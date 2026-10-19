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Ankara'da Şehre İnen Ayının İttiği Çöp Konteyneri Park Halindeki Otomobile Çarptı

Ankara'da Şehre İnen Ayının İttiği Çöp Konteyneri Park Halindeki Otomobile Çarptı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.10.2026 - 12:11

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ormanlık alandan yerleşim yerine inen bir ayı, gece saatlerinde ilçe merkezindeki bir sitenin çöp konteynerine yöneldi. Yiyecek aradığı belirtilen hayvan, konteyneri bir süre karıştırdıktan sonra yokuş aşağı itti ve konteyner park halindeki bir araca çarptı. Ayı ardından hızla ormanlık alana döndü. Olayda yaralanan olmadı, araçta maddi hasar oluştu. Anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi. Yaban hayatı uzmanlarına göre sonbahar ve ilkbaharda besin bulmakta zorlanan yaban hayvanları yerleşim yerlerine inebiliyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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