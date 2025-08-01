BİM'e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Geliyor! 8 Ağustos 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
8 Ağustos 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL
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Dagi Kadın / Erkek Şort Takımı 459 TL
Paşabahçe Kapaklı Patisserie Servis Tabağı 26 cm 299 TL
Ütü Masası 799 TL
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