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ŞOK'a Işıklı Şarj İstasyonu Geliyor! 26 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Işıklı Şarj İstasyonu Geliyor! 26 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
23.07.2025 - 16:58

ŞOK 26 Temmuz 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 26 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Rookie Led Tekerlekli Scooter 699 TL

Rookie Led Tekerlekli Scooter 699 TL

  • Hot Wheels Tekli Araba 75 TL 

  • Gokidy Su Halka Oyunu 100 TL 

  • Uzaktan Kumandalı Pick-Up 449 TL

  • Barbie Pırıltılı Bebekler 249 TL 

  • Modern Pilli Lavabo 499 TL 

  • Basket Atma Oyunu 50 TL 

  • Gokidy Mini Print Kamera 999 TL 

  • Rampage Hytech HY-X6 Story Siyah Gaming Oyuncu Mouse 199 TL

  • Rampage KB-RX77 Runner Oyuncu Klavye 749 TL 

  • Rampage RP-PS5 RGB Işıklı Şarj İstasyonu 599 TL

  • Luvlie Spor Şıklığı 399 TL 

  • Ahşap Yapboz 100 TL 

  • Minik Dostum Seyahat Çantası 100 TL 

  • Büyük Gırgırlı Köpük Tabanca 129 TL 

  • Kalkanlı Su Atıcı 129 TL 

  • Pervaneli Su Atıcı 129 TL 

  • Serbest Teker Araç Seti 75 TL

25 TL üstü alışverişlerde;

  • 50 ml Sensodyne Tam Koruma Beyazlatıcılı Diş Macunu 70 TL

  • 1+1 Sensodyne Diş Eti Bakımı Diş Fırçası 80 TL 

  • Ülker Biskrem Extra Kakaolu 29 TL 

  • Nesquik Çokokare 60 TL

  • 6'lı Selpak Yağ Emici Havlu 75 TL

İndirimli Gaming ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Ne Alırsan 50 TL

Ne Alırsan 50 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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