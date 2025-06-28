TikTok’ta Herkesin Bir Solukta Okuyup Bitirdiğini Söylediği 11 Sürükleyici Kitap
Kitap dünyasında bambaşka bir çağ başlatan TikTok'a bakalım! BookTok etiketini kullanarak paylaşılan videolara bakıldığında bazı kitapların bir anda tükendiğini görüyoruz. Okurken yalnızca sayfalar değil, aynı zamanda kitabın içindeki duygular da tüketiliyor! Bu kitapları ellerinden bırakamadıklarını ve bir oturuşta bitirdiklerini söylüyorlar!
Gelin, birlikte konusu ve akıcı anlatımı ile birlikte bizi içine alacak kitaplara bakalım!
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1. Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig
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2. Körlük - Jose Saramago
3. Normal İnsanlar - Sally Rooney
4. Dorian Gray'in Portresi - Oscar Wilde
5. Kahve Soğumadan Önce - Toshikazu Kawaguchi
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6. Gizli Tarih - Donna Tartt
7. Aşk Hakkında Bildiğim Her Şey - Dolly Alderton
8. İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai
9. Ve İşte Zaman Savaşını Böyle Kaybedersin - Amal El-Mohtar ve Max Gladstone
10. Yalancılar - E. Lockhart
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11. Martin Eden - Jack London
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