Ev Alışverişi Yapmanın Tam Zamanı: Günlük İhtiyaçlara Özel Sepet İndirimi
İnternet üzerinden ürün fiyatlarını araştırıyor, hatta marketleri dolaşıp fiyat karşılaştırması yapıyorsanız doğru yerdesiniz. Market alışverişini uyguna getirmek isteyenlerin seveceği 'Sepette 4 Al 3 Öde' kampanyası başladı.
Bu içerik 23.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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21.07.2025 tarihinde başlayan ''Süpermarket Ürünlerinde 4 Al 3 Öde'' günlük ihtiyaçlarınızı uygun fiyata almak için fırsat sunuyor.
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Temizlik malzemelerinden gıda ürünlerine yüzlerce üründe geçerli olan ürünleri sepetinize eklemeye başlayabilirsiniz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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