article/comments
article/share
Haberler
Gündem
NTV Muhabiri Canlı Yayında Kazadan Kıl Payı Kurtuldu

NTV Muhabiri Canlı Yayında Kazadan Kıl Payı Kurtuldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
17.10.2026 - 13:29
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul sağanak yağışa karşı teyakkuzda. Çekmeköy'de son durumu anlatan NTV muhabiri Beyzanur Özer'e canlı yayında İETT otobüsünün aynası çarptı. Otobüsün hızla geldiği görülürken o anlar canlı yayına yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

NTV muhabirine canlı yayında otobüs aynası çarptı.

NTV muhabirine canlı yayında otobüs aynası çarptı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde sel felaketini anlatan NTV muhabiri kazadan kıl payı kurtuldu. Son durumu aktaran muhabir Beyzanur Özer'e hızla gelen İETT otobüsünün aynası çarptı. O anlar kameraya yansıdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın