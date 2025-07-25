BİM'e Portatif Klima Geliyor! 1 Ağustos 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
1 Ağustos 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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TCL 43" Full HD QLED Android Tv 12.450 TL
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Ayarlanabilir Büyük Süzgeç 459 TL
Paşabahçe Crystallin Madlen Dikdörtgen Ayaklı Servis Tabağı 269 TL
Kaşmir Halı Coco Paspas 40x60 cm 199 TL
Akülü Renegade ATV 25.990 TL
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