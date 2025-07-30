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ŞOK'a Akülü Araba Geliyor! 2 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Akülü Araba Geliyor! 2 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
30.07.2025 - 15:29

ŞOK 2 Ağustos 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 2 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Pilsan Champion Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 6.990 TL

Pilsan Champion Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 6.990 TL

  • Hot Wheels Mega Ralli Seti 699 TL 

  • Barbie Bebek 179 TL

  • Pilsan Master Transport Kamyon 149 TL 

  • Gokidy Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası 329 TL 

  • Dollyland Minkie Bisiklet / Scooter Gezisi 169 TL 

  • Enchantimals Küçük Kardeşler ve Hayvan Arkadaşları 199 TL 

  • Blok Figürlü İş Makineleri 249 TL 

  • Sevimli Direksiyon 399 TL

  • Dollyland Minkie Hayvan Bakım Seti 149 TL 

  • Dollyland Minkie Prensesin Rüya Şatosu Deluxe 299 TL 

  • Blok Efsane Dinozorlar 100 TL 

  • Metal Çek Bırak Araba 100 TL 

  • Sevimli Yengeç 59,95 TL 

  • Dollyland Minkie Minnoş Prensesler 129 TL

25 TL üstü alışverişlerde

  • 100'lü Sleepy Easy Clean Yüzey Temizlik Havlusu 65 TL 

  • 12'li Selpak Extra Tuvalet Kağıdı 99 TL 

  • 3 kg Omo Sık Yıkananlar Toz Çamaşır Deterjanı 120 TL 

  • 1,4 litre Vanish Multipower Leke Çıkarıcı 180 TL 

  • 120'li Lipton Doğu Karadeniz Demlik Çay 119 TL

Oyuncaklarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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