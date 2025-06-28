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TikTok’ta Herkesin Bir Solukta Okuyup Bitirdiğini Söylediği 11 Sürükleyici Kitap

etiket TikTok’ta Herkesin Bir Solukta Okuyup Bitirdiğini Söylediği 11 Sürükleyici Kitap

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
28.06.2025 - 19:38

Kitap dünyasında bambaşka bir çağ başlatan TikTok'a bakalım! BookTok etiketini kullanarak paylaşılan videolara bakıldığında bazı kitapların bir anda tükendiğini görüyoruz. Okurken yalnızca sayfalar değil, aynı zamanda kitabın içindeki duygular da tüketiliyor! Bu kitapları ellerinden bırakamadıklarını ve bir oturuşta bitirdiklerini söylüyorlar!

Gelin, birlikte konusu ve akıcı anlatımı ile birlikte bizi içine alacak kitaplara bakalım!

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1. Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

1. Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Kararlarınızı sorguladığınız ve 'başka bir yolu seçseydim ne olurdu?' diye sorduğunuz bir dönemde iseniz kesinlikle okumanız gereken o kitap! Ana karakter olan Nora Seed'in dünyasına girerek kendi hayatınızı gözden geçirebilirsiniz. Peki, Nora ne yaşıyor? Hayat ve ölümün arasında bulunan Gece Yarısı Kütüphanesi'nde gözlerini açıyor! Her kararının alternatifini görür... Başka bir yoldan ilerleseydi ne olurdu? Tam olarak bu sorunun cevabını görür! Varoluşsal sorgulamalar, umut ve farkındalık gibi birçok içsel duruma parmak basan bu kitabı okumalısınız!

2. Körlük - Jose Saramago

2. Körlük - Jose Saramago

Aniden başlayan bir körlük salgınını okumak ister misiniz? O zaman buraya gelin! Gizemli bir hastalık hızlıca yayılarak toplumun tüm düzenini bozar. Kör olanlar bir araya toplanır, kapatılır. Buradaki insanlar zamanla insan olmaktan çıkar... Yani yazar körlüğü sadece fiziksel olarak ele almamış, aynı zamanda ahlaki ve toplumsal olarak da bizlere aktarmış. Çıkarlar uğruna yapılanlar, insan doğasında var olan karanlık yanlar... Okurken yüzünüzü ekşitebilir, anlamlandırmakta zorlanabilirsiniz. Neredeyse hiç denecek kadar az noktalama işareti kullanılmış. Ama okurken sizi zorlamıyor!

3. Normal İnsanlar - Sally Rooney

3. Normal İnsanlar - Sally Rooney

'Ben aşk, hayal kırıklığı, mutluluk, üzüntü, sevinç... Hepsini bir arada istiyorum!' diyorsanız Normal İnsanlar tam size göre. Connell ve Marianne'in arasındaki garip ilişkiyi okuyacaksınız. Aralarındaki çekim ile mutlu olacak, uzaklaşmaları sizi üzecek, bir araya gelmeleri umut ile dolmanızı sağlayacak! Modern ilişkilerin doğasını çok net bir şekilde ortaya çıkaran bu kitabı elinizden bırakamayacaksınız. Arada kitaba girmek ve ilişkilerine müdahale etmek isteyeceksiniz...

4. Dorian Gray'in Portresi - Oscar Wilde

4. Dorian Gray'in Portresi - Oscar Wilde

Gotik edebiyat sevenlerin mutlaka okuması gereken o kitap... Zaman ilerlese de klasik kitapların değeri azalmıyor. Sizi içine alıp bitirdiğinizde de bir süre kendinize gelemeyeceğiniz Dorian Gray'in Portresi'ni mutlaka okumalısınız. Ahlaki bozulmalar, günah dolu yaşantılar, ruhun satılması... Bunlar sanatsal bir çerçeve ile aktarılıyor. Dorian'ın içsel olarak kendinden uzak olması ve dış görünüşüne takıntılı olması akıcı bir dil ile aktarılmış. Hem düşündürecek hem de etkileyecek!

5. Kahve Soğumadan Önce - Toshikazu Kawaguchi

5. Kahve Soğumadan Önce - Toshikazu Kawaguchi

Modern Japon edebiyatından bir esinti! İçinizi ısıtacak tatlı mı tatlı bir kitap ile karşınızdayız. Eğer rahatlamak istiyorsanız kesinlikle okumalısınız. Okumadan önce kahvenizi hazırlamayı unutmayın! Peki, ne anlatıyor? Minik bir kafede geçen enteresan bir hikayeden bahsediliyor. Zamanda yolculuk yapabiliyorsun! Tabi birtakım kurallara uymanız gerekiyor. Geçmişe gidip zamanında söyleyemediği sözleri söylemek isteyen dört kişi var. Kırgınlıklarını, üzüntülerini görüyoruz... Sade bir şekilde insan ilişkilerini anlatmış bizlere!

