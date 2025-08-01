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BİM'e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Geliyor! 8 Ağustos 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Geliyor! 8 Ağustos 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
01.08.2025 - 12:30 Son Güncelleme: 01.08.2025 - 12:31

8 Ağustos 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL

Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL

  • Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.490 TL

  • Kumtel Buz Makinesi 3.490 TL

  • Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.349 TL

  • OLA Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 24.990 TL

  • Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 739 TL

  • Kumtel 16' 5 Pervaneli Vantilatör 949 TL

  • Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.999 TL

  • Arzum Peta Ütü 899 TL

  • Mutfak Tartısı 239 TL

  • iMEX Aksiyon Kamerası 1.790 TL

  • Lumin Pipetli Çelik Termos 579 TL

  • Kumtel Sprey Yağdanlık 200 ml 109 TL

  • Naturalove Ledli Organizer Makyaj Aynası 349 TL

  • Heifer Dijital Baskül 699 TL

  • Elektronik Su Pompası 249 TL

Dagi Kadın / Erkek Şort Takımı 459 TL

Dagi Kadın / Erkek Şort Takımı 459 TL

  • Büyük Beden Kadın / Erkek Şort Takımı 369 TL

  • Lee Erkek Tişört 269 TL

  • North Pasific Spor Çantası 399 TL

  • Büyük Beden Erkek Şort 279 TL

  • Büyük Beden Kadın Kapri 279 TL

  • Kadın / Erkek Kot Şort 249 TL

  • Kadın Büyük Beden Bürümcük Pantolon 199 TL

  • Erkek Pantolon 199 TL

  • Büyük Beden Kadın Kapri 199 TL

  • Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

  • Süzme Bezi 50x50 cm 39 TL

Paşabahçe Kapaklı Patisserie Servis Tabağı 26 cm 299 TL

Paşabahçe Kapaklı Patisserie Servis Tabağı 26 cm 299 TL

  • Paşabahçe Leafy Kavanoz 1080 cc 229 TL

  • Paşabahçe Leafy Kavanoz 380 cc 159 TL

  • Paşabahçe Villa Patisserie 3 Katlı Cam Saklama Kabı 505 cc 239 TL

  • Paşabahçe Nova Meşrubat Bardağı 6'lı 259 TL

  • Paşabahçe Nova Su Bardağı 6'lı 249 TL

  • Paşabahçe Leafy Su Şişesi 1035 cc 159 TL

  • Paşabahçe Borcam Dilimli Kek Kalıbı 159 TL

  • Paşabahçe Iconic Kase 1540 cc 75 TL

  • Paşabahçe Borcam Kapaklı Tencere 1870 cc 219 TL

  • Paşabahçe Dikdörtgen Fırın Tepsisi 1320 cc 149 TL

  • Paşabahçe Leafy Borcam Fırın Tepsisi 2900 cc 259 TL

  • Paşabahçe Nova Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 179 TL

  • Paşabahçe Leafy Dondurmalık 2'li 149 TL

  • Paşabahçe Dantel Çay Seti 6'lı 339 TL

  • Paşabahçe Borcam Kare Fırın Tepsisi 1080 cc 129 TL

  • Paşabahçe Leafy Tuzluk / Biberlik 2'li 109 TL

  • Paşabahçe Echo Kase 180 cc 4'lü 99 TL

  • Paşabahçe Echo Kase 320 cc 4'lü 119 TL

  • Paşabahçe Patisserie Servis Tabağı 26 cm 119 TL

Ütü Masası 799 TL

Ütü Masası 799 TL

  • Kelebek Kurutmalık 649 TL

  • Tefal Düdüklü Tencere 4.999 TL

  • Tefal Simplycity Krep Tava 649 TL

  • Tefal Simplycity Wok Tava 799 TL

  • Tefal Simplycity Tava 699 TL

  • Tefal Manuel Rondo 649 TL

  • Tefal Şef Bıçağı 449 TL

  • Tefal Santoku Bıçağı 329 TL

  • Chef's Pro Wok Tava 299 TL

  • Bambu Kapaklı Cam Matara 239 TL

  • Tek Fiyat Plastik Ürünler 89 TL

  • Rakle Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 2'li 169 TL

  • Glass in love Cam Kupa 6'lı 149 TL

  • Kapaklı Desenli Pipetli Bardak 22 TL

  • Glass in love Cam Pipetli Bardak 139 TL

  • Yapışkanlı Duvar Baharatlığı 12'li 399 TL

  • Sürgülü Süzgeç 55 TL

  • Salata Kasesi 65 TL

  • Kapaklı Mega Kase 109 TL

  • Cook Love Poşet Yapıştırıcı 75 TL

  • Cam Saklama Kabı Çeşitleri 22 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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