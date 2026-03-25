500 TL Altına Alabileceğiniz Kullanışlı Ürün Önerileri

Sena YİĞİT
25.03.2026 - 06:57

Cüzdanınızı yormadan hayatınıza pratiklik ve konfor katmaya ne dersiniz? 'Küçük dokunuşlar, büyük farklar yaratır' sözünün tam karşılığı olan bu listede, teknolojiden ev yaşamına, mutfaktan doğa sporlarına kadar her alandan en kullanışlı ürünleri seçtik. Bazı ürünler 'yok artık' dedirtecek fiyata sahip, bizden söylemesi!

Bu içerik 24.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Evcil hayvanınıza zeka oyunu: Mama Bulmaca Oyuncağı!

Dostunuzun hem zekasını geliştirecek hem de hızlı yeme alışkanlığını önleyecek harika bir çözüm! Dönerek açılan kapakları ve ödül mama dağıtma özelliğiyle bu oyuncak, köpeğinizin stresini atmasına ve keyifli vakit geçirmesine yardımcı oluyor.

Busstier Köpek Mama Bulmaca Oyuncağı

Banyonuzun yeni düzenleyicisi: Saç Kurutma Makinesi Tutucu!

Saç kurutma makinesini nereye koyacağınızı bilemiyorsanız, bu duvara monte edilebilir tutucu tam size göre! Antrasit rengiyle şık ve modern bir duruş sergileyen bu pratik depolama çözümü, banyonuzdaki karmaşayı anında sonlandırıyor.

Busstier Saç Kurutma Makinesi Tutucu Banyo Organizeri

Seyahatte mama ve su derdine son: Portatif Evcil Hayvan Matarası!

Dostunuzla çıktığınız gezilerde, yürüyüşlerde veya seyahatlerde mama ve su taşımak hiç bu kadar kolay olmamıştı! 400 ml su ve 180 ml mama haznesine sahip bu BPA içermeyen matara, tek bir hareketle dostunuzun susuzluğunu ve açlığını gideriyor.

Busstier Portatif Kedi Köpek Mama Ve Su Kabı

Her an aydınlık bir ortam: Şarjlı Taşınabilir LED Ampul!

USB ile şarj edilebilir olması ve asma kancası sayesinde, kamptan bahçeye, balkondan banyoya kadar her yerde kullanabilirsiniz. 3 kademeli ışık ayarı ve acil durum moduyla bu lamba, aydınlatma ihtiyacınızı en pratik şekilde karşılıyor.

Vios Store Şarjlı Taşınabilir LED Ampul Lamba

Anahtarlığınızdaki çok amaçlı kahraman: Mini El Feneri!

COB teknolojisiyle 800 lümen parlaklığında ışık sunan bu mini fener, sadece aydınlatma sağlamıyor. 7 farklı modu, düdük, jilet, şişe açacağı ve kamp ateş başlatıcı gibi özellikleriyle bu anahtarlık tipi fener, acil durumlarda en büyük yardımcınız.

Orret Home Çok Fonksiyonlu Mini El Feneri

Doğada hayatta kalma kiti: Acil Durum Magnezyum Çubuk Çakmaktaşı!

Kamp, karavan veya doğa yürüyüşlerinde ateş yakmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Magnezyum çubuk ve çakmaktaşı sayesinde her türlü hava koşulunda ateş başlatabilirsiniz. Düdük hediyesiyle de acil durumlarda sesinizi duyurabilirsiniz.

Orret Home Acil Durum Magnezyum Çubuk Çakmaktaşı

İlacınızı ve suyunuzu tek bir şişede taşıyın: İlaç Kutulu Su Matarası!

Düzenli ilaç kullananlar için hayat kurtarıcı bir ürün! 7 bölmeli ilaç kutusu kapağa entegre edilmiş bu su şişesi, ilacınızı ve suyunuzu tek bir yerde taşımanızı sağlıyor. Pratik kapağı ve kolay taşınabilir olmasıyla bu matara, yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir yardımcı.

Busstier İlaç Kutulu Su Matarası

Bebeklere ek gıda başlangıç seti: Profesyonel Yoğurt Mayalama Makinesi!

Yavrunuza sağlıklı ve doğal yoğurtlar mayalamak için profesyonel bir çözüm! 7 adet kavanozuyla farklı yoğurt çeşitlerini aynı anda mayalayabilir, ek gıda başlangıcında bebeğinize en taze ve en besleyici yoğurtları sunabilirsiniz.

VZN 20W 1,5Lt. Yoğurt Mayalama Makinesi

Tencere içinde buharda pişirme mucizesi: Paslanmaz Çelik Aparat!

Yemeklerinizi daha sağlıklı ve lezzetli pişirmenin en kolay yolu! 24 cm çapındaki bu paslanmaz çelik aparatla sebzeleri, mantıları, hamur işlerini buharda pişirebilir, vitamin ve mineral kaybını en aza indirebilirsiniz. Tencere içi çok amaçlı buhar rafı mutfakta işinizi kolaylaştırıyor.

MallArt® Paslanmaz Çelik Buharda Pişirme Aparatı

