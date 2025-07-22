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ŞOK'a Su Sebili Geliyor! 23 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Su Sebili Geliyor! 23 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
22.07.2025 - 18:11

ŞOK 23 Temmuz 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 23 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

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Kiwi Katlanır Kamp Taşıma Arabası 1.790 TL

Kiwi Katlanır Kamp Taşıma Arabası 1.790 TL

  • Kiwi Su Sebili 4.999 TL 

  • 6'lı Porsiyonluk Güveç Sırlı 75 TL 

  • 4'lü Sufle Kabı Sırlı 50 TL 

  • Baton/Tart Kek Kalıbı 179 TL 

  • 200 ml Borosilikat Cam Kupa 25 TL 

  • 3'lü Paşabahçe Leia Meşrubat Bardağı 100 TL 

  • Paşabahçe Casablanca Bardak 25 TL 

  • 2'li Paşabahçe Ice Ville Dondurmalık 75 TL 

  • 2'li Paşabahçe Canada Dondurmalık 100 TL

Sinbo Dik Süpürge 3.999 TL,

Sinbo Dik Süpürge 3.999 TL,

  • Altus Kule Tipi Vantilatör 1.999 TL 

  • Calor Pilli Temizlik Fırçası 299 TL  

  • Kreuzer Akıllı Dijital Banyo Baskülü 329 TL

  • Kadın Dantel Askılı Şortlu Takım 349 TL 

  • Kadın Şortlu Takım Kurdela Detaylı 249 TL 

  • Kadın/Erkek Ham Bez Şort 199 TL 

  • 7'li Kadın Sneaker Çorap 75 TL 

  • Kadın Terlik 129 TL 

  • Kadın Tokalı Terlik 75 TL 

  • Kadın Örme Terlik 75 TL 

  • Mini Ütü Masası 279 TL 

  • Dirsekli Balkon Kurutmalık 299 TL 

  • Deri Kulplu Kapaklı Kutu 149 TL 

  • Banyo Matı 75 TL

Awox Full HD 43'' 109 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED TV 6.799 TL

Awox Full HD 43'' 109 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED TV 6.799 TL

  • Dijitsu 12000 BTU Mobil Klima 18.999 TL

  • Samsung Dikey Süpürge 26.799 TL

  • Dijitsu Kombi Buzdolabı 14.499 TL

  • Altus AL 40 Uzaktan Kumandalı Kule Tipi Vantilatör 2.499 TL

  • King Ekvator Elektrikli Şofben 949 TL

  • Altus Uzaktan Kumandalı Kule Tipi Vantilatör 3.899 TL

Elektronik ürünlerde indirimler burada sizi bekliyor.

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Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.295 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.295 TL

  • Kiwi Dondurma Makinesi 1.699 TL

  • Kiwi Beyaz Su Sebili 5.299 TL

  • Kiwi Buz Makinesi 3.599 TL

  • Sinbo Sanayi Tipi Vantilatör 1.499 TL

  • Orbus Tavan Vantilatörü 6.799 TL

  • Kiwi Buharlı Kırışık Giderici 799 TL

Ne Alırsan 50 TL

Ne Alırsan 50 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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