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19 Ekim Pazartesi Okullar Tatil mi? İstanbul'da Pazartesi Okul Var mı?

19 Ekim Pazartesi Okullar Tatil mi? İstanbul'da Pazartesi Okul Var mı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
17.10.2026 - 12:07
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İstanbul'da 13 Ekim Salı ve 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Kuvvetli yağış nedeniyle başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte eğitime 2 gün ara verilmişti. Milyonlarca öğrenci ve veli 'Pazartesi okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını arıyor. İstanbul Valisi Davut Gül'den '19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?', 'İstanbul'da pazartesi okul var mı?' sorusunu yanıtladı.

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Pazartesi Okullar Tatil mi?

Pazartesi Okullar Tatil mi?

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'un pek çok noktasında taşkın meydana geldi, vatandaşlar mahsur kaldı. İstanbul'da 5 kişi Kocaeli'de ise 1 kişi yaşamını yitirdi. 

Kuvvetli yağışın yol açtığı etki nedeniyle İstanbul'da 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma günü okullar tatil edilmişti. Eğitime 2 gün ara verilmesinin ardından milyonlarca öğrenci ve veli Pazartesi okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. 

Peki İstanbul'da pazartesi okullar tatil mi? 19 Ekim Pazartesi okul var mı?

Merak edilen soruya İstanbul Valisi Davut Gül'den yanıt geldi.

19 Ekim Pazartesi Okul Var mı?

Vali Davut Gül, 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da okulların tatil olmadığını dile getirdi. 

19 Ekim Pazartesi Okullar Tatil mi?

19 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da eğitim-öğretim devam edecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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