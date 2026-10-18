article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İlyas Yalçıntaş İçin 10 Yıl Hapis İsteniyor! İfadesi Dikkat Çekti: “Kavanozdaki Kekik, Terazi Diyet İçin”

İlyas Yalçıntaş İçin 10 Yıl Hapis İsteniyor! İfadesi Dikkat Çekti: “Kavanozdaki Kekik, Terazi Diyet İçin”

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 12:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında 'yasaklı madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından yetkisizlik kararı verilerek dosya İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İddianamede, daha önceki soruşturma dosyaları ile İstanbul İl Jandarma personelince yürütülen istihbari çalışmalar ve muhbir görüşmelerine yer verildi.

İddianamede, daha önceki soruşturma dosyaları ile İstanbul İl Jandarma personelince yürütülen istihbari çalışmalar ve muhbir görüşmelerine yer verildi.

Kamuoyunca tanınan isimlerin yasaklı madde veya uyarıcı madde kullandıkları, bu maddeleri birbirlerine ikram ederek kullandırdıkları yönünde elde edilen bilgiler üzerine İlyas Yalçıntaş hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Sanık Yalçıntaş’ın adresinde yapılan aramalarda yasaklı madde ticaretine işaret eden materyaller ele geçirildi.

Sanık Yalçıntaş’ın adresinde yapılan aramalarda yasaklı madde ticaretine işaret eden materyaller ele geçirildi.

Aramalarda esrar öğütmede kullanılan 2 adet öğütücü, hassas terazi ve içerisinde bitki kırıntıları bulunduğu değerlendirilen bir kavanoz bulundu.

Ayrıca iddianamede, Yalçıntaş’ın cep telefonundaki mesajlaşma uygulaması üzerinden 'Aytaç Kartt' ve 'Mami Rodi' isimleriyle kayıtlı kişilerle yaptığı sesli ve yazılı görüşmelerin de yasaklı madde ve uyarıcı madde ticareti yapmak amacıyla gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Sanık İlyas Yalçıntaş ise ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Sanık İlyas Yalçıntaş ise ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Yasaklı madde kullanmadığını savunan Yalçıntaş, aramalarda bulunan kavanozdaki maddenin annesinin gönderdiği kekik olduğunu ileri sürdü. Öğütme aparatlarını Buğra Ateş isimli arkadaşının kendisine hediye ettiğini belirten ünlü şarkıcı, hassas teraziyi ise spor yapması sebebiyle diyetini kontrol etmek amacıyla kullandığını beyan etti.

Yalçıntaş'ın savunmasına karşın, alınan kan ve saç örneklerinin incelenmesi sonucunda esrarın etken maddesi olan THC'nin metaboliti ile kokain tespit edildiği iddianamede yer aldı.

Adli tıp raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda Yalçıntaş’ın "yasaklı madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Adli tıp raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda Yalçıntaş’ın "yasaklı madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame ilk olarak Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ancak mahkeme, sanığın adresinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yetki alanı dışında kalması gerekçesiyle dosya hakkında yetkisizlik kararı verdi. Dava dosyası, yargılamanın yapılması amacıyla İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın