A101'de Satışa Sunulan Braun Silk Expert Pro 5 Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları
24 Temmuz 2025 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan Braun Silk Expert Pro 5 PL5146 IPL Lazer Epilasyon Aleti, özellikleri ve yorumları ile burada!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 24 Temmuz 2025 Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Braun Silk Expert Pro 5 PL5146 IPL Lazer Epilasyon Aleti modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız sizi aşağıya alalım.
Bu içerik 24.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Braun Silk Expert Pro 5 PL5146, dikkat çeken ürünlerden biri oldu.
SkinPro 2.0 SensoAdapt teknolojisi cilt rengini saniyede 80 kez otomatik algılıyor ve ışık şiddetini buna göre ayarlıyor.
Tüm vücut uygulamaları için ideal olan 400.000 atım ömrü, uzun süreli kullanım için yeterli.
Bacak, kol, bikini bölgesi, koltuk altı ve yüz gibi tüm vücutta kullanım imkanı sunuyor.
Düzenli kullanımda yalnızca 2 haftada gözle görülür sonuçlar elde etmenizi sağlayan Braun Silk Expert Pro 5, erkeklerin kullanımına da uygun.
Braun IPL Silk·expert Pro 5 PL5146 modelinin evde hızlı, konforlu ve etkili IPL epilasyon sunan güçlü bir model olduğunu söyleyebiliriz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın