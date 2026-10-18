İlyas Yalçıntaş İçin 10 Yıl Hapis İsteniyor! İfadesi Dikkat Çekti: “Kavanozdaki Kekik, Terazi Diyet İçin”
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında 'yasaklı madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından yetkisizlik kararı verilerek dosya İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddianamede, daha önceki soruşturma dosyaları ile İstanbul İl Jandarma personelince yürütülen istihbari çalışmalar ve muhbir görüşmelerine yer verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sanık Yalçıntaş’ın adresinde yapılan aramalarda yasaklı madde ticaretine işaret eden materyaller ele geçirildi.
Sanık İlyas Yalçıntaş ise ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmedi.
Adli tıp raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda Yalçıntaş’ın "yasaklı madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası ile cezalandırılması istendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın