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Bu Hafta Herkes Bunları Aldı: Haftanın Çok Satan Ürünleri

etiket Bu Hafta Herkes Bunları Aldı: Haftanın Çok Satan Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
02.08.2025 - 14:35

Bu hafta kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği ürünleri sizin için bir araya getirdik! Tişörtlerden şampuanlara, vantilatörlerden kitaplara kadar farklı zevklere ve ihtiyaçlara hitap eden pek çok kategoriye ait öne çıkan favoriler belli oldu. Kimi rahat bir yaz kombininin tamamlayıcısı, kimi sıcak günlerde serinletici bir kurtarıcı, kimi de boş vakitlerinizi keyifli hale getirecek bir dost… Hem ilham verecek hem de hayatınızı kolaylaştıracak bu popüler seçeneklere birlikte göz atmaya ne dersiniz?

Bu içerik 02.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bu hafta çok satanlar arasında yerini alan Mavi Logo Baskılı Beyaz Tişört, sade ve zamansız tasarımıyla dolabınızın en kurtarıcı parçalarından biri olmaya aday!

Bu hafta çok satanlar arasında yerini alan Mavi Logo Baskılı Beyaz Tişört, sade ve zamansız tasarımıyla dolabınızın en kurtarıcı parçalarından biri olmaya aday!

Yumuşak dokulu kumaşı ve ikonik Mavi logosuyla günlük kombinlerde hem rahatlık hem de şıklık sunuyor. Jean, şort ya da eteklerle kolayca eşleşerek her stile uyum sağlar.

Mavi Mavi Logo Baskılı Beyaz Tişört

Çiçekli Desenli Yırtmaçlı Yazlık Örme Elbise

Çiçekli Desenli Yırtmaçlı Yazlık Örme Elbise

Yumuşak örme kumaşı ve feminen yırtmaç detayı sayesinde hem rahat hem de zarif bir görünüm sunuyor. Günlük gezilerden tatil akşamlarına kadar her ortamda giyebileceğiniz bu elbise, çok satanlar arasında yerini alarak popülerliğini kanıtlıyor.

Çiçekli Desenli Yırtmaçlı Yazlık Örme Elbise

Chakra Oda Kokusu Powder Pleasure 500 ml

Chakra Oda Kokusu Powder Pleasure 500 ml

Pamuksu ve hafif sabunsu notalara sahip bu zarif oda kokusu, özellikle temiz çarşaf kokusunu sevenlerin vazgeçilmezi oluyor. 500 ml'lik büyük boy şişesiyle uzun süre kalıcılık sunarken, şık cam şişesi sayesinde ev dekorasyonunuza da zarif bir dokunuş katacak.

Chakra Oda Kokusu Soft Linen 500 ml

Spigen USB-C to USB-C 1 Metre Kablo 60W Güç / PPS 2.0 Super Hızlı Şarj

Spigen USB-C to USB-C 1 Metre Kablo 60W Güç / PPS 2.0 Super Hızlı Şarj

Bu ekstra dayanıklı kablo, 20 V / 3 A destekli şarj ile 60W’a kadar güç sağlayarak telefon, tablet veya dizüstü bilgisayarınızı hızlı bir şekilde şarj eder. Ayrıca Samsung cihazlarda kullanılan PPS 2.0 protokolünü destekleyerek Super Fast Charging performansı sunar.

Spigen USB-C to USB-C 1 Metre Kablo 60W Güç / PPS 2.0 Super Hızlı Şarj

Amazon’da bu hafta çok satanlar listesinde yer alan Vichy Shampooing Anti‑Pel Gras ürünü dikkat çekiyor!

Amazon’da bu hafta çok satanlar listesinde yer alan Vichy Shampooing Anti‑Pel Gras ürünü dikkat çekiyor!

Vichy Dercos Anti-Pel Şampuan, normalden yağlıya dönük saçlar için etkili ve nazik bir çözüm sunuyor. 390 ml’lik bu özel formül, saç derisini arındırırken kepek oluşumunu da gözle görülür şekilde azaltmaya yardımcı oluyor. Saçlarınızı ağırlaştırmadan temizler, ferah ve sağlıklı bir his bırakır. 

Vıchy Shampooıng Antı-Pel Gras 390 Ml Normal/Yağlı Saçlar İçin

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Anthony Jackson 3'lü Kutu Premium Erkek Tişört

Anthony Jackson 3'lü Kutu Premium Erkek Tişört

vYumuşak dokulu kumaşı ve rahat kesimi sayesinde hem günlük kombinlerde hem de şık parçalarla kolayca uyum sağlar. Jean, chino ya da şortla tamamlayarak minimal ama etkili bir stil oluşturabilirsiniz. Basit, şık ve her zaman kurtarıcı!

Anthony Jackson 3'lü Kutu Premium Erkek Tişört

HONEYWELL TurboForce HT900E Turbo Vantilatör, güçlü hava akışı ve sessiz çalışmasıyla çok satan ürünler arasında yerini almış!

HONEYWELL TurboForce HT900E Turbo Vantilatör, güçlü hava akışı ve sessiz çalışmasıyla çok satan ürünler arasında yerini almış!

90 dereceye kadar ayarlanabilir eğim açısı ve 3 farklı hız seçeneğiyle serinliği tam istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Üstelik duvara da monte edilebiliyor, böylece alandan tasarruf ederken ferahlıktan ödün vermiyorsunuz. 

HONEYWELL TurboForce Turbo Vantilatör HT900E

SM SunniMix 300 Lümen USB şarj edilebilir LED kafa lambası

SM SunniMix 300 Lümen USB şarj edilebilir LED kafa lambası

SM SunniMix LED Kafa Lambası, güçlü ve pratik bir kullanım deneyimi arayanlar için harika bir tercih! Sadece 120 gram ağırlığıyla taşırken bile fark edilmeyen ultra hafif yapısı sayesinde uzun süre boyunca konforlu kullanım sunuyor.

SM SunniMix 300 Lümen USB şarj edilebilir LED kafa lambası

Hoala Hoala Araç İçi Ön Cam Güneşliği

Hoala Hoala Araç İçi Ön Cam Güneşliği

Kullanımı son derece pratik olan bu model, tıpkı bir şemsiye gibi saniyeler içinde açılıp kapanır ve katlandığında torpido gözüne kolayca sığar. UV ışınlarını engelleyerek araç içi ısısını düşürür, direksiyon ve koltuk yüzeylerini sıcaklıktan korur. 

Hoala Hoala Araç İçi Ön Cam Güneşliği

Old Spice Captain Erkek İçin Terleme Önleyici Jel Deodorant

Old Spice Captain Erkek İçin Terleme Önleyici Jel Deodorant

Ferah deniz esintili kokusu ve iz bırakmayan jel formülüyle gün boyu ter ve kokuya karşı etkili koruma sağlar. Hızlı kuruyan yapısıyla hem günlük hem özel günlerde ideal bir tercih!

Old Spice Captain Erkek İçin Terleme Önleyici Jel Deodorant

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Çoksatan listelerinden uzun süredir inmeyen, son yılların en çok konuşulan romanlarından biri, Sarı Yüz!

Çoksatan listelerinden uzun süredir inmeyen, son yılların en çok konuşulan romanlarından biri, Sarı Yüz!

Hem diliyle hem de çarpıcı kurgusuyla okuyan herkeste derin izler bırakan bu kitap, sadece bir hikâye anlatmakla kalmıyor; aynı zamanda toplumsal yüzleşmelere, kimlik arayışlarına  cesurca dokunuyor. 

Sarı Yüz

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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