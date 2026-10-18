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Milyonlarca İşçiyi Üzecek Karar: 10 Yıllık Süre 5 Yıla Düştü

Milyonlarca İşçiyi Üzecek Karar: 10 Yıllık Süre 5 Yıla Düştü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 12:10
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Yargıtay, milyonlarca çalışanı ve iş dünyasını yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı. Herhangi bir nedenle işten ayrılan işçilerin kullanılmayan yıllık izinlerine ilişkin ücret alacaklarında uygulanan zamanaşımı süresi netleşti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, söz konusu alacaklar için zamanaşımı süresinin iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren 10 yıl değil, 5 yıl olduğuna hükmetti.

Alınan bu kararla birlikte, işten çıkış tarihinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçen ve izin ücretini tahsil edemeyen çalışanların açtığı davalar zamanaşımı nedeniyle reddedilecek.

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Yargıtay Dairelerinin Birleşmesi Öncesi Kararları Değiştirdi

Yargıtay Dairelerinin Birleşmesi Öncesi Kararları Değiştirdi

İş kanunlarındaki düzenlemeler kapsamında, 2017 yılında yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Ek Madde 3 ile yıllık izin ücreti alacaklarında zamanaşımı süresi 5 yıl olarak belirlenmişti. Ancak 2012–2017 yılları arasındaki dönem için Yargıtay içinde farklı görüşler ve 10 yıllık zamanaşımı uygulamaları bulunuyordu.

2020 yılında Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ile 9. Hukuk Dairesi’nin birleşmesinin ardından içtihatlar yeniden değerlendirildi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, birleşme sonrası verdiği kararda 6098 sayılı Kanun ile 7036 sayılı Kanun arasında kalan dönemde de zamanaşımı süresinin 5 yıl olarak uygulanması gerektiğini belirtti.

11 Yıllık İzin Alacağı Davasında Hukuki Süreç

11 Yıllık İzin Alacağı Davasında Hukuki Süreç

Emsal karar, 11 yıl boyunca bir inşaat firmasının yurt dışı şantiyelerinde çalışan merhum işçi D.K.’nin ailesi tarafından açılan davayla gündeme geldi. İş sözleşmesi 04.12.2013 tarihinde sona eren işçinin vefatı sonrası mirasçıları, ödenmeyen 110 günlük yıllık izin ücreti ve diğer işçilik alacakları için 24.10.2019 tarihinde dava açtı.

Yerel mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), davacının yıllık izin ücreti alacağını haklı buldu. Ancak davalı işverenin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne taşındı.

Yargıtay BAM'ın Kararını Oy Birliğiyle Bozdu

Yargıtay BAM'ın Kararını Oy Birliğiyle Bozdu

Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, oy birliğiyle verdiği kararda Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını bozdu. Yargıtay karar gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

'Dairemiz, kapatılan 22. Hukuk Dairesi ile birleşmesi sonrasında konuyu yeniden değerlendirmiş olup yıllık ücretli izin alacağında zamanaşımı süresinin 5 yıl olduğu sonucuna ulaşmıştır. Yapılan açıklamalara göre yıllık ücretli izin alacağında zamanaşımı süresi beş yıl olup bu süre fesih tarihinden itibaren başlar. Davacının iş sözleşmesi 04.12.2013 tarihinde sona ermiş, dava ise 24.10.2019 tarihinde açılmış olduğuna göre yıllık ücretli izin alacağının zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.'

Bu kararla birlikte iş sözleşmesi sona eren çalışanların, kullanılmayan izin ücreti alacaklarını fesih tarihinden itibaren 5 yıllık hak düşürücü süre içinde dava konusu yapmaları gerektiği kesinleşmiş oldu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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