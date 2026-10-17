19 Ekim Pazartesi Okullar Tatil mi? İstanbul'da Pazartesi Okul Var mı?
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İstanbul'da 13 Ekim Salı ve 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Kuvvetli yağış nedeniyle başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte eğitime 2 gün ara verilmişti. Milyonlarca öğrenci ve veli 'Pazartesi okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını arıyor. İstanbul Valisi Davut Gül'den '19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?', 'İstanbul'da pazartesi okul var mı?' sorusunu yanıtladı.
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Pazartesi Okullar Tatil mi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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