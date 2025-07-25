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29 Temmuz 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 29 Temmuz 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
25.07.2025 - 10:23

29 Temmuz 2025  BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
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Lezita Piliç Bonfile 1000 gr 89,90 TL

Lezita Piliç Bonfile 1000 gr 89,90 TL

  • Vadim Yarım Yağlı Tost Peyniri 2 Kg 349 TL

  • Banvit Piliç Çıtır Lokum 1000 gr 199 TL

  • Banvit Piliç Uzun Sosis 1000 gr 89 TL

  • Cumhuriyet Sucukları Dana Mangal Sucuk 350 gr 289 TL

  • Akşeker Dilimli Kokoreç 200 gr 149 TL

  • Pınar Açıkbüfe Hindi Salam 900 gr 99 TL

  • Namet Fıstıklı Hindi Salam 2x50 gr 27,50 TL

  • Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 gr 179,50 TL

  • Kaya Çiftliği Yarım Yağlı Eritme Peynir 750 gr 179 TL

  • Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Edirne Beyaz Peyniri 425 gr 139,50 TL

  • Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 450 gr 89 TL

  • Torku %3 Yağlı Yoğurt 3 Kg 119 TL

  • Aynes %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 gr 89 TL

  • Sek %0,5 Yağlı Süt 1 L 24,75 TL

  • İçim Laktozsuz Süt 1 L 39,50 TL

  • İçim Laktozsuz Kefir 52,50 TL

  • Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 L 42,50 TL

  • Torku Ayran 1 L 32,50 TL

  • Dost %20 Yağlı Bitkisel Krema 200 ml 14,50 TL

  • Sek Naneli Ayran 300 ml 11,50 TL

  • Sek Ayran 200 ml 6,50 TL

  • Sek Yaban Mersinli ve Vanilya Aromalı İçilebilir Yoğurt 250 ml 26,50 TL

  • Dimes Vanilya Aromalı Milkshake 310 ml 37,50 TL

  • Fair Gold Tatlı Keşif 900 ml 139,50 TL

  • Artmac Makaron 135 gr 119 TL

Market ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Mr. Oxy Maxima Yüzey Temizlik Havlusu 59 TL

Mr. Oxy Maxima Yüzey Temizlik Havlusu 59 TL

  • Dp Şampuan 800 ml 109 TL

  • Sleepy Sensitive Islak Havlu 3x90’lı 75 TL

  • Oto Kurulama Bezi Silver 95 TL

  • Quickdish Bulaşık Süngeri 59 TL

  • Macromax Streç Film  89 TL

  • Doa Yüzey Temizleyici 65 TL

  • Deep Fresh Sıvı Sabun 1000 ml 55 TL

  • Mis İp Kürdanlı Diş İpi 35 TL

  • Difaş Nano Diş Fırçası 75 TL

  • Geniş Omuzlu Atlet 89 TL

  • And Patik Çorap Erkek 15 TL

  • And Patik Çorap Kadın 14 TL

  • And Çocuk Patik Çorap 12 TL

  • And Babet-Görünmez Çorap Kadın 18 TL

  • And Babet-Görünmez Çorap Erkek 19 TL

  • Elite Life Kadın Toparlayıcı Çamaşır Slip 109 TL

  • Mr. Valet Ayakkabı Temizlik Mendili 35 TL

  • Naturalove Seyahat Makyaj Fırça Seti 4'lü 175 TL

  • Naturalove Kaktüs Kutulu Makyaj Süngeri 49 TL

  • Promani Seyahat Tırnak Bakım Seti 65 TL

  • Promani Cımbız 45 TL

  • Promani Et İtici Düzeltici 45 TL

  • Promani Kaş Usturası Seti 45 TL

  • Dp Durulanmayan Sıvı Saç Kremi 180 ml 69 TL

  • Fiyonk Desen Slip 85 TL

  • We Mara Simli Vücut Spreyi 115 ml 79 TL

  • We Mara Parfüm 45 ml 89 TL

  • We Mara Simli Saç Maskarası 89 TL

  • We Mara Oje 2’li 99 TL

  • We Mara Dudak Koruyucu 49 TL

  • We Mara Lip Oil 65 TL

  • Difaş Spring / Pearl Saç Fırçası 59 TL

  • London Thomas Mandal Toka 55 TL

  • Remove Yüz Ağda Bandı 39 TL

  • Remove Roll-On Ağda 100 ml 55 TL

  • Epi Tüy Dökücü Krem 100 ml 55 TL

  • Remove Ağda Bezi 25 m 39 TL

  • Morfose Fön Suyu 125 TL

  • Elidor  Şampuan 400 ml 105 TL

  • Elidor Sıvı Saç Kremi 200 ml 145 TL

  • Elidor Saç Bakım Kremi 150 ml 105 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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