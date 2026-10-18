Şişli’deki Konserde 3 Genç Aniden Fenalaştı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı
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Olay, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Unreal x Jeton” konserinde gece saat 03.15 sıralarında meydana geldi.
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Polis ve sağlık ekiplerinin yürüttüğü ilk incelemelerde, kişilerin alkol ve yasaklı madde kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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