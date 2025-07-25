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BİM'e Portatif Klima Geliyor! 1 Ağustos 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Portatif Klima Geliyor! 1 Ağustos 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
25.07.2025 - 09:50 Son Güncelleme: 25.07.2025 - 10:54

1 Ağustos 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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TCL 43" Full HD QLED Android Tv 12.450 TL

TCL 43" Full HD QLED Android Tv 12.450 TL

  • TCL 65' 4K HDR Google Tv 29.900 TL

  • Razer Blackshark V2 X Kablolu Kulaküstü Kulaklık 2.190 TL

  • Omix X6 Cep Telefonu 5.750 TL

  • TCL 9.000 BTU Portatif Klima 13.990 TL

  • Polosmart El Feneri 199 TL

  • Fakir Spring Buharlı Ütü 990 TL

  • Fakir Freelander Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.750 TL

  • Fakir Pure Clean Islak & Kuru Şarjlı Süpürge 4.990 TL

  • Fakir Starky ÖKO 2'si 1 Arada Dik Süpürge ve El Süpürgesi 1.749 TL

  • Altus Mini Ütü 890 TL

  • Fakir Tea N More Çay Makinesi 1.190 TL

  • Fakir Kaave Mono Türk Kahvesi Makinesi 990 TL

  • Fakir El Mikseri 990 TL

  • Kumtel Mutfak Robotu 1.250 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 749 TL

  • Kumtel Cam Mutfak Baskülü 249 TL

  • Fakir Arya Mutfak Şefi 3.990 TL

Elektronik ürünlerde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Ayarlanabilir Büyük Süzgeç 459 TL

Ayarlanabilir Büyük Süzgeç 459 TL

  • Mottolu Matara 530 ml 99 TL

  • Solingen Tırtıklı Mutfak Bıçağı 11 cm 109 TL

  • Pratik İpli Doğrayıcı 259 TL

  • Alipna Bıçak Seti 3'lü 399 TL

  • Benante Paslanmaz Çelik Pipet 69 TL

  • Kitap Şekilli Vazo 109 TL

  • Vip Ahmet Organizer 229 TL

  • Vip Ahmet Diamond Kek Fanusu 179 TL

  • Vip Ahmet Yeşillik Saklama Kabı 1700 ml 89 TL

  • Yoğurt Süzme Kabı 169 TL

  • Süzgeçli Kare Kase 99 TL

  • Kare Renkli Saklama Kabı 159 TL

  • Taze Tutan Esnek Saklama Kabı 45 TL

  • Kapaklı Kare Kase 89 TL

  • Kapaklı Hamur Leğeni 75 TL

  • Silikon Pişirme Matı 79 TL

  • Duvar Organizeri 2'li 109 TL

  • 2 Katlı Tekerlekli Organizer 129 TL

  • Bas Aç Çöp Kovası 209 TL

  • Mandal Çeşitleri 20'li 35 TL

  • Şeffa Askı Seti 6'lı 59 TL

Paşabahçe Crystallin Madlen Dikdörtgen Ayaklı Servis Tabağı 269 TL

Paşabahçe Crystallin Madlen Dikdörtgen Ayaklı Servis Tabağı 269 TL

  • Paşabahçe Crystallin Madlen Kare Tatlı Tabağı 2'li 199 TL

  • Paşabahçe Lavinia Kase 1500 cc 219 TL

  • Paşabahçe Beykoz Çay Bardağı 6'lı 249 TL

  • Erişme / Makarna Makinesi 789 TL

  • Bonera Tek Fiyat Emaye Ürünler 249 TL

  • Rakle Bambu Standlı Cam Kahvaltı Takımı 339 TL

  • Keramika Kahve Finzan Seti 12 Parça 399 TL

  • Keramika Ahşap Kapaklı Baharatlık 3'lü 279 TL

  • Çiğ Köfte Tepsisi 169 TL

  • Yuvarlak Metal Tepsi 65 TL

  • Kaydırmaz Kesim Panosu 55 TL

  • Melamin Tepsi 59 TL

  • Krom Sini 279 TL

  • Güveç Tencere 109 TL

  • Dolma Kapağı 49 TL

  • Porsiyonluk yuvarlak Güveç 6'lı 89 TL

  • Rakle Lisanslı Bardaklı Başucu Sürahisi 700 cc 129 TL

  • Cam Baharatlık 244 cc 29 TL

  • Benante Kedi Figürlü Kaşıklı Kupa 450 ml 229 TL

  • 3 Bölmeli Çerezlik 49 TL

İndirimli ev yaşam ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Kaşmir Halı Coco Paspas 40x60 cm 199 TL

Kaşmir Halı Coco Paspas 40x60 cm 199 TL

  • Lee Erkek Tişört 269 TL

  • El Havlusu 39 TL

  • Yüz Havlusu 85 TL

  • Pvc Masa Örtüsü 140x180 cm 149 TL

  • Kurulama Bezi 3'lü 39 TL

  • Deluxe Large Hurç 30x40x45 cm 69 TL

  • Deluxe Large Hurç 25x30x30 cm 139 TL

  • Deluxe Midi Kutu 105 TL

  • Deluxe Mini Kutu 89 TL

  • Deluxe Jumbo Hurç 129 TL

  • Mikro Kep 89 TL

  • Yıkamalı Kep 99 TL

  • Fermuarlı Kep 99 TL

  • Kadın Taşlı Kep 159 TL

  • Kadın Payetli Kep 129 TL

  • Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tişört 329 TL

  • Büyük Beden Hambez Elbise 339 TL

  • Büyük Beden Ev Elbisesi 219 TL

  • Kadın Bluz 199 TL

  • Büyük Beden Kadın Bluz 229 TL

  • Bebek Müslin Panço 149 TL

  • Masa Örtüsü 140x140 cm 79 TL

  • Büyük Beden Erkek Hambez Şort 239 TL

  • Büyük Beden Kadın Hambez Kapri 239 TL

Akülü Renegade ATV 25.990 TL

Akülü Renegade ATV 25.990 TL

  • Akülü Chevrolet Camaro 20.000 TL

  • Akülü Range Rover 20.000 TL

  • Akülü Volvo Kepçe 32.500 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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