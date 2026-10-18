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Şişli’deki Konserde 3 Genç Aniden Fenalaştı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Şişli’deki Konserde 3 Genç Aniden Fenalaştı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 13:50
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İstanbul Şişli’de düzenlenen bir müzik konserinde rahatsızlanan 3 genç hastaneye kaldırıldı. Gençlerden biri hayatını kaybederken, diğer ikisinin yaşam mücadelesi sürdüğü bildirildi.

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Olay, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Unreal x Jeton” konserinde gece saat 03.15 sıralarında meydana geldi.

Olay, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Unreal x Jeton” konserinde gece saat 03.15 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, etkinliğe katılan F.A. (29), T.M. (33) ve M.S.R. (24) henüz bilinmeyen bir nedenle aniden fenalaştı. Çevredekilerin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen 3 genç tedavi altına alındı. Ancak 29 yaşındaki F.A., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yoğun bakıma alınan T.M. ve M.S.R.’nin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ve sağlık ekiplerinin yürüttüğü ilk incelemelerde, kişilerin alkol ve yasaklı madde kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Polis ve sağlık ekiplerinin yürüttüğü ilk incelemelerde, kişilerin alkol ve yasaklı madde kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

F.A.’nın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.

Polis ekipleri, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı ve 18 yaş sınırı uygulanan etkinlik alanında detaylı inceleme başlattı. Konser organizasyonuna ait gerekli tüm izin belgelerinin mevcut olduğu tespit edilirken, olay sonrası konser alanı güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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