Kapaklı Baharatlık 3'lü 279 TL

  • Çiğ Köfte Tepsisi 169 TL

  • Yuvarlak Metal Tepsi 65 TL

  • Kaydırmaz Kesim Panosu 55 TL

  • Melamin Tepsi 59 TL

  • Krom Sini 279 TL

  • Güveç Tencere 109 TL

  • Dolma Kapağı 49 TL

  • Porsiyonluk yuvarlak Güveç 6'lı 89 TL

  • Rakle Lisanslı Bardaklı Başucu Sürahisi 700 cc 129 TL

  • Cam Baharatlık 244 cc 29 TL

  • Benante Kedi Figürlü Kaşıklı Kupa 450 ml 229 TL

  • 3 Bölmeli Çerezlik 49 TL

İndirimli ev yaşam ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

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Kaşmir Halı Coco Paspas 40x60 cm 199 TL

Kaşmir Halı Coco Paspas 40x60 cm 199 TL
onedio.com

  • Lee Erkek Tişört 269 TL

  • El Havlusu 39 TL

  • Yüz Havlusu 85 TL

  • Pvc Masa Örtüsü 140x180 cm 149 TL

  • Kurulama Bezi 3'lü 39 TL

  • Deluxe Large Hurç 30x40x45 cm 69 TL

  • Deluxe Large Hurç 25x30x30 cm 139 TL

  • Deluxe Midi Kutu 105 TL

  • Deluxe Mini Kutu 89 TL

  • Deluxe Jumbo Hurç 129 TL

  • Mikro Kep 89 TL

  • Yıkamalı Kep 99 TL

  • Fermuarlı Kep 99 TL

  • Kadın Taşlı Kep 159 TL

  • Kadın Payetli Kep 129 TL

  • Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tişört 329 TL

  • Büyük Beden Hambez Elbise 339 TL

  • Büyük Beden Ev Elbisesi 219 TL

  • Kadın Bluz 199 TL

  • Büyük Beden Kadın Bluz 229 TL

  • Bebek Müslin Panço 149 TL

  • Masa Örtüsü 140x140 cm 79 TL

  • Büyük Beden Erkek Hambez Şort 239 TL

  • Büyük Beden Kadın Hambez Kapri 239 TL

Akülü Renegade ATV 25.990 TL

Akülü Renegade ATV 25.990 TL
onedio.com

  • Akülü Chevrolet Camaro 20.000 TL

  • Akülü Range Rover 20.000 TL

  • Akülü Volvo Kepçe 32.500 TL

ŞOK 26 Temmuz 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Rookie Led Tekerlekli Scooter 699 TL

Rookie Led Tekerlekli Scooter 699 TL
onedio.com

  • Hot Wheels Tekli Araba 75 TL 

  • Gokidy Su Halka Oyunu 100 TL 

  • Uzaktan Kumandalı Pick-Up 449 TL

  • Barbie Pırıltılı Bebekler 249 TL 

  • Modern Pilli Lavabo 499 TL 

  • Basket Atma Oyunu 50 TL 

  • Gokidy Mini Print Kamera 999 TL 

  • Rampage Hytech HY-X6 Story Siyah Gaming Oyuncu Mouse 199 TL

  • Rampage KB-RX77 Runner Oyuncu Klavye 749 TL 

  • Rampage RP-PS5 RGB Işıklı Şarj İstasyonu 599 TL

  • Luvlie Spor Şıklığı 399 TL 

  • Ahşap Yapboz 100 TL 

  • Minik Dostum Seyahat Çantası 100 TL 

  • Büyük Gırgırlı Köpük Tabanca 129 TL 

  • Kalkanlı Su Atıcı 129 TL 

  • Pervaneli Su Atıcı 129 TL 

  • Serbest Teker Araç Seti 75 TL

25 TL üstü alışverişlerde;

  • 50 ml Sensodyne Tam Koruma Beyazlatıcılı Diş Macunu 70 TL

  • 1+1 Sensodyne Diş Eti Bakımı Diş Fırçası 80 TL 

  • Ülker Biskrem Extra Kakaolu 29 TL 

  • Nesquik Çokokare 60 TL

  • 6'lı Selpak Yağ Emici Havlu 75 TL

İndirimli Gaming ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Ne Alırsan 50 TL

Ne Alırsan 50 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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