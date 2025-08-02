Bu Hafta Herkes Bunları Aldı: Haftanın Çok Satan Ürünleri
Bu hafta kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği ürünleri sizin için bir araya getirdik! Tişörtlerden şampuanlara, vantilatörlerden kitaplara kadar farklı zevklere ve ihtiyaçlara hitap eden pek çok kategoriye ait öne çıkan favoriler belli oldu. Kimi rahat bir yaz kombininin tamamlayıcısı, kimi sıcak günlerde serinletici bir kurtarıcı, kimi de boş vakitlerinizi keyifli hale getirecek bir dost… Hem ilham verecek hem de hayatınızı kolaylaştıracak bu popüler seçeneklere birlikte göz atmaya ne dersiniz?
Bu içerik 02.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Bu hafta çok satanlar arasında yerini alan Mavi Logo Baskılı Beyaz Tişört, sade ve zamansız tasarımıyla dolabınızın en kurtarıcı parçalarından biri olmaya aday!
Çiçekli Desenli Yırtmaçlı Yazlık Örme Elbise
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Spigen USB-C to USB-C 1 Metre Kablo 60W Güç / PPS 2.0 Super Hızlı Şarj
Amazon’da bu hafta çok satanlar listesinde yer alan Vichy Shampooing Anti‑Pel Gras ürünü dikkat çekiyor!
Anthony Jackson 3'lü Kutu Premium Erkek Tişört
HONEYWELL TurboForce HT900E Turbo Vantilatör, güçlü hava akışı ve sessiz çalışmasıyla çok satan ürünler arasında yerini almış!
SM SunniMix 300 Lümen USB şarj edilebilir LED kafa lambası
Hoala Hoala Araç İçi Ön Cam Güneşliği
Old Spice Captain Erkek İçin Terleme Önleyici Jel Deodorant
Çoksatan listelerinden uzun süredir inmeyen, son yılların en çok konuşulan romanlarından biri, Sarı Yüz!
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