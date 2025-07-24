A101'de Satışa Sunulan Braun Silk Expert Pro 5 Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Uzun zamandır araştırmasını yaptığım bir üründü daha önce bir klinikte soprano titanium makinesinde alexandrite gidiyordum çok memnundum.Şehirdeğişikliğinden dolayı geldiğim yerde kaliteli makine yoktu.İster istemez az da olsa kıllarım çıkmaya devam ediyordu.6 seans gitmiştim beyaz tenliyim ama kıllarım genelde koyu siyahtı inanılmaz batık,çilek görünümü ve kıl dönmeleri vardı o sorunlarım halloldu ama çıkanlar için bir şey yapmam gerekiyordu.Bana en çok uyan(araştırmalarıma göre) bu makineydi.16 Temmuz yüz,kol,koltukları,bacak,genital ve göbek kısmına ilk seansımı yaptım.Acı eşiği yüksek biriyim Alexanderite’da canım acımazdı aynı şekilde bunda da hiçbir şey hissetmedim en yüksek yapmama rağmen.(sadece yüzü en düşükte yaptım hassas ve bazı bölgelerde egzaması olan biriyim)Acı eşiğini çok düşük olsa bile sinek ısırığı gibi anlık atış atıldığı anda oluyor sonra geçiyor zaten ilk ay haftada bir şekilde düzenli ilerleyeceğim (düzen için app indirmenizi ve oradan seanslarınızı eklemenizi tavsiye ederim).