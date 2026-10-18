Fransa’daki Pembe Panter Görüntüleri Viral Oldu: Akıllara Pikachu Geldi
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Dünya genelindeki toplumsal hareketlerde ve gösteri eylemlerinde kullanılan sıra dışı karakterler, mizah ile yaratıcılığın protestolardaki gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Fransa'da Pembe Panter figürüyle servis edilen içerikler viral olurken, bu durum Türkiye'de geçmişte hafızalara kazınan 'Pikachu' kostümlü eylemciyi yeniden gündeme getirdi.
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Fransa’da hükümet karşıtı protestoları konu alan paylaşımlarda Pembe Panter figürünün yer alması sosyal medyada büyük bir merak uyandırdı.
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Fransa’daki Pembe Panter tartışmaları, Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarına Antalya’daki görüntüleri hatırlattı.
İki popüler kültür ikonunun farklı ülkelerdeki protesto eylemleriyle anılması, Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmadı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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