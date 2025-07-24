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A101'de Satışa Sunulan Braun Silk Expert Pro 5 Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket A101'de Satışa Sunulan Braun Silk Expert Pro 5 Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
24.07.2025 - 18:44

24 Temmuz 2025 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan Braun Silk Expert Pro 5 PL5146 IPL Lazer Epilasyon Aleti, özellikleri ve yorumları ile burada!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 24 Temmuz 2025 Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Braun Silk Expert Pro 5 PL5146 IPL Lazer Epilasyon Aleti modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız sizi aşağıya alalım.

Bu içerik 24.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

24 Temmuz 2025 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğunu daha önce sizinle paylaşmıştık .👇

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a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Braun Silk Expert Pro 5 PL5146, dikkat çeken ürünlerden biri oldu.

a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Braun Silk Expert Pro 5 PL5146, dikkat çeken ürünlerden biri oldu.

Evde lazer epilasyon aleti kullananlar ve en iyi lazer epilasyon cihazı hangisidir diye merak edenlerin tercih ettiği modellerden biri olan Braun Silk Expert Pro 5 IPL Lazer Epilasyon Aleti'nin  biz de özelliklerine yakından bakmak istedik.

SkinPro 2.0 SensoAdapt teknolojisi cilt rengini saniyede 80 kez otomatik algılıyor ve ışık şiddetini buna göre ayarlıyor.

SkinPro 2.0 SensoAdapt teknolojisi cilt rengini saniyede 80 kez otomatik algılıyor ve ışık şiddetini buna göre ayarlıyor.

Farklı cilt tonları ve vücut bölgeleri için toplamda 10 güç seviyesine sahip olan Braun Silk Expert Pro 5 PL5146, 3 hassas modu sayesinde özellikle bikini bölgesi gibi alanlarda daha konforlu bir kullanım imkanı sunuyor.

Tüm vücut uygulamaları için ideal olan 400.000 atım ömrü, uzun süreli kullanım için yeterli.

Tüm vücut uygulamaları için ideal olan 400.000 atım ömrü, uzun süreli kullanım için yeterli.

Her 0,5 saniyede bir flaş atarak kaçırılan tüy sayısını minimuma indiriyor. Üstelik güvenli kullanım için ciltle tam teması algılayan ve gereksiz flaşları engelleyen cilt kontak sensörü + UV filtresine sahip.

Bacak, kol, bikini bölgesi, koltuk altı ve yüz gibi tüm vücutta kullanım imkanı sunuyor.

Bacak, kol, bikini bölgesi, koltuk altı ve yüz gibi tüm vücutta kullanım imkanı sunuyor.

Hem geniş alanlar hem de hassas bölgeler için 2 farklı başlıklar sunan Braun Silk Expert Pro 5 PL5146, pratik taşıma çantası sayesinde saklama ve seyahat kolaylığı sağlamayı da ihmal etmiyor.

Düzenli kullanımda yalnızca 2 haftada gözle görülür sonuçlar elde etmenizi sağlayan Braun Silk Expert Pro 5, erkeklerin kullanımına da uygun.

Düzenli kullanımda yalnızca 2 haftada gözle görülür sonuçlar elde etmenizi sağlayan Braun Silk Expert Pro 5, erkeklerin kullanımına da uygun.

Kutu İçeriği;

  • Braun IPL Silk·expert Pro 5 Cihazı (PL5146)

  • Standart Başlık: Bacak, kol gibi geniş alanlara özel

  • Hassas Bölge Başlığı: Yüz, bikini bölgesi ve koltuk altı gibi daha dar ve hassas bölgeler için

  • Venus Tıraş Bıçağı (Gillette Venus Extra Smooth): Uygulama öncesi tüyleri tıraş etmek için.

  • Adaptör ve Güç Kablosu

  • Braun FS1000 Mini Tüy Alma Makinesi

  • Taşıma Çantası

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Braun IPL Silk·expert Pro 5 PL5146 modelinin evde hızlı, konforlu ve etkili IPL epilasyon sunan güçlü bir model olduğunu söyleyebiliriz.

Braun IPL Silk·expert Pro 5 PL5146 modelinin evde hızlı, konforlu ve etkili IPL epilasyon sunan güçlü bir model olduğunu söyleyebiliriz.

Deneyimlemiş kullanıcı yorumlarından bazıları:

  • Uzun zamandır araştırmasını yaptığım bir üründü daha önce bir klinikte soprano titanium makinesinde alexandrite gidiyordum çok memnundum.Şehirdeğişikliğinden dolayı geldiğim yerde kaliteli makine yoktu.İster istemez az da olsa kıllarım çıkmaya devam ediyordu.6 seans gitmiştim beyaz tenliyim ama kıllarım genelde koyu siyahtı inanılmaz batık,çilek görünümü ve kıl dönmeleri vardı o sorunlarım halloldu ama çıkanlar için bir şey yapmam gerekiyordu.Bana en çok uyan(araştırmalarıma göre) bu makineydi.16 Temmuz yüz,kol,koltukları,bacak,genital ve göbek kısmına ilk seansımı yaptım.Acı eşiği yüksek biriyim Alexanderite’da canım acımazdı aynı şekilde bunda da hiçbir şey hissetmedim en yüksek yapmama rağmen.(sadece yüzü en düşükte yaptım hassas ve bazı bölgelerde egzaması olan biriyim)Acı eşiğini çok düşük olsa bile sinek ısırığı gibi anlık atış atıldığı anda oluyor sonra geçiyor zaten ilk ay haftada bir şekilde düzenli ilerleyeceğim (düzen için app indirmenizi ve oradan seanslarınızı eklemenizi tavsiye ederim).

  • 4. Seansı bugün uyguladım. Yazdığı gibi aldığım günden itibaren her hafta düzenli yaptım ve 3. Seansta farkı görmeye başladım. Uzaması yavaşladı ve sayıca azaldı. 4. Seans öncesi belli bölgelerde uzayan kıllar vardı sadece biçok yer hala pürüzsüzdü. Kısacası tavsiye ederim.

  • Bunca yıldır neden almamışım dedim. 3 haftada koltuk altı neredeyse bitti. Kollarıma ilk defa epilasyon yaptım onlar da tek seferde çıkmaz oldu. Diğer yerler yarı yarıya azaldı, onun sebebini ilk kullanimda en düşük güçte diğer kullanımlarda orta güçte işlem yapmama bağlıyorum. Max yarım saatte her yer bitiyor. Ufak başlık çok işe yarıyor. Yanında gelen minik alet de dudak üstünü traşlamak için harika, tüyler sert falan çıkmıyor iki güne bir kullanıyorum onu. Alın aldırın lazer salonlarında rahatsız olmak zorunda kalmayın, hijyen de büyük sorun temaslı lazer başlıklarında.

Otomatik cilt algılama, çoklu başlık desteği ve yüksek atım sayısı ile öne çıkan Braun Silk Expert Pro 5 PL5146 modelinin, evde lazer epilasyon aleti kullananların memnun kaldığı bir model olduğunu söyleyebiliriz. 

Siz de bu deneyimi yaşamak isterseniz Amazon güvencesi ve taksit imkanı ile buradan satın alabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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