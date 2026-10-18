Milyonlarca İşçiyi Üzecek Karar: 10 Yıllık Süre 5 Yıla Düştü
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Yargıtay, milyonlarca çalışanı ve iş dünyasını yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı. Herhangi bir nedenle işten ayrılan işçilerin kullanılmayan yıllık izinlerine ilişkin ücret alacaklarında uygulanan zamanaşımı süresi netleşti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, söz konusu alacaklar için zamanaşımı süresinin iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren 10 yıl değil, 5 yıl olduğuna hükmetti.
Alınan bu kararla birlikte, işten çıkış tarihinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçen ve izin ücretini tahsil edemeyen çalışanların açtığı davalar zamanaşımı nedeniyle reddedilecek.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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