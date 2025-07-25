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25 - 31 Temmuz 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 25 - 31 Temmuz 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
25.07.2025 - 10:53

25 Temmuz 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 25 Temmuz 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 199,95 TL

Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 199,95 TL

  • Dana Kasap Sucuk 400 gr 225 TL

  • Gezen Tavuk Yumurtası 10'lu 69,50 TL

  • Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 219 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 129,50 TL

  • Birşah Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 57,50 TL

  • Birşah Kaymaklı Tava Yoğurt 1,5 Kg 74,50 TL

  • Bozbeyi Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peeyniri 300 gr 89 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 155 TL

  • Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 147,50 TL

  • Safya Ayçiçek Yağı Pet 4,5 Litre 339 TL

  • Freedo Dolce Mini 6x60 ml 129 TL

  • Ovadan Baldo Pirinç 2,5 Kg 172,50 TL

  • Yöremce İri Kuru Fasulye 1 Kg 57,50 TL

  • Oylum Gofret 450 gr 40 TL

  • Bebelac Bebek Maması Biberon 400 gr 249 TL

Market ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Perwoll Sıvı Deterjan 2,97 Litre 199 TL

Perwoll Sıvı Deterjan 2,97 Litre 199 TL

  • Omo Toz Deterjan 5,5 Kg 275 TL

  • Colgon Kireç Önleyici 250 gr 99,90 TL

  • Prill Bulaşık Deterjanı 653 ml 49,90 TL

  • Asperox Sarı Güç Genel Amaçlı Temizleyici 1 Litre 75 TL

  • Asperox Mavi Güç Ultra Kireç ve Pas Sökücü 1 Litre 75 TL

  • Clear Şampuan 350 ml 118 TL

  • Narsprin Genel Amaçlı Temizlik Sıvısı 5 Litre 109 TL

  • Axe Erkek Deodorant 150 ml 129 TL

  • Sea Color Saç Boyası 87 TL

  • Grill Time Biriket Mangal Kömürü 2 Kg 99 TL

  • Kavanoz Kapağı 10'lu 27,95 TL

  • Inflame Led Ampul 9W 37 TL

Calve Ketçap 65,90 TL

Calve Ketçap 65,90 TL

Market ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Dardanel ton balıklarda %50 indirim

Dardanel ton balıklarda %50 indirim

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Çerezya ürünlerinde %15 indirim

Çerezya ürünlerinde %15 indirim

Çerezya ürünlerinde %15 indirim

Çerezya ürünlerinde %15 indirim

Bingo Yüzey Temizlik Havlusu 96'lı 60 TL

Bingo Yüzey Temizlik Havlusu 96'lı 60 TL

Market ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

Kahvaltının Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları

Market ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

Bitmeden Al

Bitmeden Al

Bitmeden Al

Bitmeden Al

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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