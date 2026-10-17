NTV Muhabiri Canlı Yayında Kazadan Kıl Payı Kurtuldu
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İstanbul sağanak yağışa karşı teyakkuzda. Çekmeköy'de son durumu anlatan NTV muhabiri Beyzanur Özer'e canlı yayında İETT otobüsünün aynası çarptı. Otobüsün hızla geldiği görülürken o anlar canlı yayına yansıdı.
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NTV muhabirine canlı yayında otobüs aynası çarptı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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