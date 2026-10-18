Milyonlarca İşçiyi Üzecek Karar: 10 Yıllık Süre 5 Yıla Düştü

Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, oy birliğiyle verdiği kararda Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını bozdu. Yargıtay karar gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

'Dairemiz, kapatılan 22. Hukuk Dairesi ile birleşmesi sonrasında konuyu yeniden değerlendirmiş olup yıllık ücretli izin alacağında zamanaşımı süresinin 5 yıl olduğu sonucuna ulaşmıştır. Yapılan açıklamalara göre yıllık ücretli izin alacağında zamanaşımı süresi beş yıl olup bu süre fesih tarihinden itibaren başlar. Davacının iş sözleşmesi 04.12.2013 tarihinde sona ermiş, dava ise 24.10.2019 tarihinde açılmış olduğuna göre yıllık ücretli izin alacağının zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.'