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6. Gizli Tarih - Donna Tartt

6. Gizli Tarih - Donna Tartt

Bu sefer modern bir gotik kitaba bakalım! Bir üniversitede cinayet gerçekleşir. Yunanca sınıfında yer alan Richard'ın bakış açısı ile olayları görürüz. Gerilimlerle dolu, etik sınırların zorlandığı bu kitabı okurken elinizden bırakamayacaksınız. 'Nasıl olmuş, neden yapmış?' gibi soruları her sayfada sorabilirsiniz. Yazarın keskin dili ve karanlık ortamı oluşturma şekli sayesinde kitaba kendinizi tamamen verebiliyorsunuz. Dostlukların arasına girip sınıflarda dolaşabiliyor, karakterleri çözümlemeye çalışıyorsunuz! Suç romanı sevenler kesinlikle okumalı.

7. Aşk Hakkında Bildiğim Her Şey - Dolly Alderton

7. Aşk Hakkında Bildiğim Her Şey - Dolly Alderton

Yazarımız anılarından yola çıkarak bize gerçekçi bir macera aktarıyor. Günlük olayları, hayat telaşını okurken bir anda kitap bitiyor... Nasıl bittiğini anlamıyorsunuz bile! Bir gencin dostluklarını, kendini arayışını anlatır. Mizahi bir dil kullanılmış olsa da yürekleri burkan bazı bölümleri var. Sadece romantizme odaklanmamış, aynı zamanda arkadaş ilişkilerine de önem vermiş. Hem eğlenceli hem de samimi bir kitap okumak istiyorsanız kesinlikle bakmalısınız!

8. İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai

8. İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai

Ah Dazai... Bu kitap ile bizlere kendi yaşantısını sunmuş. Gerçi yaşantı diyebilir miyiz? Toplumdan uzaklaşmış bir adamın içsel olarak bunalımını anlatıyor. Yabancılaşma ve kendini tam olarak ifade edememe sorununa sahip bu adamın tüm duygularını görebiliyoruz. Dazai, bu kitabında bazı konuları çok cesur bir şekilde ele almış. Psikolojik olarak çöküşler, toplumsal bozulmalar, kimlik bunalımı... Dili sade olsa da aşırı derin bir anlatımı var. Okurken karaktere kızmak isteyecek ama bir yandan da teselli etmek için yanına gitmek isteyeceksiniz...

9. Ve İşte Zaman Savaşını Böyle Kaybedersin - Amal El-Mohtar ve Max Gladstone

9. Ve İşte Zaman Savaşını Böyle Kaybedersin - Amal El-Mohtar ve Max Gladstone

Kısa görünse de aşırı yoğun olan bir kitap ile karşınızdayız! Zamanda savaşan iki düşman var. Bu düşmanlar ne mi yapıyor? Mektuplaşıyor... Kırmızı ve Mavi olarak adlandırılan ajanlar birbirine düşman olan kampta olmalarına rağmen zamanın orta yerinde bıraktıkları mektuplar ile bağ kurmaya başlıyorlar. Gerisini anlatmak istemiyoruz! Bilimkurgu ve aşkı bir araya getirerek merak uyandıracak bir tema oluşturulmuş. Şiirsel anlatımlarda kendinizi kaybedebilirsiniz.

10. Yalancılar - E. Lockhart

10. Yalancılar - E. Lockhart

Zengin bir ailenin arasına girmeye hazır mısınız? Yazlık bir adada geçen genç-yetişkin romanı ile karşınızdayız. Yaz tatili dendiği zaman cıvıl cıvıl bir şey bekliyor olabilirsin. Ama hayır! Karanlık sırlarla dolu bir yazdan bahsediyoruz... Ana karakterimiz Cadence, bir kaza geçirir. Hafızasını kaybeder ve bir şeyleri hatırlamaya çalışır. Zaten sonra gerçekler ortaya çıkmaya başlar... Okurken kime güveneceğinizi bilemez bir hale gelebilirsiniz. Anlatımı sürükleyici olan bu kitabı elinizden bırakamayacaksınız.

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11. Martin Eden - Jack London

11. Martin Eden - Jack London

Yine bir klasik ile karşınızdayız! İşçi sınıfından olan Martin Eden'İn hayatına davet ediliyorsunuz. Aşık olduğu kadın ile birlikte olabilmek, statü olarak onun yanına yakışabilmek için çabalamaya başlar. Kendini eğiterek yazar olma yolunda ilerler. Fakat bu sırada toplumun çürümüş yanlarını görmeye başlar. Bireysel azmi okurken bir yandan da sınıfsal yabancılaşmayı görüyorsunuz. Finali sarsıcı olan bu romanı bitirdiğinizde varoluşsal sorgulamalara yöneleceksiniz.

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