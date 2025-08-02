Bu Hafta Herkes Bunları Aldı: Haftanın Çok Satan Ürünleri

Bu hafta kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği ürünleri sizin için bir araya getirdik! Tişörtlerden şampuanlara, vantilatörlerden kitaplara kadar farklı zevklere ve ihtiyaçlara hitap eden pek çok kategoriye ait öne çıkan favoriler belli oldu. Kimi rahat bir yaz kombininin tamamlayıcısı, kimi sıcak günlerde serinletici bir kurtarıcı, kimi de boş vakitlerinizi keyifli hale getirecek bir dost… Hem ilham verecek hem de hayatınızı kolaylaştıracak bu popüler seçeneklere birlikte göz atmaya ne dersiniz?

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