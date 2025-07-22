ŞOK'a Su Sebili Geliyor! 23 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 23 Temmuz 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 23 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
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Kiwi Katlanır Kamp Taşıma Arabası 1.790 TL
Sinbo Dik Süpürge 3.999 TL,
Awox Full HD 43'' 109 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED TV 6.799 TL
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Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.295 TL
Ne Alırsan 50 TL
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