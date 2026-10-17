19 Ekim Pazartesi Okullar Tatil mi? İstanbul'da Pazartesi Okul Var mı?

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'un pek çok noktasında taşkın meydana geldi, vatandaşlar mahsur kaldı. İstanbul'da 5 kişi Kocaeli'de ise 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kuvvetli yağışın yol açtığı etki nedeniyle İstanbul'da 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma günü okullar tatil edilmişti. Eğitime 2 gün ara verilmesinin ardından milyonlarca öğrenci ve veli Pazartesi okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Peki İstanbul'da pazartesi okullar tatil mi? 19 Ekim Pazartesi okul var mı?

Merak edilen soruya İstanbul Valisi Davut Gül'den yanıt geldi.

19 Ekim Pazartesi Okul Var mı?

Vali Davut Gül, 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da okulların tatil olmadığını dile getirdi.

19 Ekim Pazartesi Okullar Tatil mi?

19 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da eğitim-öğretim devam edecek.