Şişli’deki Konserde 3 Genç Aniden Fenalaştı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Edinilen bilgilere göre, etkinliğe katılan F.A. (29), T.M. (33) ve M.S.R. (24) henüz bilinmeyen bir nedenle aniden fenalaştı. Çevredekilerin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen 3 genç tedavi altına alındı. Ancak 29 yaşındaki F.A., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yoğun bakıma alınan T.M. ve M.S.R.’nin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.