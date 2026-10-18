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Fransa’daki Pembe Panter Görüntüleri Viral Oldu: Akıllara Pikachu Geldi

Fransa’daki Pembe Panter Görüntüleri Viral Oldu: Akıllara Pikachu Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 11:44
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Dünya genelindeki toplumsal hareketlerde ve gösteri eylemlerinde kullanılan sıra dışı karakterler, mizah ile yaratıcılığın protestolardaki gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Fransa'da Pembe Panter figürüyle servis edilen içerikler viral olurken, bu durum Türkiye'de geçmişte hafızalara kazınan 'Pikachu' kostümlü eylemciyi yeniden gündeme getirdi.

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Fransa’da hükümet karşıtı protestoları konu alan paylaşımlarda Pembe Panter figürünün yer alması sosyal medyada büyük bir merak uyandırdı.

Fransa’da hükümet karşıtı protestoları konu alan paylaşımlarda Pembe Panter figürünün yer alması sosyal medyada büyük bir merak uyandırdı.

Fransa’nın başkenti Paris’teki eylemlerle ilişkilendirilen ve yapay zekâ (AI) tarafından üretildiği belirtilen bu içerik, kısa sürede dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Görselin gerçekliği tartışılsa da Pembe Panter imgesi, dijital çağda protesto mesajlarının sınırları nasıl aştığını ve daha geniş kitlelere nasıl ulaştığını gösteren çarpıcı bir örnek haline geldi.

Fransa’daki Pembe Panter tartışmaları, Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarına Antalya’daki görüntüleri hatırlattı.

Fransa’daki Pembe Panter tartışmaları, Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarına Antalya’daki görüntüleri hatırlattı.

Türkiye’de Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen protestolar sırasında Pikachu kostümü giymiş bir eylemci gündeme damga vurmuştu.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki gösterilerde kaydedilen görüntülerde; biber gazı ve tazyikli su müdahalesi sırasında polis ekiplerinden kaçan Pikachu kostümlü gösterici, X (Twitter) başta olmak üzere tüm platformlarda hızla yayılmıştı.

İzlemek isteyenler için:

İki popüler kültür ikonunun farklı ülkelerdeki protesto eylemleriyle anılması, Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmadı.

İki popüler kültür ikonunun farklı ülkelerdeki protesto eylemleriyle anılması, Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmadı.

Pembe Panter görsellerinin viral olmasının ardından Türk kullanıcılar esprili paylaşımlarla duruma kayıtsız kalmadı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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