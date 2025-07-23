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Ev Alışverişi Yapmanın Tam Zamanı: Günlük İhtiyaçlara Özel Sepet İndirimi

etiket Ev Alışverişi Yapmanın Tam Zamanı: Günlük İhtiyaçlara Özel Sepet İndirimi

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
23.07.2025 - 16:27

İnternet üzerinden ürün fiyatlarını araştırıyor, hatta marketleri dolaşıp fiyat karşılaştırması yapıyorsanız doğru yerdesiniz. Market alışverişini uyguna getirmek isteyenlerin seveceği 'Sepette 4 Al 3 Öde' kampanyası başladı.

Bu içerik 23.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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21.07.2025 tarihinde başlayan ''Süpermarket Ürünlerinde 4 Al 3 Öde'' günlük ihtiyaçlarınızı uygun fiyata almak için fırsat sunuyor.

21.07.2025 tarihinde başlayan ''Süpermarket Ürünlerinde 4 Al 3 Öde'' günlük ihtiyaçlarınızı uygun fiyata almak için fırsat sunuyor.

Temizlik malzemelerinden tutun gıda ürünlerine ve hatta evcil hayvan ürünlerine kadar yüzlerce üründe geçerli bir fırsat.

Temizlik malzemelerinden gıda ürünlerine yüzlerce üründe geçerli olan ürünleri sepetinize eklemeye başlayabilirsiniz.

Temizlik malzemelerinden gıda ürünlerine yüzlerce üründe geçerli olan ürünleri sepetinize eklemeye başlayabilirsiniz.

Market alışverişini uyguna getirmek istiyorsanız Sepette 4 Al 3 Öde kampanyasına buradan göz atabilirsiniz.

Günün Fırsatlarına da buradan göz atmayı unutmayın.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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